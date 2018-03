La@Red

NO EXISTE UNA INVESTIGACION EN CONTRA DE CANTUROSAS: PGJE

El ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas Villarreal, aseguró en la entrevista telefónica que le hizo Cármen Aristegui en la media noche de ayer viernes, que hasta ahora no se ha comprometido con ningún partido político, lo que incluye a MORENA, haciendo hincapié en que no ha tenido ningún contacto con Andrés Manuel López Obrador.

Luego hizo hincapié en que “su amigo Francisco, el gobernador del estado” lo invitó a incorporarse a su Administración en la Secretaría del Trabajo, pero tampoco ha tomado una decisión sobre la propuesta del mandatario estatal.

La destacada periodista le pidió a Cantúrosas Villarreal que dijera cúal de los partidos que lo han invitado podría ser el escogido por él, en su momento, para participar como candidato en éste proceso electoral, mencionándole a MORENA y al PAN, pero el otrora alcalde de los neolaredenses no respondió a la pregunta y solo dijo hay la dejamos. No quiero hablar a la ligera, remarcó.

Seguramente a Cármen Aristegui por su cercanía con López Obrador le hubiera gustado que Canturosas Villarreal se inclinara a favor de MORENA, pero no lo consiguió.

Durante la entrevista Cantúrosas Villarreal negó de manera categórica estar involucrado con el homicidio del periodista Carlos Domínguez, al que asesinaron en Nuevo Laredo, por cierto en el primer cuadro de la ciudad, haciendo hincapié en que él tiene su conciencia tranquila.

Dijo que el Procurador Irving Barrios Mojica comentó que el crímen apuntaba a políticos de Nuevo Laredo, pero hizo hincapié en que nunca dió su nombre haciendo hincapié en que incluso esta dispuesto a presentarse ante la PGJE o la PGR para que no se manche su nombre.

Por cierto al ser entrevistado el Procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, negó que exista una investigación en contra del ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas Villarreal, por el homicidio del periodista Carlos Domínguez.

Dijo que en ese homicidio se continúan las investigaciones donde hay intercambio de información con la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en la entidad.

El Gobierno de México acordó conceder al gobierno de Estados Unidos la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, pero, pero, pero, el abogado del otrora mandatario estatal, Juan Jorge Olvera Reyes, dijo que se ampararán contra la extradición de su cliente a Estados Unidos. Según nuestras antenas el Ing. Hernández Flores ya fue notificado en el penal de la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero de oponerse el caso podría prolongarse cuando menos por tres meses.

Por cierto la Cancillería resolvió la solicitud de extradición enviada por el Departamento del Estado norteamericano, EN CONTRA DE LA OPINIÓN JURIDICA NO VINCULATORIA EMITIDA POR EL JUEZ DE DISTRITO, EUCARIO ADAME PEREZ, QUE RECOMENDO NO EXTRADITARLO Y ENJUICIARLO EN MEXICO.

La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas reclama a Eugenio y a su cuñado Oscar Manuel Gómez Guerra por ser presuntos responsables de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fín de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, lo anterior realizando contratos falsos entre el 2005 y el 2015.

Supuestamente, de proceder la extradición Eugenio Hernández Flores será procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por asociación delictuosa para lavar dinero.

Entrevistado ayer al término de la ceremonia de graduación de 171 policías estatales, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, confirmó que la SRE oficializó la extradición del ex mandatario Eugenio Hernández Flores, haciendo hincapié en que por su parte él no engañó a nadie, “fuí muy claro desde que fui candidato a gobernador que íbamos a restablecer la paz y el Estado de Derecho en Tamaulipas”, remarcó.

Dijo que éste es un tema de competencia federal, es una situación entre países, nosotros hicimos lo propio; “creo que fuimos muy firmes, no solo al hacer la detención sino al actuar en contra de los agravios contra los tamaulipecos”.

Bueno pues se va acercando la hora de la verdad en éste proceso electoral 2017-2018, estando a 15 días de arrancar las campañas formales de los candidatos de los diferentes partidos políticos, pero en el caso de los candidatos presidenciales independientes entró en funciones la barredora de INE y según éste Instituto no van a participar en la elección Jaime Rodríguez Calderón (a) Bronco ni Armando Ríos Piter. Pero todo apunta a que Margarita Zavala va a brincar la tablita y con ello logrará aparecer en las boletas electorales.

De ser cierta la especie de antemano nos preguntamos que van a hacer ahora Rodríguez Calderón y Ríos Piter con la gente que haiga sido por lo que haiga sido les dio su firma de apoyo, pero, pero, pero el INE concluyó que existiéron inconsistencias en la recolección de firmas por parte de ambos.

El casi, casi para nosotros el mismo caso de Margarita Zavala, porque como analistas políticos en lo personal descartamos que pudiera llegar a ganar. Lo que va a hacer es quitarle votos al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya y con ello en automático va a darle el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Como que le falta memoria a la otrora Primera Dama.

Tómelo como usted quiera, pero en los terrenos de lo que fue el Lago de Texcoco, donde el gobierno de Peña Nieto está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, uno de miles de trabajadores que andan en la obra tomó una foto en ese lugar en la que aparece la que aparece una águila real pisando con sus patas la cabeza de una víbora ya muerta, momentos después de que se dio el combate mortal.

El miércoles en una visita de senadores, los periodistas reconociéron la imagen singular, en posesión del Ing. Atl, quien la compartió como uno de los orgullos de la comunidad que participa en la construcción del aeropuerto. Emocionado, dijo que el nuevo triunfo del águila muchos lo considerar como un augurio de éxito del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y nosotros también.

Desde luego que es muy positivo el que los gobiernos de México y Estados Unidos y los empresarios de Texas y Tamaulipas estén coordinando acciones para fomentar de una manera más fortalecida y organizada los tratos comerciales y regionales en ambos lados de la frontera, pero, pero, pero, el famoso TLCAN está en tres, prueba de ello es que el Secretario de Economía y jefe de la representación de México en la renegociación del histórico documento, Ildefonso Guajardo, acaba de advertir que tanto México como Canadá deben estar preparados para firmar ambos el Tratado, lo que según nosotros vendría a modificar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

El reconocido emprendedor social, Farid Dieck, impartió con éxito la conferencia “Las cosas no pasan por algo, pasan por algo”, ante estudiantes de las Facultades del Centro Universitario Sur (CUS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

