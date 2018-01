NO AL PERDON, JUSTICIA NO ES VENGANZA: MARGARITA ZAVALA

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO AL PERDÓN, JUSTICIA NO ES VENGANZA: MARGARITA ZAVALA

Definitivamente la precandidata presidencial independiente, Margarita Zavala, según nosotros, como analístas políticos, no está de acuerdo con el perdón que les está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador al Presidente Enrique Peña Nieto y al otrora mandatario nacional, Carlos Salinas de Gortari: el que precisó además que no es vengativo y añade que lo que más le importa es sacar a México adelante.

Abordada por La@Red en Ciudad Victoria, mientras recogía firmas de apoyo a su candidatura en la Plaza Hidalgo, para contender por la Presidencia de la República en las elecciones del próximo Primero de julio, al tocar el tema que seguramente está en la mesa a nivel nacional, nos precisó que “la justicia es la justicia y no es un tema de venganza”.

La ex panista esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, apuntó que la justicia no es solo de nombre, haciendo hincapié en que debe haber justicia, “sino que podemos ofrecerle a la gente, claro que sí”.

En otra parte de la rueda de prensa, a pregunta de los reporteros, la aspirante a candidata presidencial independiente lamentó que todos los precandidatos andan haciendo campaña desde hace rato, con recursos públicos, sin que el INE tome cartas en el asunto.

Fue en Tabasco, que es la tierra de “ya sabes quién”, en donde andando de gira ayer jueves, el virtual candidato del PRI a la Presidencia de la república, José Antonio Meade Kuribreña, les hizo saber a los tabasqueños que los mexicanos “ya estamos cansados de la confrontación, de la descalificación, de pleitos de concentrarnos en las diferencias”, asegurándoles que va a ganar las elecciones en julio.

En el mensaje que pronunció en el parque Tomás Garrido Canaval,de la capital Villahermosa, el otrora titular de la SHCP, precisó que el tiempo de la conciliación y de la política que permita en unidad reinventarnos para que en grandeza se pueda transformar el estado.

Pepe Meade inició sus actividades programadas en su agenda con una entrevista radiofónica con la cadena XEVT, Tele Reportaje, donde defendió su postulación por el PRI y rechazó los señalamientos de sus adversarios, en el sentido de que será sustituido porque su precampaña no levanta.

“No hay duda de que la precandidatura va bien, que está generando entusiasmo, esperanza de triunfo, de un partido que tiene esa vocación y que va a materializar en julio. Categóricamente, dos cosas, no solamente no va a pasar (la sustitución) si no que igual de categórico te digo que voy a ganar en julio”.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anduvo en la Ciudad de México, habiendo participado en la reunión que tuviéron los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez y el nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en cuyo marco el mandatario estatal refrendó el compromiso de su Administración en materia de los Derechos Humanos en Tamaulipas.

Cabeza de Vaca destacó que su gobierno ha puesto especial énfasis en cumplir las recomendaciones de la CNDH, aun cuando corresponden a hechos ocurridos en anteriores administraciones. Precisó que en el tema de los Derechos Humanos no solo se tiene que actuar con convicción, sino que la voluntad política se debe reflejar en los hechos, en acciones, y apuntó que eso es precisamente “lo que estamos haciendo en el estado de Tamaulipas”. La reunión fue presidida por el gobernador de Tabasco, Arturo Nuñez Jiménez.

El gobernador de Tamaulipas pidió en una reunión con la CONAGO que se investigue a los funcionarios que han protegido al ex mandatario estatal, Eugenio Hernández Flores, habiendo fijado su postura por la opinión de un juez para que no fuera extraditado a Estados Unidos.

“Donde quedaron los derechos de los tamaulipecos a que se haga justicia, donde están los derechos humanos de las vidas y de los huérfanos de miles de desaparecidos, cuyos hechos sucediéron casualmente durante esa Administración de éste ex gobernador”, apuntó.

Lo dijimos días atrás en La@Red y lo vamos a seguir diciendo, que desde el día que el Presidente Enrique Peña Nieto le dio a través del INE el registro de MORENA como partido político, desde entonces Andrés Manuel López Obrador chupó Faros y de la noche a la mañana se convirtió en otro títere más de su tan criticada mafia política, por lo que no nos sorprende en lo absoluto que ya esté pensando en perdonar al ex presidente Carlos Salinas De Gortari, al que odió a muerte por muchos años.

Según nosotros López Obrador nunca de los nuncas va a poner en riesgo el registro de su partido el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para enderezar el rumbo del país, porque son mucho los millones de pesos que dejaría de percibir en el caso de jugarle las contras al Sistema y no es tan tonto como para hacerlo, porque ya se dio cuenta que no tiene el apoyo que se necesita para cambiar las cosas en México.

Por cierto ayer jueves trascendió que fue pospuesta para otra fecha la visita a Reynosa que tenía agendada el Presidente Enrique Peña Nieto para el martes 30 de enero, gira en la que el mandatario nacional inauguraría el Libramiento Reynosa Sur II de esa pujante y valiente ciudad fronteriza. Lo que a nosotros no nos sorprende ya que los demonios andan sueltos a lo largo y ancho de la frontera de Tamaulipas con Texas.

Que lástima don Tiofilito que a las Fuerzas Federales les falte valor para sacar a los narcos de San Fernando, Reynosa y demás municipios aledaños de la llamada frontera chica y decimos que lástima porque al pueblo –que es el que paga todo- le cuestan un dineral, que podría ser mejor utilizado.

Nuestras antenas nos están reportando que el Comisionado de Energía en Tamaulipas, Andrés Fusco Clynes, expuso a estudiantes de Economía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas las perspectivas de inversión y el desarrollo económico que se prevé para el sector energético de la entidad en los próximos años.

Dijo que actualmente Tamaulipas produce el 14 por ciento de la energía eléctrica nacional proveniente de fuentes renovables y no renovables. “Estamos previendo que para el 2019 estemos generando cerca de una quinta parte, el 20 por ciento de energía eólica en el país. Y vamos por más.

Respetando la tradición el miércoles el nuevo rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, entregó los automóviles que fuéron rifados por esta Universidad entre el personal docente y administrativo sindicalizado de ésta casa de estudios. Una de las afortunadas fue la profesora María Guadalupe Bernal Castillo y el otro se lo ganó la trabajadora administrativa Ana María Ulloa Castillo.

“Somos testigos del cumplimiento del compromiso de la UAT con su personal docente y administrativo”, dijo el ingeniero y master en ciencias, Suárez Fernández, el que felicito a las dos ganadoras de los autos modelo 2017.Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx