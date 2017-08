SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-NINGUNEAN A ASPIRANTES PRESIDENCIALES EN EL PRI

-EN MORENA PROMUEVEN FAVORITISMOS PARA CIERTOS ASPIRANTES

-UAT CONSTRUYE NUEVO RUMBO CON SUAREZ

MIENTRAS QUE EN EL PRI El senador y caciquillo político de grupo EMILIO GAMBOA PATRON señaló a cuatro aspirantes a la candidatura presidencial por el PRI como son JOSE NARRO, AURELIO NUÑO, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG Y JOSE ANTONIO MIEADE quienes al parecer son según el yucateco los mas preciados políticamente para ser candidato presidencial a lo que IVONNE ORTEGA una de las mujeres valiosas del PRI dijeron estar en posición de buscar la nominación también….

Hay que señalar que el senador EMILIO GAMBOA PATRON busca en todo momento adjudicarse la posición de dirigente nacional del PRI, hacerse del cargo para negociar y seguir siendo un vividor, quien lo recuerda de jovencito en la silla de secretario particular allá en los ochentas al lado del MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. Ahi tenemos ahora todo un cacique de la política, seguramente ahora pedirá la posición para su junior. Sin embargo ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, secretario de SEDATU viene levantando la mano para ser considerado como uno de los prospectos a la silla presidencial, quien dice que no se puede?, pues recordemos que es hijo de uno mas de la revolución mexicana, el ex presidente MIGUEL DE LA MADRID precisamente y no haberlo tomado en cuenta el yucateco EMILIO GAMBOA es una bofetada y mal agradecimiento de su parte a su ex jefe político…

RECORDAMOS como uno de los hijos del senador, precisamente el diputado federal PABLO GAMBOA MINER cuando rindió su informe de labores en su estado natal al senador, padre de este legislador se le ocurrió descender en helicóptero en las islas alcaranes que es una reserva territorial precisamente y acompañado de funcionarios de la SCT manchó el evento del jóven diputado federal que apúntelo como un prospecto a la gubernatura del estado en unos años. Dentro de su trayectoria tiene el haber colaborado en la dirigencia nacional de la CNOP, haber nacido en el D.F. en Ciudad Miguel Hidalgo; haber colaborado como secretario auxiliar en la oficina del gobernador del estado de México antes del 2012 y posteriormente un cargo de director en el gobierno del estado con ERUVIEL AVILA, asi como ser consejero político nacional del PRI, coordinador de campaña política a gobernador en Yucatán entre otras cosas, es decir se está fogueando….

Y EN NUEVO LAREDO Gran éxito tuvo ‘Tacofest NLD 2017’, cientos de familias de Los Dos Laredos se dieron cita en la Explanada Independencia para degustar de distintos tacos, disfrutar la música y del baile que aderezó este evento.

En este festival participaron 20 restauranteros con una diversidad de tacos que más distinguen al mexicano. Hubo de bistec, carne asada, longaniza, tripa sesos, dorados, de canasta y diferentes guisos.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, acompañado de su esposa ADRIANA HERRERA DE ZARATE, la regidora PATRICIA FERRARA THERIOT y de la directora de Comercio y Turismo, HILDA QUIROGA GONGORA, recorrió los stands para saludar a los comensales.

“El objetivo de este evento es hacerlo una tradición. Hacer promoción turística para que los vecinos de Laredo vengan y disfruten de una buena taquiza. Se dio una importante concurrencia, una explanada llena donde hubo música, tacos, y el clima favoreció la asistencia”, expresó el alcalde…

MIENTRAS QUE En el partido encuentro social de Tamaulipas, las cosas van de mal en peor. Su dirigencia estatal no tiene el mínimo respeto por sus militantes de partido y simpatizantes que en algún tiempo los hubo al inicio y creación de este instituto político. Personajes como ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, ELSA CRUZ MALDONADO, ROBERTO GUAJARDO ANZALDUA, hicieron aprovecharse de la firma de militantes para manipular y engrosar sus intereses políticos infiltrando y menospreciando a inciadores de este partido político. Como en Rio Bravo en su momento ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ dirigió la campaña política pasada del PES le pagó a candidatos de otros proyectos políticos para desestabilizar el proceso electoral del 2016 y después quedar mal. Su padrino político, ABDIES PINEDA al no lograr la votación suficiente por el mal manejo y operación política de su partido sin alcanzar ningún escaño en el congreso del estado como estaba destinado para el propio ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ tuvo que conseguirle una chamba en el ISSSTE de Rio Bravo en el área de recursos financieros para recuperarse de la pérdida económica que se invirtió al asquirir un primer lugar en la lista plurinominal del PES rumbo al congreso del estado de Tamaulipas.

Ahora el actual Secretario General del PES en Tamaulipas DAVID BEDARTES RODRIGUEZ grita a quien quiera escucharle que en Díaz Ordaz, municipio que ganó el candidato de entonces por el PES, Jorge Navarro Garza de quien señala este secretario general del PES en Tamaulipas que será en esta ocasión la candidatura para ARACELI PINEDA quien es la hija del Diputado Federal ABDIES PINEDA MORIN.

Al actual secretario general del PES DAVID BEDARTES se le viene señalando como quien impulsa una negra campaña política la interior del PES para desprestigiar la labor no solo del alcalde en turno de Díaz Ordaz sino de su equipo de trabajo que dieron origen al partido encuentro social con una importante fuerza política en la región. Y que para vanagloriarse con en el diputado federal ABDIES PINEDA hace trabajo sucio de fuego amigo para beneficiar con la candidatura a la hija de este legislador en Díaz Ordaz para el 2018. Lo anterior a pesar de que no conoce ni sabe en realidad lo que es convertirse en candidata de un partido político como el PES y que no tiene además en ningún momento la posibilidad de lograr un triunfo político para el partido en dicho municipio, además de que el secretario general del PES no se ocupa de acciones que refuercen a su partido…

Y EN LO QUE RESPECTA A la participación del jefe de gobierno del Distrito Federal, MIGUEL ANGEL MANCERA, después del 27 de septiembre arranca un recorrido nacional para asumir con responsabilidad aspirar a la candidatura presidencial por su partido de la revolución democrática en una lucha al interior de su partido que le disputa ya GRACO RAMIREZ del estado de Morelos y seguramente el proyecto de partido que busca la coalición con el PAN….

DENTRO DE LOS informes de gobierno se encuentra programado para el dia 3 de septiembre del alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR; 5 de septiembre el de la alcaldesa MAKI ORTIZ en Reynosa asi como el mismo dia 5 el alcalde de Matamoros, JESUS DE LA GARZA en el teatro Reforma a las 6 de la tarde; 7 de septiembre el de la alcaldesa EDELMIRA GARCIA DELGADO en Camargo, Tamaulipas y el de diputados locales también están programados como el del diputado local de Matamoros, ANTO TOVAR GARCIA el dia 31 de agosto a las 6:30 de la tarde en el salón el hogar. Asi como el del diputado local HUMBERTO RANGEL VALLEJO en Ciudad Mante en el hotel Hobby el dia 5 de septiembre a las 11 de la mañana por citar a algunos, que en realidad tienen algo que señalar, que informar, pues hay diputados que se cuelgan mas de espectaculares y promocionales que en realidades de trabajo y gestiones hechas en el congreso del estado o en su distrito electoral….

JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ, virtual rector de la UAT no hay que perderlo de vista, sin duda llegará con la espada desenvainada poniendo órden en la casa de estudios que trae un reverendo revoltijo de muchos años de desencanto a los docentes, adminsitrativos, estudiantes y demás personajes. La propuesta hecha por las diferentes áreas de la UAT es un hecho y cuenta con el respaldo para llegar a la asamblea universitaria con el poder total de ser electo.

ASI MISMO fijese que en MORENA las cosas son como en cualquier otro partido político la asignación como la principal aspirante de acuerdo a una encuesta según anuncia AMLO, LOPEZ OBRADOR por MORENA va como virtual candidata a la jefatura de gobierno la LIC. CLAUDIA SHEINBAUM quien ha sido seguidora de AMLO desde hace varios años, hoy por hoy miembro activo del partido y además dejando fuera de la jugada a MARIO DELGADO y a RICARDO MONREAL, por lo que se encuentran ya emproblemados dentro del ambiente político de dicho partido….

Si eso está pasando dentro de las asignaciones cercanas al virtual candidato presidencial ANDRES LOPEZ OBRADOR como se irá a poner al interior del partido en estados y distritos electorales federales y alcaldías…

MIENTRAS QUE EN REYNOSA sigue siendo un prospecto a una candidatura el contador público FRANCISCO TENORIO, ya fue candidato a la presidencia municipal en la elección pasada del 2016 pero en esta ocasión las cosas están cambiando y están abriendo el espacio para otros personajes y aqui FRANCISCO TENORIO cuenta con mucho para enfrentar una elección de entre los que participan en el PARTIDO MORENA de Reynosa…. TAMBIEN EN RIO BRAVO trabaja activamente el médico MIGUEL ANGEL VAZQUEZ como candidato a coordinador de organización municipal de MORENA en el municipio de Rio Bravo, mismo cargo que lo convertirá en importante adepto para lo que se pueda ofrecer…

Y EN MIGUEL ALEMAN donde manda como primer mujer alcaldesa la maestra ROSY CORRO ACOSTA, llevó ante Decenas de familias que se beneficiaron este miércoles con las acciones el Gobierno Municipal 2016-2018, con el apoyo de funcionario estatales, ofrecieron en el programa social “Cuenta Conmigo” que en esta ocasión tocó al Fraccionamiento del Norte. Les dijo “Estamos aquí, de cerca con ustedes, ofreciéndoles estos beneficios e informándoles de muchas más que vienen a Miguel Alemán gracias al apoyo del gobernador, Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, y de su esposa la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca”. La primera autoridad reconoció el gran trabajo que realiza su equipo de colaboradores en beneficio de las familias y agradeció la suma de voluntades de los funcionarios estatal que participan con su personal en el programa “Cuenta Conmigo”, acercando las acciones gubernamentales a la gente para que se beneficien….

Felicito por su cumpleaños este pasado 26 de agosto a destacados periodistas como MARCELINO GARCIA CONTRERAS, destacado periodista del sur del estado, director del portal noticias de Tampico y FRANCISCO FLAMARIQUE TORRES, Asi como a ROMAN SALGADO, LAURA VARGAS, al diputado federal con licencia ALEJANDRO GUEVARA, CEFERINO COMPEAN, JOSUE SEGURA..MIENTRAS QUE ESTE 27 de agosto al LIC. ARMANDO MARAVILLA, VERONICA LOPEZ SANCHEZ, ALBERTO GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ, ROGELIO GARCIA LERMA, LIC. CESAR EMILIO CASTRO VELAZQUEZ, ex srio. de ayuntamiento de Valle hermoso; NORMA LOPEZ BARROSO y este 28 a ERALIO VILLARREAL, periodista de Tv azteca; LAURA ROCHA, JOSE LUIS ESCOBAR, Maestra CRISTINA SILVA GONZALEZ, BERNABE URIBE MORA en la capital del estado, ANA LILIA GARZA GARCIA y KARLA YUMA SANCHEZ… Y nos veremos.