Por Guadalupe E. González

“NO LE DAREMOS EL VOTO AL ALCALDE DANIEL, PORQUE NO SE LO MERECE”

X.-PRI RUMBO A LA DERROTA EN VALLE HERMOSO…!

TODO PARECE indicar que en el municipio de Valle hermoso, el sedicente alcalde DANIEL TORRES ESPINOSA, para la elección del primero de julio, “va rumbo una derrota segura y arrolladora”, porque en el pueblo, las amas de casa, jefes de hogar, comerciantes, empresarios, campesinos, obreros y las mayorías en general AL PRESIDENTE MUNICIPAL, de plano la sociedad, “no solo lo odia y rechaza, sino que también lo vomitan” porque “este sujeto de baja caterva moral”, tiene a las familias de todos los sectores populares de esa jurisdicción municipal, en el más claro de los abandonos.

A VALLE HERMOSO, siempre se le ha identificado como la ciudad “de las tres mentiras”, porque ni es Valle, ni es ciudad, ni es hermoso y hacia donde voltees, esta sufrida comunidad, se encuentra tapizada de calles destrozadas, plagadas de baches y lagunas, pero también el pueblo enfrenta “el agudo problema de las aguas negras pestilentes” que ya han generado “peligrosos focos de infección”, que afectan de manera directa a los niños y ancianos, pero eso al nefasto Presidente Municipal Daniel Torres Espinosa, le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente, porque él, naturalmente, no vive en los sectores populares donde prevalecen estos perjuicios a la salud y a la sociedad en general.

PERO ESO no es todo, porque además Valle Hermoso, carece de alumbrados público, y la mayor parte de las colonias populares están convertidas en “cuevas de lobos”, pero tampoco hay cordones y banquetas, contemplándose con esto, “una muy clara desatención del Presidente Municipal hacia su pueblo”, pueblo que creyó y confió en este inmoral e inhumano sujeto, el que pese a no haberle respondido a las familias con las promesas que les hiciera en la pasada contienda electoral, hoy el muy insensato y cínico de DANIEL TORRES ESPINOSA, a partir del 14 de mayo, andará nuevamente por las calles de esta ciudad, “pidiéndoles el voto”, para que, lo reelijan.

PERO AFORTUNADAMENTE, el contexto ciudadano vallehermosense, ya está despierto y consciente de que, “la ciudad está en la vil desgracia social”, gracias a la obvia irresponsabilidad del alcalde TORRES ESPINOSA, quien lejos de haber trabajado con atingencia y perseverancia por el bien de su pueblo, ha hecho todo lo contrario, y por tanto, la comunidad en general, hoy más que nunca, “tendrá que cobrarle la factura” a este potencial delincuente de cuello blanco, el que, “AL TENER SARTÉN POR EL MANGO” se ha dedicado a hacer negocios propios”, para agenciarse todos los recursos municipales posibles, eso ha sido evidente.

HAY QUE SEÑALAR QUE, quienes conocen “al trampísima” alcalde de Valle hermoso, aducen que, “Daniel Torres, en un principio demostró tener interés por servir a las familias”, pero a los pocos meses de su mandato, éste pelafustán, “mal llamado servidor público” cambió de manera repentina en su forma de ser, actuar y pensar, porque todo aquello que vio que era negocio, en lugar de acreditar proveedores de las diversas ramas en la Contraloría Municipal, que es lo correcto, él, como primera autoridad municipal, obró por aprovechar los negocios, al grado de que construyó una imprenta, para él, dotar de la papelería necesaria al Ayuntamiento, también abrió y estableció una vulcanizadora para darle mantenimiento a todos los vehículos oficiales del municipio y así como en estos negocios, ha hecho otros muchos más para él, verse más favorecido.

Y PRUEBA de que, el inhumano alcalde “con licencia” DANIEL TORRES ESPINOSA, es objeto del rechazo y repudio, porque no atiende a la sociedad vallehermosense, vecinos de la colonia Infonavit “las arboledas”, iniciaron los trabajos de rehabilitación de las calles de ese amplio sector, todo ello, por la apatía del Presidente Municipal. De igual manera, residentes de la calle el Roble, denunciaron “tener más de un año y medio insistiendo ante el edil municipal, para que les arregle esa vía de comunicación, pero lamentablemente el mentando alcalde, “ha puesto oídos sordos” a este reclamo de los vecinos. Y pese a su mal actuar como primera autoridad municipal, “el mal agradecido de Torres Espinosa, ya busca un nuevo período administrativo”, por lo que en corto lapso, habremos de ver “al mitómano alcalde” solicitando el voto y por tal motivo, el pueblo de Valle hermoso, sabrá si vuelve a caer en las garras de este doctor que, “esta convertido en engendro del demonio”, todo por su hambre al dinero ajeno, así se expresaron los indignados vecinos de la colonia Arboleadas.

NO LE DAREMOS EL VOTO A DANIEL PORQUE ENO SE LO MERECE

PARA FINALIZAR, les comento que, LOS VECINOS que, sobre el particular fueron abordados en torno al comportamiento del Presidente Municipal DANIEL TORRES ESPINOSA, manifestaron que, los trabajos que aquí realizamos “es porque todos nos cooperamos”, porque si esperamos a que venga el alcalde con sus brigadas a realizar las obras de reparación de calles, eso jamás sucederá, pero “aquí lo habremos de ver y esperar, para decirle porque no ha cumplido con las promesas que nos hizo hace casi dos años”. Y si hoy nos pide el voto, “CON TODO RESPETO NO SE LO DAREMOS, PORQUE DE PLANO NO SE LO MERECE”. Y eso, “se lo habremos de confirmar en las urnas”, el primero de julio próximo.

