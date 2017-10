La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NI TREGUA NI ACUERDOS CON LOS GRUPOS DELICTIVOS: CDV

Frente a la ola de violencia desatada en los últimos días en Reynosa y Río Bravo, andando de gira por la frontera en la conferencia de prensa en la que dio a conocer los avances del Plan Integral Unidos por Reynosa y las estrategias que en materia de seguridad pública se aplican en la región, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo a los periodistas que el Gobierno de Tamaulipas no pactará acuerdos con grupos delictivos ni tampoco dará tregua a quienes generen violencia y miedo contra la población.

Con la claridad que le caracteriza, sin tapujos y sin rodeos el mandatario estatal advirtió que “aquel que piense que habrá algún acuerdo por parte de mi gobierno –como en gobiernos pasados– eso no va a suceder ni hoy, ni mañana, ni nunca; en mi Administración vamos a restablecer el órden, el Estado de Derecho y no habrá tregua de mi gobierno contra los violentos”.

Luego comentó que los hechos violentos que pretenden generar miedo en los ciudadanos son síntoma de desesperación de los grupos criminales, los que se han visto superados por los operativos conjuntos implementados en la zona por las Fuerzas Federales y la Policía Estatal Acreditable, así como el ataque a sus principales fuentes de financiamiento ilícito.

El Ejecutivo Estatal adelantó la instalación de puntos de control y vigilancia en diversos sectores de Reynosa, conformados por elementos del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Estatal Acreditable y Policía Ministerial, para garantizar la seguridad de las familias reynosenses y la localización de vehículos robados los que son utilizados para cometer delitos.

También anunció la construcción de un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, más conocido como C5, en la ciudad de Reynosa, para fortalecer la operatividad de las estrategias de seguridad en la región fronteriza, así como la edificación de seis módulos tipo cuartel, para la Policía Estatal Acreditable en las principales ciudades del estado.

Para nosotros es sin lugar a dudas muy seria la advertencia que está haciendo el presidente de Index Reynosa, Enrique Castro Septién, el que en la conferencia de prensa que se llevó a cabo después de la apertura del Foro Index 2017 dijo a los periodistas que la ola de violencia que azota a Reynosa y Río Bravo desde hace varias semanas ubica a ésta región en un nada honroso tercer lugar en inseguridad a nivel nacional y apuntó que que en éstas condiciones “¿para que estar en un mercado que no te conviene?.

Con ésta presunción acaso el representante industrial estará considerando un cambio de plaza o incluso de estado, donde el ambiente sea otro, que les garantice la seguridad de su inversión a los maquiladores, lo que sería fatal ya que todo está en que alguno de ellos haga la punta y tal como sucede con la fuga de capitales cuando la política económica del gobierno no es la adecuada, se daría en el estado la fuga de maquiladoras.

No desconocemos que en Reynosa operan 152 de las 354 maquiladoras de la entidad, lo que representa el 43 por ciento de esas industrias, pero en materia de empleo éstas generan más del 50 por ciento de las fuentes laborales. Matamoros tiene 11 maquiladoras con poco más de 55 mil empleos y Nuevo Laredo con 32 plantas que dan trabajo a 31 mil empleos.

Con éste cuadro y éstos números a la vista para muchos la industria maquiladora está coadyuvando al crecimiento y desarrollo de nuestro estado y quizá ayuda en parte a paliar la falta de fuentes de trabajo con mejores salarios para los trabajadores, lo que no vamos a negar, pero, pero, pero, las plantas maquiladoras no resuelven el problema de los obreros, por cierto mujeres en su gran mayoría, porque los salarios son muy bajos, como lo hizo notar el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su reciente visita a México.

El profesor Pedro Pérez Ibarra que fuera el dirigente de la Federación de Trabajadores en Nuevo Laredo de la CTM, por 33 años consecutivos –once trienios– nos dijo al entrevistarlo en un evento de las maquiladores encabezado por el entonces Presidente Carlos Salinas, que “las maquiladoras son un mejoral para enfrentar las situación que atraviesa el país”.

La industria maquiladora arrancó casualmente en Nuevo Laredo al inicio de los 60´s y no pasaron más de cinco ó 10 años para que las maquiladoras diéran ocupación a 45 mil obreros, después en ese auge le siguiéron Matamoros y Reynosa, en ese órden, ciudad en la que aterrizó la Zenit y abrió con 15 mil trabajadores.

Pero el gobierno estadounidense con el correr de los años construyó nuevas carreteras en su territorio, las que están proyectadas para entrar a México por Reynosa, de ahí el auge de las maquiladoras en esa ciudad fronteriza.

En Nuevo Laredo creemos que ya no están muy encariñados con las maquiladoras precisamente por los bajos salarios que les pagan a los trabajadores. En Matamoros no vemos una gran promoción por parte de las autoridades municipales para atraer más industrias de la maquila, pero, pero, pero le dan la bienvenida a la aterriza en esa heróica ciudad.

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene que reconocer que se les hizo bolas el engrudo con el sorpresivo cese del titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, que ha sido el trending topic de los últimos días a lo largo y ancho del país, porque no hay explicación ninguna ni mucho menos transparencia sobre las causas de su salida.

Creemos que todo fue tan rápido que ni siquiera el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, tuvo tiempo de decir la acostumbrada frase de “renunció por cuestiones personales o problemas de salud”. En lo personal creemos que la salida de Nieto Castillo es parte del reacomodo que se tiene que dar de las fichas que están en el tablero ante la proximidad de las elecciones del 2018. De ser así, díganlo, al cabo en México no pasa nada por eso y cosas peores, como dice Catón.

Todas las voces que hemos escuchado sobre del tema son a favor de don Chago, ya que al parecer no estaba haciendo mal su trabajo con titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pero a la mejor le hizo daño algo que se comió y no lo vomitó, como día mi abue. No sabemos, pero en México hasta ahora solo manda un señor.

Haiga sido como haiga sido el caso ya está en manos del Senado, porque fue donde le diéron el visto bueno para que se le diera el nombramiento y que por lo consiguiente deberá ser ésta misma Cámara la que apruebe su baja. Pero lo más chistoso es que en la sesión del Senado no hubo quórum, por lo que el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, se vió obligado a cancelar la sesión de ayer miércoles, la que tuvo una duración record de 38 segundos, digno de Ripley.

A la sesión solo se registraron 45 legisladores por lo que el presidente de la Cámara Alta convocó a una nueva reunión para hoy jueves al mediodía.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx