No fue el factor de curación lo que me mantuvo vivo todos estos años, soy demasiado necio para morir.

Por La Libre

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

El presidente de la cámara de Diputados Carlos de Anda tomo la palabra el dìa de hoy en el congreso, esto para señalar que los Diputados en su momento habían tenido mucho que ver en el delito que se le imputa a Eugenio Hernández ex Gobernador de Tamaulipas y que va por la compra de unos terrenos en Altamira propiedad del Estado y además a un costo fantasma prácticamente, en si esto le agregara màs nombres a las comparecencias, mientras tanto Eugenio ya se le promueve un amparo por los delitos que le sobrevengan, y de aquí mismo del Congreso sale de inmediato la aclaración del Diputado que hoy en dìa es “la aventurera”, pues sin lugar a duda Humberto Rangel Vallejo del verde, pero expulsado, pero el dice que no es cierto y Sergio Guajardo lo señalo como una realidad, pues sale y se ríe irónicamente como es su costumbre y la típica de que, me han dicho de todo y dicen que soy, y pues yo estoy bien uyyy si muy bien lana, familia en puesto de las diferentes dependencias, asì es “vende caro tu amo, aventurera”, en fin, creo que al verde lo que menos le apura es Humberto Rangel Vallejo, la realidad es que no tiene ni militancia, ni estructura ni nada que pueda tomar a este partido como un distractor en tiempos electorales tan importantes.

Y seguimos con los que lo tienen chiquito, hablo de los partidos, pues si, seguimos con el PES el partido de Rigoberto Rodriguez Rangel hoy en dìa el ex colaborador, así nomas de su administración Municipal, algo mínimo, de lejos y ya, ósea me acordó de Balta Hinojosa, “Yo no soy Tomas, no soy Eugenio, no soy mimin pinguin ni cri-cri,”, que les pasa a estos, en verdad, cada vez tan peor esta gente, no tienen asesores que les digan que deben de contestar, si uno los vio casi les decían hermano, y ahora ya no màs de lejos y se sacan la lengua, por cierto que no fue a Julio Peña en sì al que le sacaron la lengua los priistas mantenses, sino a Rigoberto pues resulta que tuvieron una cena con Julio Peña con varios iconos priistas para invitarlos a esta aventura morada, y zaz culebra, que no, no jalaron, y entonces reflexionas y dices, es obvio, si no te quisieron cuando estabas en el PRI pues ahora menos y eso es RIGOBERTO, pues en su paso por el PRI se dedicó màs a restar que a sumar, a Rigo le ganan sus pasiones y ese es un problema que no tiene siglas…zaz.

Y la nota del dìa.

Que si Alejandro Guevara quiere la Candidatura para la Alcaldía de Mante, esto tras todo el asesoramiento que le está impulsando al Partido como oposición, pues el pasado lunes la presidente Lupita Acevedo puso ante el INE una queja sobre una reunión del Partido Acción Nacional donde estaban funcionarios en hora de trabajo, gracias a Dios que fueron, digo eran un aproximado de 30 gentes solamente, digo, donde están todos los que votaron y luego se hicieron ya bien azules, uf, esto pega, y pues asì al verse tan marcado el asunto y querer llamar la atención con esto, vemos un pensante que quiere la atención de los priistas, y ese únicamente puede ser Alex, y sus aspiraciones, que bien o mal, le ponen sabor al caldo.

Ocampo

Se llevo a cabo el arranque de la Tercera Semana Nacional de Salud con una caminata en el Ej. Nicolás Bravo y Ej. Librado Rivera, contando con la participación de el IMSS PROSPERA y con la de la primera dama del municipio de Ocampo la C. P. Margarita Compean García presidenta del Sistema DIF municipal, en bien de la salud de las Familias de las comunidades rurales. Con esto se cumple el objetivo principal de la aplicación de la vacuna triple viral a menores de 6 y 7 años, es la prevención de los casos de sarampión, rubeola y paperas.

Xicoténcatl.

En Xicotencatl la salud es parte importante a atender por ello se llevara a cabo Una caminata de la lucha contra el cáncer, el próximo 12 de octubre a las 6:00 pm., en la entrada por los arcos hasta la plaza principal para terminar con un zumbaton, contando con la asistencia del Alcalde Vicente Verastegui Ostos y por supuesto de la Señora Noemy González de Verastegui, están todos invitados, asì como a las primeras 100 personas que lleguen se les obsequiara una playera.

El Mante

Cumpliendo en el rubro de educación en la zona temporalera el presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra encabezó la entrega de paquetes de útiles escolares a estudiantes de nivel primario a representantes de diversos planteles congregados en la escuela Emiliano Zapata del ejido Nuevo Tantoan.

El ingeniero Juan Francisco Leal Guerra acompañado de la titular del CREDE profesora Elsa María Martínez Cisneros y autoridades educativas realizó la entrega de útiles escolares a las escuelas primarias: Lázaro Cárdenas del ejido División del Norte, general Pedro J. Méndez del ejido Tantoyuquita, Himno Nacional del ejido Magdaleno Águila y a la anfitriona Emiliano Zapata.

Nuevo Morelos

ATIENDE TONY RIVERA EMERGENCIAS POR LLUVIAS

Para esta administración la prevención es el objetivo primordial y por eso la mayoría de las acciones realizadas convergen en promover la cultura de la misma, con este fin la dirección municipal de protección civil, la dirección de obras públicas y con apoyo de los elementos de la Policía Estatal Acreditable, realizan la limpia de drenes pluviales, arroyos, y lugares. Donde se registran encharcamientos y puedan ocasionar inundaciones en las presentes lluvias.

Esto atendiendo la instrucción del c. José Antonio rivera Espinoza presidente municipal la cual ha sido de salvaguardar siempre la integridad física de toda la población….POR CIERTO TODO LISTO PARA LAS FIESTAS DE OCTUBRE A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE.