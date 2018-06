La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO A LA CONFRONTACION, SI AL AMOR Y PAZ: AMLO

De ser cierta la política de Andrés Manuel López Obrador, la que según él está enfocada en la no confrontación y cimentada en la sentencia del amor y paz, creemos que el coordinador de MORENA en el norte del país, Ricardo Monreal, deberá de rectificar la actitud que asumió al conminar al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a sacar las manos del proceso electoral.

Partiendo de que Ricardo Monreal no es tonto, sino todo lo contrario, según nosotros sobre de lo ocurrido nada más quedan dos sopas: a eso lo mandaron ó sin querer queriendo nos dejó ver a todos la verdadera cara del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, el que viene a cerrar campaña en Tamaulipas el viernes 22 de junio.

Creemos que en la conferencia de prensa de MORENA que se llevará a cabo hoy miércoles a las 11:00 de la mañana en las instalaciones del partido, Ricardo Monreal volverá a abordar el tema, ya que la nota cobró relevancia nacional al responder de inmediato Cabeza de Vaca a sus ataques, lo que lo pudo haber hecho cualquier otro de su equipo.

Ni duda nos queda los maestros de la CNTE ya enseñaron el cobre, todavía no habían cumplido las primeras 24 horas en el plantón que por tiempo indefinido instalaron frente a la Secretaría de Gobernación, para demandar la instalación de una mesa de negociación y la derogación de la Reforma Educativa, cuando un supuesto padre de familia que los acompañaba dijo a voz en cuello que “solo saldremos adelante con el triunfo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”. ¡ Viva la coordinadora, viva Juárez, viva Cárdenas y Viva López Obrador”.

El caso del proceso electoral que se lleva a cabo en México está cobrando relevancia internacional y algunos diarios le están dando puntual seguimiento a todo lo que ocurre en nuestro país y particular en el Distrito Federal.

El prestigiado periódico de España, El País, publicó en su edición de ayer martes que “luego de dormir en el campamento que instalaron ya tarde de ayer en las inmediaciones de la SEGOG, algunos de los maestros de la CNTE salieron de sus casas de campaña y caminaron hacia las oficinas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ubicadas en Paseo de la Reforma 255 en la delegación Cuauhtémoc.

Agregan que “como parte de su plan de acciones, ésta mañana se manifestaron con mantas y equipo de sonido a las afueras de la Bolsa Mexicana de Valores, para exigir la reinstalación de la mesa única de negociación; la reinstalación de 568 maestros, así como la defensa de la educación pública en el país, los inconformes afectaron carriles laterales de la Reforma a la altura del Río Rhin.

Para nosotros como analistas políticos este es el inicio de lo que va a ocurrir en las elecciones del domingo Primero de Julio, pero los seguidores de Andrés Manuel López Obrador con sus casas de campaña y todo lo necesario ya se están pertrechando desde ahora en los lugares estratégicos del Distrito Federal para defender a capa y espada su triunfo, en el caso de ser declarado perdedor.

Ya hay comentarios en el sentido de que el gobierno capitalino anterior sufrió un severo desgaste que generó el plantón de los maestros y estuvo a punto de la confrontación. Aseguran que hoy las cosas parecen encaminarse a vivir una situación similar, por lo que no estaría de más tomar las previsiones correspondientes.

Por cierto ayer martes se reuniéron con el Consejo Mexicano de Negocios los candidatos presidenciales del PRI y MORENA, José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obrador, encuentro en el que por separado cada uno expuso sus discrepancias sobre la mesa, además de mostrar voluntad para buscar soluciones.

López Obrador, por ser el más viejo en éstas danzas, dijo al salir del encuentro privado con los empresarios que “hubo acuerdo y conciliación”, en lo que es maestro, porque a nadie le va a decir lo contrario, siendo que anda buscando fumar la pipa de la paz con los empresarios.

El de Macuspana no dijo, por ejemplo, que los empresarios lo conminaron a que se deje de llamar a algunos de ellos “traficantes de influencias”., lo que obviamente tuvo que aceptar, tal como aceptó que de ser presidente no va a proceder en contra de la mafia política que encabeza Carlos Salinas de Gortari, ni tampoco va a juzgar a Peña Nieto por corrupción, por la Casa Blanca que compró su esposa, porque no es juez.

Con lo que queda más que claro que su propuesta de que va a acabar con la corrupción es puro cuento, pero sus seguidores y en particular los campesinos no saben nada de eso y lo mismo estamos viendo con los empresarios, los que sin lugar a dudas ya le deben de haber impuesto sus condiciones para apoyarlo, por lo que todas sus promesas quedaron en nada. Pobre gente la que todavía cree en él.

Por su parte Meade Kuribreña dijo al ser entrevistado que en el encuentro con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, “le fue muy bien”.y dijo estar seguro de que todos ellos quieren un México chingón.

“Me fué como siempre me ha ido: muy bien. Buenas preguntas y buenas respuestas, en temas importantes que se abordaron y se reflexionaron en temas que ustedes conocen y están en la agenda”, remarcó.

El Gobierno de Tamaulipas lamentó y condenó el asesinato de Heriberto Hiram Sáenz Martínez, hermano del jefe de la oficina del gobernador del estado, Víctor Sáenz Martínez, y reiteró su compromiso “de seguir actuando en contra de los enemigos de la paz, a fín de recuperar el órden y el Estado de Derecho”.

Los hechos ocurriéron en Reynosa el lunes por la tarde, justo a la salida a la carretera Ribereña, esquina con la calle Rivera Central, a la altura de la empresa editorial Hora Cero, donde los peritos en dactiloscopia y fotografía acudieron al lugar para recoger evidencias.

“Estamos enfrentando como nunca a todos los grupos de la delincuencia organizada. Para eso me eligieron y en eso estamos trabajando”, dijo el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en un mensaje de tres minutos que dirigió a los tamaulipecos a través de las redes sociales.

Por cierto la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, puso en marcha el Octavo Seminario de Investigación de Posgrado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, con miras a divulgar los proyectos científicos que realizan los alumnos del Instituto de Ecología Aplicada (IEA).

El Dr. Arturo Mora Olivo, que es el director del IEA, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de exponer los trabajos de investigación, en temáticas que van desde la diversidad de maíces nativos, latrisco (plantas) para uso diabético, trampas de luz en cítricos y moscas de la fruta, entre otras.

Acompañado de la doctora Frida Carmina Caballero Rico, directora de Investigación de la UAT, explicó que además de los estudiantes de posgrado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales del (IEA), dijo que se cuenta con la participación de investigadores de instituciones internacionales que realizan estancias posdoctorales en la UAT. Estamos con usted Señor Rector.

