NO ES CUENTO LA POSIBLE INTERVENCION DE RUSIA : EEUU

Con la visita de trabajo que realizó a la Ciudad de México el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en cuyo marco sugirió ayer viernes al gobierno mexicano estar atento ante alguna posible intervención de Rusia en las elecciones que se celebrarán en julio en nuestro país, hasta se le quitó lo “Manuelovich” a Andrés Manuel López Obrador, el que sin la camiseta puesta con su nuevo nombre dijo que en el proceso electoral no se permitirá la intervención de gobiernos extranjeros “ni verdes ni maduros”.

En contrario de la forma burlona en la que el candidato de MORENA a la Presidencia de la República asumió la versión que desde días atrás circuló en México sobre del tema, el Secretario de Estado de EEUU dijo que “nosotros sabemos que Rusia tiene tentáculos en diferentes elecciones en todo el mundo, por lo que nos han compartido nuestros colegas canadienses y mi asesoría a México sería que preste atención a lo que está pasando”.

Pronunciamiento que hiciera el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en conferencia de prensa en conjunto con el canciller mexicano Luis Videgaray y la ministra de relaciones exteriores de Canadá, Chrystia Freeelad, en la Ciudad de México, con lo que creemos que López debe asumir éstas cosas con mayor seriedad y dejarse de payasadas, como cuando dijo que “está esperando el oro que le va a mandar Rusia en un submarino”.

Antes de su llegada a México Rex Tillerson advirtió a los países de América Latina de una dependencia excesiva en sus lazos económicos con China y Rusia y remarcó que “América Latina no necesita nuevos poderes imperiales”, como lo señaló el jueves en un discurso en Texas, donde sostuvo que la presencia de Rusia en la región es “alarmante”.

En respuesta a la sugerencia del Secretario de Estado de Estados Unidos el señor López respondió de inmediato que no se permitirá la intervención de gobiernos extranjeros en el proceso electoral, “ni verdes ni maduros”, remarcó.

Dijo además que siempre las grandes potencias amagan con ese discurso (del intervencionismo), siempre, y no hay por que preocuparse, si nosotros mantenemos nuestra postura de no permitir la ingerencia extranjera de ningún gobierno, no vamos a tener ningún problema.

El otrora dirigente nacional del PAN, Antonio Espino, al que se le atribuye la autoría de la frase de “López Obrador es un peligro para México”, lo negó y si eso fuera poco dijo que le tiene respeto a Andrés Manuel, al que describió como un líder muy maduro, “es un hombre perseverante, es un hombre congruente y eso es muy importante”.

Pero seguramente de nada le valiéron tantas flores y cebollazos a favor del tabasqueño, ya que días atrás el ex dirigente nacional del PAN platicó con la presidenta de MORENA, Yaidckol Polevnsky, por lo que se especuló que se subiría al barco de López Obrador, pero creemos que algo pasó entre ambos ya que para nuestra sorpresa y de muchos descartó unirse a éste equipo.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que la modernización y ampliación de las instalaciones del Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, confirman la buena voluntad que existe en ambos lados de la frontera para mantener y mejorar su histórica relación de amistad, negocios y colaboración.

Como tal lo manifestó el mandatario estatal al realizar una supervisión de la construcción de las nuevas oficinas del Consulado General, en atención ala invitación hecha por el cónsul general de Matamoros, Otto Hans Van Maerssen, quién señaló que la obra resalta la importancia de la colaboración entre las dos naciones.

“Compartimos mucho, además de ser vecinos, valores, metas, aspiraciones y nuestros países están entrelazados en forma única y distinta a muchos países”, agregó el funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Cabeza de Vaca dijo, por su parte, que la construcción de las nuevas oficinas del Consulado General de Estados Unidos en Matamoros permite refrendar la voluntad del Gobierno de Tamaulipas, en el ámbito de sus competencias, de fortalecer la buena vecindad entre ambas naciones.

Los suicidios no pasan de moda y lo mismo se dan entre a gente de arriba que entre los de abajo, tal como acaba de suceder con el hijo mayor del ex presidente de Cuba Fidel Castro –que responde al mismo nombre– el que a los 68 años de edad se quitó vida tras sufrir un estado depresivo profundo. “Fidelito”, le llamaban, por cierto era un hombre culto. Descanse en paz.

A un mes de haber tomado posesión el ingeniero y master en ciencias José Andrés Suárez Fernández, como nuevo rector de la UAT, ésta Universidad de la que estamos orgullosos todos los tamaulipecos, ya está agarrando su paso y enfocando sus esfuerzos en una sola dirección para mejorar cada día más la calidad de la educación, que es el principal objetivo del sucesor de Enrique Etienne Llano Pérez del Río, que le entregó la estafeta de la rectoría de la UAT.

Nos da gusto ver como la UAT a través de la Facultad de Enfermería de Tampico (FET) reafirma una vez más su presencia en los foros académicos internacionales, al presentar en ésta ocasión los avances del proyecto sobre Diabetes y autocuidado en pacientes crónicos, durante la Convención Bianual de la Sociedad de Enfermería Sigma Theta Tau (STTI) que se llevó a cabo en Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos.

Con el título de “Aprendiendo a vivir con Diabetes”, la Doctora en Ciencias de la Enfermería, Lidia Guadalupe Compeán O., presentó los resultados del proyecto que forma parte de un trabajo binacional de salud que se realiza en el grupo de investigación de la FET sobre Auto Cuidado en Grupos Vulnerables.

La investigadora universitaria es miembro de la Sociedad Internacional de Enfermería Sigma Theta Tau, que la ha apoyado para el desarrollo del proyecto, además de haber sido seleccionada anteriormente por el Programa Internacional de Entretenimiento y Liderazgo para el Manejo de Enfermedades Crónicas (PH Leader). Y vamos por más.

Después de varios días de estar internado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, nuestras antenas nos reportan que don Manuel Montiel Govea –para nosotros uno de los grandes periodistas de México y sin duda el mejor de Tamaulipas– se está recuperando, previéndose que pronto será dado de alta con la bendición de Dios.

Otro que está malito es el abogado José Ives Soberón, el que recién había tomado posesión como Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, pero por su enfermedad tuvo que dejar el cargo. Esperemos que pronto se recupere.

Alejandro Guevara Cobos dio a conocer que Karla Cabrera va a ser la jefa de prensa de su campaña como candidato a senador. Solo falta que Karlita acepte ya que supuestamente tiene un buen cargo en la SEP.

