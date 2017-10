La@Red

NIETO CASTILLO, UN FUNCIONARIO CON DIGNIDAD

Teníamos mucho tiempo de no ver la dignidad de un funcionario gubernamental hasta hoy que, Santiago Nieto Castillo, declinó su objeción y sin más trámite aceptó su remoción como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), lo que a decir verdad no sucede todos los días.

Con la frente en alto y por escrito Nieto Castillo asentó en la carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, que no regresa al cargo porque no existen las condiciones para volver “con la libertad de actuación anterior”, por lo que aceptó su remoción.

Categórico aseguró el ahora ya ex titular de la FEPADE que aún obteniendo las mayoría de los votos de los senadores, no existen las condiciones para que desarrolle las funciones para las que fue designado, ello en razón de la polarización política que ha rodeado éste procedimiento de corte institucional y el posicionamiento de las fuerzas políticas.

“Los resultados me permiten caminar con la frente en alto”, dijo en conferencia de prensa ayer viernes por la tarde, en cuyo marco mostró su gran satisfacción por la decisión que tomó de no regresar a la Fiscalía por las razones que expone y que a la legua nos deja ver su dignidad que lo diferencia de muchos que prefieren permanecer en la nómina.

Por último dijo ver una sociedad dividida y un senado con polarización; “como hombre no puedo yo ser disenso” y adelantó que se retira a preparar su defensa jurídica ante las denuncias penales en su contra y los procedimientos administrativos que puedan venir.

El error de Nieto Castillo, llamémosle así, es que ya como titular de la FEPADE tuvo la osadía de abrir una carpeta de investigación para indagar si parte de los supuestos sobornos por 10 millones de dólares que habría dado la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya Austin habrían financiado la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto, siendo acusado de transgredir el Código de Conducta de la PGR, según lo informó la dependencia en un comunicado.

Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador ya está pensando en que va a volver a perder la Presidencia de la República en las elecciones del domingo Primero de julio del 2018.

Y tan es así que en el documental titulado “Esto Soy” que esta por presentar, traza un plan “B” en el que adelanta que de no ganar la Presidencia de la República, se irá a vivir en la Quinta que tiene en Palenque, Chiapas, a la que puso por nombre “La Chingada”, en donde se dedicará a la docencia.

“Si nos gana la mafia o la gente no decide, yo no volveré a ser candidato de nada, escribió el tabasqueño en su folleto, el que va a repartir entre los simpatizantes de MORENA rumbo a la campaña presidencial del 2018, donde apunta que de no ganar la Presidencia tampoco aceptará ser un dirigente moral y que otros tomarían la estafeta de su partido, para lo cual según nosotros a preparó a su hijo.

Como presidente nacional de MORENA López Obrador sabe perfectamente que puede perder las elecciones del 2018, al grado de doblarse frente a Ricardo Monreal, con el que trae o traía pleito cazado y ahora anda diciendo “como niño bueno” que lo va a buscar para que siga en su partido y que no se vaya con la mafia del poder.

Reconoció incluso que con todo y que Claudia Sheinbaum es la coordinadora de organizaciones de MORENA en la Ciudad de México admitió que necesita el apoyo de Monreal en el movimiento de la transformación de México. Que caro le costó su error.

Sí que al igual que a muchos nos sorprendió el que Emilio Azcárraga Jean haya dejado la dirección general del Grupo Televisa, cargo que asumió al morir en 1997 su padre don Emilio Azcárraga Milmo y en el que se mantuvo a lo largo de 20 años. En su lugar llegan dos de sus más cercanos colaboradores, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, los que encabezarán una codirección.

Pero Azcárraga Jean no se va de Televisa, ya que va a seguir siendo el presidente ejecutivo del Consejo de Administración con responsabilidad directa del futbol del Grupo Televisa, así como de la Fundación Televisa. Sostiene que los cambios no son por las elecciones que están en puerta, ya que éstos se prepararon desde hace año y medio y aseguró que tampoco tomó esa decisión por cuestiones de salud.

Aunque el hijo del famoso “Tigre” se resiste a reconocer que la reforma estructural de Comunicaciones y Transportes ha afectado a su empresa, esa para nosotros como analistas es una realidad que no debiera ocultarse porque no hay ningún delito en ello.

La misma situación está atravesando el dueño de la telefonía en México y otros países, Carlos Slim Helú, el que ya incluso dejó de ser el hombre más rico del mundo, ya que sus ingresos tampoco son los mismos. Lo más que llegó a reconocer Azcárraga Jean es que en los últimos tres meses los ingresos de la empresa no fuéron “óptimos”. Por cierto después del anuncio de que dejaba la presidencia de la compañía de inmediato las acciones de Televisa caían el 7.82 por ciento a un precio de 84.36 pesos.

Cuando el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, Kiko Elizondo, grita a los cuatro vientos que el Partido Acción Nacional va por todo en las elecciones del 2018 y asegura que van a ganar la Presidencia de la República, las nueve diputaciones federales, las senaduría y los 43 municipios de Tamaulipas, está en lo correcto porque a eso también están jugando todos los demás partidos, pero habrá que esperar a que pasen las elecciones del Primero de julio para conocer los resultados, porque soñar con el carro completo ya pasó de moda.

No sabemos quién es Yeidckol Polevnsky, o de donde salió, no desconocemos que se ocupa como secretaria general de MORENA, pero ignoramos cuantos años tiene de experiencia en éstas danzas, ya que para nosotros calificar a Ricardo Anaya, presidente del PAN, como el gran divisor y traidor número uno de la derecha, es cosa seria.

Por cierto Humberto Valdez Richaud, que es el secretario general del llamado Movimiento Territorial, acaba de dar a conocer que se suman al trabajo que está realizando el comité directivo estatal del PRI, que dirige a nivel estado Sergio Guajardo Maldonado.

Dijo que el MT se encuentra en proceso de renovación de las dirigencias municipales y hasta el momento hay cambios en los municipios de Antiguo y Nuevo Morelos, Mante, Ocampo, Gurrero, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, o sea toda la frontera chica. Llegó prendiendo lumbre el Betico, ni duda queda.

Tal como estaba previsto ayer viernes se llevó a cabo la jornada oftalmológica, que incluyó revisión de la vista y lentes gratis, a la que invitó el alcalde de Ciudad Victoria Oscar Almaraz Smer y la Delegación D-348 de la Sección 30 del SNTE, evento en el que fuéron atendidos más de 60 maestros jubilados, pensionados, adultos mayores y otras personas. El evento se llevó a cabo en la residencia de la maestra Conchita Vigil. Definitivamente el Programa “Mis lentes” del Ayuntamiento ha tenido gran aceptación éntre los victorenses.

