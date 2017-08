T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NO ES NUEVO QUE PRI-GOBIERNO SOLAPE Y PROTEJA A POLÍTICOS BANDIDOS

DECIRLES QUE el Gobierno de la República y el PRI, son una especie política de “protecciones inquebrantables”, es porque “el dúo” Gubernamental-Partidista, “en su afán de no perder bonos electorales”, ante el contexto nacional ciudadano, buscan afanosamente hacer aparecer que, sus ex gobernadores y ex alcaldes bandidos de todo México, “acusados de amantes de lo ajeno”, nada tienen que ver con las graves imputaciones delictivas en las que se encuentran involucrados, tema que a mi juicio, “raya en el cinismo político”, todo porque los actores de este triste escenario político “tienen el sartén por el mango”.

POR TAL MOTIVO, esto confirma que todo lo que ha venido sucediendo respecto a “Los Moreira en Coahuila”, así como el caso de Rodrigo Medina de la Cruz ex gobernador de Nuevo, León, además del truculento tema de Roberto Borge ex mandatario de Quintana Roo, incluyéndose el asunto del desfalco del químico Andrés Granier Melo, este hospitalizado desde hace tres años en Tabasco y el más reciente escándalo en Veracruz por los atracos archi-millonarios consumados por el también ex gobernador del PRI Javier Duarte de Ochoa, este afortunadamente ya preso, pero todo este engranaje de corrupción, deja entrever el gran poder político de “los potenciales delincuentes con charola”, los que, haciendo uso y gala del poder público y de su partido, se hicieron millonarios en tan solo seis años.

PERO TAMPOCO debemos olvidar la controvertida y muy compleja situación política y judicial de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, este ya detenido en Florencia, Italia, además de Eugenio Hernández Flores “El Geño”, este ya en plan de prófugo de la justicia norte-americana, porque nadie lo encuentra en el estado “ni con lupa” y la lamentable situación fraudulenta del también ex gobernador Egidio Torre Cantú, quien consciente de que “en cualquier momento le puede caer la voladora”, éste sujeto de baja caterva moral, busca desesperado que su partido, el PRI, lo haga senador de la República y seguir teniendo fuero y con ello, “lograr la inmunidad política” y salvarse de la acción penal a la que sin duda, tendrá que enfrentar cuando menos lo espere.

LO ANTERIOR, es lo que sin duda, podrá generar que los mexicanos reflexionen muy bien su voto durante el proceso electoral del 2018, porque el pueblo, por obra y gracia de los malos gobiernos que hemos venido padeciendo, ya está cansado de tener que seguir pagando diesel y gasolinas caras, productos de la canasta básica que cada día aumentan, falta de empleos, incrementos a los insumos agrícolas y sobre todo más impuesto y toda una gama de conceptos que lastiman, la ya de por si lacerante economía de los obreros y gentes del campo, por los bajos salarios que estos perciben, cuyo desamparo socio-económico, es por lo que el contexto nacional ciudadano, seguramente, “YA NO VOLVERÁ A VOTAR POR MÁS DE LO MISMO”. Y eso es lo que evidentemente preocupa al actual Gobierno de la República que aún preside ENRIQUE PEÑA NIETO.

LO LACERANTE es que en política, pese a los evidentes esquemas de corrupción e impunidad, a los actores de los perjuicios sociales y económicos de todos los partidos, se les mantiene en libertad, no se les mete a la cárcel y estos además, quedan ante la oportunidad de seguir ocupando puestos públicos claves, para continuar amasando fortuna, cuya cuestión es lo que genera más daños a la economía nacional y por esta razón, a los pueblos de México se les ve cada vez más en el muy claro hundimiento social, “POR LA FALTA DE ACCIONES que bien valgan la pena”, pero desgraciadamente, no hay quien meta en cintura a los bribones ladrones políticos que hemos venido padeciendo, y evidencia de ello, es la libertad y la impunidad de la que gozan potenciales saqueadores de erarios públicos como los arriba mencionados, porque por ejemplo en Coahuila “el malandro” ex gobernador HUMBERTO MORERIA VALDÉS, ya se proyecta como Candidato a Diputado Local, cuya cuestión, es una clara ofensa o un insulto más para la sociedad coahuilense. O NO?.

PUES HOY “están a la orden del día”, los escándalos millonarios en dólares por las cuentas bancarias que manejan VANSESA GUERRERO MARTÍNEZ, esposa del ex gobernador coahuilense Humberto Moreira y CECILIA AGUILAR MORALES esposa de IVÁN, hermano de Humberto, allá “en los paraísos fiscales” del Caribe y Europa entre estos, las Islas Caimán y Mónaco, en donde por investigaciones financieras del Tesoro de Estados Unidos, “detectaron cuentas superiores a los 60 millones de dólares”, sospechándose que estos montos millonarios, salieron del Gobierno de Coahuila, porque a Humberto Moreira, antes de ser gobernador, “no se le conocía otro oficio tan productivo”, como el de haber manejado el erario del gobierno coahuilense.

Y EN TAMAULIPAS, repito, el también ex gobernador sátrapa EGIDIO TORRE CANTÚ, quien dejó al estado “en el más completo abandono”, este sujeto de ínfima calidad moral, busca ser Senador de la República y si en el PRI, le dan entrada a su proyecto político, habrá de confirmarse una vez más que, este partido, quiere que los potenciales ladrones o delincuentes “sigan predominando en el escenario político”, lo que de suceder, habrá de generar mayor indignación e inconformidad ciudadana, por cuyo tema, “el país seguirá hundiéndose irremediablemente” y con ello, seguirá viéndose afectado en lo social y económico.

RUMBO A RECTORÍA DE LA UAT UN ACADÉMICO CON EXPERIENCIA Y CALIDAD.

POR OTRA PARTE, hay que señalar que rumbo a la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se perfila con plena solidez el Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNANDEZ, director de la Unidad Rhode de Reynosa, quien ha venido recibiendo el formidable apoyo de quienes son parte integral de la UAT, porque se aduce que, el prospecto a dirigir los destinos de la Universidad, es un académico con experiencia y calidad y que bueno, porque eso habla de que la máxima casa de estudios de Tamaulipas, continuará por el buen sendero, por donde la ha llevado el actual rector ENRIQUE ETIENE PÉREZ DEL RIO.

PARA ELLO, el candidato único a la rectoría de la UAT José Suárez Fernández, junto a su equipo de trabajo, estará realizando recorridos “por cada uno de los campus universitarios”, existentes en todo el estado, lo que vislumbra que la Universidad, tendrá obviamente a un rector de trabajo y servicio para ejercer las mejores acciones que redunden en bien de los futuros profesionales de Tamaulipas y México.

AL INGENIERO Suárez Fernández, lo identifica su dedicación y empeño como académico en las aulas de clases, como también su desarrollo en cualquiera de las tribunas de la UAT; donde ha tenido la oportunidad de servir y por esta razón de enorme valor educativo, se establece que, la UAT tendrá a un rector que, sabrá responder con atingencia y perseverancia a las demandas estudiantiles.

CON RESPECTO al rector contador Enrique Etiene Pérez del Río, podremos decir que gracias al fecundo y creador trabajo que, con marcado interés ha venido desarrollando durante su gestión, habrá de dejar importantes huellas imborrables de fecundo y creador trabajo, labor que sin duda, ha redundado en bien de los universitarios, cuya tarea naturalmente, lo ubica en una preponderante posición como responsable de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

EN NUEVO LAREDO, EL TRABAJO DE BIEN AL PUEBLO IDENTIFICA A ENRIQUE RIVAS.

POR ALLÁ en el municipio de Nuevo Laredo, podremos comentarle que, “el tenaz trabajo que, con dedicación y esmero realiza el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, es lo que lo mantiene en el ánimo firme y solidario de la gente de su pueblo, comunidad que ve con buenos ojos el buen ejercicio político, social y administrativo que, ha venido llevando hasta los más recónditos lugares de aquel importante puerto internacional fronterizo, labor que gracias al esfuerzo del edil Neolaredense, ha consolidado el radical cambio que le hacía mucha falta a esta ciudad, “muy a pesar de lo que opinen sus adversarios”, porque en esencia lo que vale y cuenta en un Gobierno, son las tangibles respuestas a las demandas populares.

RIVAS CUÉLLAR, desde el primer día en que asumió a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, gracias, naturalmente, al apoyo del pueblo, dijo obrar con interés de servir a las familias de todos los rincones de esta pujante comunidad Neolaredense, ejerciendo acciones que conducen al bienestar social y ahora con mayor empeño, porque cuenta con el sólido respaldo del Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien en sus giras de trabajo por esta ciudad, ha dejado claro el respaldo de su Gobierno, hacia quien con seriedad, respeto y responsabilidad, lleva por buen sendero este pujante municipio fronterizo.

Y COMO LOS AVANCES en la obra pública, así como los apoyos a la educación, la salud, el deporte, la cultura y en otros muchos rubros más, son la respuesta fehaciente a los reclamos populares, reclamos que en el pretérito o pasado, “se quedaban lamentablemente en el camino”, pero hoy esos reclamos, se ha convertido en tangibles realidades, realidades que, “están a la vista de las familias de los diversos estratos, sociales”, todo ello, gracias al claro deseo de servicio mostrado por el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

Por hoy es todo y hasta mañana.

