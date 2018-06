La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO DEBEMOS DESPRECIAR LAS INSTITUCIONES

En entrevista que nos concedió el general Juan Arévalo Gardoqui en Nuevo Laredo, siento titular de la SEDENA en el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), nos dijo enfático que la función del ejército es “salvaguardar las instituciones”.

Quizá por eso siempre hemos creído que las instituciones son los pilares de un país, de cualquier país con un gobierno democrático como es el caso de México. Para nosotros las instituciones son la infraestructura de la legalidad y el derecho que garantiza la buena marcha de los pueblos.

Pero, pero, pero, hay mexicanos que no están conformes con el statu quo del país y están pugnando por un cambio radical en todo o casi todo, como lo pretende llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, el que después de haber perdido en el 2006 las elecciones con Felipe Calderón y enfurecido por su “imposición”, pidió a sus seguidores no acudir a las inmediaciones de San Lázaro y llamó al ejército mexicano a desobedecer cualquier órden de represión contra el pueblo, “que se vayan al diablo las instituciones”, dijo eufórico.

Ante la proximidad de las elecciones del Primero de Julio el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, en su homilía de ayer domingo aconsejó a los fieles católicos a actuar con civilidad, conciencia y responsabilidad durante los comicios, además de orar por el país para que exista un escenario tranquilo que permita elegir a los próximos gobernantes.

Ante la feligresía reunida en la Basílica de Guadalupe el prelado aseguró que tanto las instituciones, las leyes y normas son indispensables para cualquier sociedad, porque gracias a éstas las personas pueden resolver problemas y una comunidad sin instituciones se vuelve anárquica.

Luego invitó a los ciudadanos a creer en las instituciones y fomentar una atención digna y respetuosa porque solo así se logrará un país en paz y con tranquilidad social.

“No debemos despreciar las instituciones”, dijo, “sino fomentar que el trato sea digno, una atención eficaz que resuelva las situaciones, si caminamos como sociedad lograremos un país en paz y con tranquilidad social y recuperaremos lo que hoy tanto señalan que nos hace falta, un respeto al estado de derecho y una cultura de la importancia de las leyes y de la normatividad en nuestra patria”, remarcó.

Como que algo anda mal en el PAN de Tamaulipas, primero no le entran al debate de los candidatos a senadores, sin exponer las razones, lo que de hecho dió pié a la suspensión del evento. Pero luego resulta que el candidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, suspendió la visita que tenía programada para ayer domingo 3 de junio, de lo que dió cuenta el dirigente estatal del Acción Nacional Kiko Elizondo Salazar, pero tampoco dijo porque no vino el Cerillo. Son los vientos del cambio, seguramente.

Lo que si que algunos de los candidatos a senadores no han quitado el dedo del renglón y están insistentes en que se haga el debate por considerar que ésta práctica es un ejercicio que ayuda a los ciudadanos a decidir democráticamente la opción de su preferencia, por lo que están dispuestos a participar en cualquier momento, dijo Américo Villarreal Anaya, candidato a senador de MORENA.

Si que fue sentida la muerte del destacado cenecista de Matamoros, Juan José Camorlinga Guerra, el que supuestamente fue asesinado por desconocidos, hechos que ya están siendo investigados por la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Camorlinga fue diputado local por el PRI, presidente del comité municipal del tricolor en Matamoros, Jefe de la Oficina Fiscal en esta misma ciudad fronteriza y recién había asumido la Secretaría de Acción Política del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional.

El dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, lamentó los acontecimiento en donde perdió la vida Juan José Camorlinga, al que describió como una persona que todo mundo apreciaba, una persona que nunca dejó de ayudar a todo aquel que se le acercara, por lo que deja un gran hueco entre la familia priísta y obviamente en su propia familia, los que con gritos de “que viva en licenciado Juan José Camorlinga” le diéron el último adiós.

En Reynosa acaba de ocurrir otro espeluznante crimen en el que desconocidos asesinaron a un estudiante uniformado de no más de 20 años de edad, al que con pedazos de bloques le abrieron la cabeza. Esto es lo que está propiciando la delincuencia organizada con sus aberrantes crímenes sin castigo, lo que está influyendo en el ánimo de los jóvenes.

Al reconocer a los hombres y mujeres de Ocampo, el candidato a senador del PRI, Alejandro Guevara Cobos, dijo que el voto es libre y se hacer valer uno por uno y apuntó que ni por despensas, ni por amenazas, ni por dinero , los priístas y simpatizantes del tricolor se venden.

“Que no se valgan todas esas mañas están poniendo en perjuicio la sociedad de Tamaulipas, ya se los dijimos varias veces, no les vamos a dejar pasar ni una sola, porque no queremos más muertes, no queremos más sangre, no queremos condolencias, lo que queremos es que a Tamaulipas le vaya bien y a Ocampo le vaya mejor”, apuntó.

Al mediodía de ayer domingo nos topamos en la Pulga de La Paz con la candidata a diputada federal por el Quinto Distrito con cabecera en Ciudad Victoria, Alejandra Cárdenas, la que andaba “en chinga” con los integrantes de su equipo de campaña, por cierto un buen montón. Alejandra le está echando ganas a su campaña, ni quien diga lo contrario.

Con la buena nueva de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya se prepara para la creación de un Centro de Información Económicaa, a fín de dar continuidad a los proyectos productivos que se han realizado como el Altiplano.

El director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), Juan Antonio Serna Hinojosa, dijo al respecto que el proyecto del Centro de Integración de Información Económica y de Desarrollo, forma parte de los esfuerzos que se hacen en materia de investigación que realizan los ocho cuerpos académicos conformados por investigadores y alumnos de licenciatura y posgrado.

“El Centro va a integrar toda la información relacionada con los proyectos productivos que se hacen en el estado, como el que se realiza en la zona del altiplano”, que incluye además de la producción, las llamadas cadenas de valor y de producción, para buscar la manera de que a los productos se les dé el valor agregado para que puedan ofrecerse a empresas y organismos nacionales y extranjeros.

Por cierto ayer domingo concluyó la Feria Universitaria del Libro (FUL-2018) en su 18ava edición, la que con el apoyo de la UAT arrancó desde el pasado 25 de mayo en la Plaza Juárez. Lamentablemente en éste año la crisis económica les pegó a nuestros amigos de los diferentes sellos editoriales, ya que en opinión de uno de ellos la afluencia de visitantes bajó en un 30 por ciento, lo que obviamente repercute en sus ventas.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@oprodigy.net.mx