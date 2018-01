EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

No prende

JOSÉ ANTONIO MEADE no tiene la oratoria ardiente e impetuosa de RICARDO ANAYA, ni el magnetismo natural de LÓPEZ OBRADOR, pero tiene algo que los 2 carecen:

Estructura partidista.

La visita de MEADE a Tamaulipas corroboró fehacientemente el corolario axiomático que enuncia que “hay partidos que hacen al candidato, y candidatos que hacen al partido”.

“PEPE TOÑO”, como lo llamó confianzudamente SERGIO GUAJARDO durante el discurso de bienvenida, embona en el primer supuesto.

Y no porque MEADE carezca de lo que le atribuyen sus publicistas [capacidad y experiencia], sino porque su tenue presencia, su frágil imagen, casi quebradiza, no enciende, no exalta, no enardece.

Y su discurso no apasiona, ni arrebata.

Pero, las rabiosas porras que desató su estancia en el gimnasio de la universidad La Salle, mostró que el PRI es un partido que a pesar de sus vicisitudes, traiciones y desbandadas, ha logrado sobrevivir a gobernadores tan perversos y perniciosos como EGIDIO TORRE -que, por supuesto, no fue invitado-, y que ahí está, como escribiera Augusto Monterroso en el análisis metafórico de “El Dinosaurio”.

La visita y los eventos que encabezó MEADE en ciudad Victoria fueron tan precisos, impecables, soberbios y majestuosos, que casi puede asegurarse que la maquinaria del PRI está lista para ir por el triunfo el 1º de julio, de no ser que detrás de la parafernalia que organizó la estructura tricolor hay un vacío social, porque la concentración de operadores del PRI es producto del automatismo mecánico de su estructura sectorial, no efecto natural de una sociedad que avale y apruebe al candidato.

Ni mucho menos que vaya a votar por él.

No.

De hoy al 1º de julio hay que darle a MEADE el beneficio de la duda, por supuesto.

Pero, vale matizar que incluso los eslabones más pequeños de la cadena institucional, como son los operadores de sección que reclutaron a los asistentes y les facilitaron el transporte para concretar una de las fases más peculiares del priismo a ultranza -el acarreo-, actuaron con tal prontitud y eficacia que para cuando MEADE entró al gimnasio por una especie de corredorcito de toriles, ya en el interior el priismo rugía, fiel a sus tradiciones.

Incluso, su ausencia de vigor político se matizó cuando entró al gimnasio, pues detrás de él un gigantón que le cuidaba la espalda lo hizo aparecer más pequeño, frágil, quebradizo.

Pero la estructura hizo lo suyo.

Aleccionada para afrontar este tipo de contingencias, la estructura partidista, compuesta por Delegados sectoriales y la estructura de los organismos afines, cerró la atmósfera con porras, gritos, pitos y la batucada.

Y así, la fragilidad de MEADE se diluyó entre las masas estructurales del PRI.

LA ESPINA AZUL

SERGIO GUAJARDO pronunció el breve discurso de bienvenida, en cuyo texto dijo que el PRI “se siente agraviado” por un gobierno que no cumple con sus expectativas.

Pero no fue más allá.

Nadie habló de los ex gobernadores.

Del discurso oficial del precandidato presidencial del PRI, destaca la cita sistemática de que su partido “se sacará la espina” en las elecciones del 2018.

No fue muy preciso, pero parece obvio que se refería a la derrota del PRI en los comicios del 2016.

Y su intención de “sacarse la espina” el 2018.

En sus pronunciamientos, MEADE anunció que al crimen organizado se le quitarán las armas y el dinero, y los recursos decomisados se utilizarán para dar becas, durante el encuentro con la militancia del PRI.

Ante los tamaulipecos, el precandidato presentó propuesta sobre seguridad y justicia, concebida para pegarle a los criminales donde las les duele y devolverle la tranquilidad a la gente buena de México.

MATAMOROS, ARRIBA

¡Ah!, entre los municipios asistentes, el que más destacó por asistencia y porras, fue Matamoros, seguido por Altamira y Mante.

Los contingentes de Matamoros ovacionaron insistentemente al candidato presidencial, y cuando JOSÉ ANTONIO MEADE les pidió que se manifestaran, el gimnasio de La Salle fue inundado por un griterío.

Eran los priistas de Matamoros.

MEGA PLACEO

Pero si bien la visita de MEADE no despertó mayores expectativas en la sociedad tamaulipeca -que estuvo más atenta a los discursos de LÓPEZ OBRADOR y RICARDO ANAYA-, eso no impidió que los centenares de aspirantes a candidatos y candidatas a senadores, diputados federales, presidentes municipales, síndicos y regidores, lucieran sus mejores galas y sonrisas para cautivar a líderes y sectores partidistas.

De otro lado, el orden de la primera fila que incluyó al centro al precandidato presidencial, arrojó algunas pistas:

Por ejemplo, EDGAR MELHEM estuvo más cerca de JOSÉ ANTONIO MEADE, que el propio BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, lo cual puede dar dos lectoras:

-EDGAR viene para Senador.

-BALTAZAR va al Gabinete.

Esto es, si MEADE ganara las elecciones.

‘PALOMA’ GUILLÉN fue sentada casi a un extremo de esa primera fila, enseguida de MARCO ANTONIO BERNAL, que permanece en la ‘congeladora’ tras sus muchos intentos por ser gobernador.

Sin embargo, No-Pasó-Desapercibido que el presidente del comité municipal del PRI en Reynosa, GUSTAVO RICO DE SARO, Ocupó-Un-Sitio en esa primera fila, casi enseguida de BALTAZAR, donde también figuró MANUEL CAVAZOS LERMA, único ex gobernador asistente, pues 2 No-Pudieron-Hacerlo por causas de fuerza mayor, y el otro no fue invitado.

La presencia de OSCAR LUEBBERT llamó la atención de propios y extraños, pues se temía que el ex alcalde de Reynosa estuviera fuera del alcance del largo brazo de la Ley.

Y no: OSCAR ocupó una silla en el lugar reservado para los ex presidentes estatales del PRI, donde ya lo esperaban ANTONIO MARTÍNEZ TORRES, ELISEO CASTILLO, AMIRA GÓMEZ TUEME, AMELIA VITALES RODRÍGUEZ, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, LUPITA FLORES DE SUÁREZ, RAMIRO RAMOS SALINAS -quien llegó con su esposa MÓNICA- y LUCINO CERVANTES DURÁN.

Los diputados federales priistas acudieron ‘en masa’, encabezados por su coordinador, EDGAR MELHEM SALINAS, quien cuando SERGIO GUAJARDO se paró de su asiento para pronunciar la bienvenida ocupó su sitio en el presídium -¡al lado de MEADE!- e intercambio impresiones con el precandidato, como una imagen premonitoria de lo que puede suceder este sábado, durante los ‘destapes’.

Un momento chusco que pocos percibieron, fue cuando el ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA apareció ‘graciosamente’ por el acceso principal, minutos antes de que llegara MEADE: CAVAZOS entró como candidato, saludando a medio mundo, besando viejitas y acariciando adolescentes, pero cuando la avanzada de MEADE lo detectó, inmediatamente fueron por él y lo invitaron a abandonar ese espacio.

CAVAZOS sonrió y se sumó a las masas.

Pero algo similar les sucedió después al propio EDGAR MELHEM y a la legisladora sureña MONSERRAT ARCOS, que aparecieron por el mismo lugar, y fueron invitados a abandonar el sitio.

Aparte de LUEBBERT, hubo muchos ‘reaparecidos’, como los ex alcaldes de San Fernando GABRIEL DE LA GARZA y TOMÁS GLORIA REQUENA, quien acudió al evento acompañado de la ex diputada GRISELDA DÁVILA BEAZ.

Entre los legisladores federales, por lo menos MONSERRAT ARCOS, PALOMA GUILLÉN, YAHLEEL ABDALÁ, EDGAR MELHEM y la propia MARÍA ESTHER CAMARGO, podrían aparecer en otras boletas, rumbo al 2018.

Otra MÓNICA, pero GONZÁLEZ GARCÍA, de Matamoros, también fue vista allí, junto con otra precandidata cuyo municipio sonó fuerte durante la visita, la ex diputada de Altamira, GRISELDA CARRILLO.

¡Ah!, LUIS GONZÁLEZ TORAL, a quien sus críticos hacían en MORENA, apareció también en el evento del PRI, aunque no lo hizo por obvias razones, otro legislador del sur, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien ese sí, probó otras aguas.

ESDRAS ROMERO VEGA lució protagónico, mientras que el político más asediado fue BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.

Todo mundo sabe que a BALTAZAR ya le empezó a dar otra vez el sol de frente, mientras que EGIDIO TORRE cada vez se va más al ostracismo.

Por cierto, vimos también muy protagónico -¡eso es lo suyo!- al diputado federal mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS, mientras que de Reynosa se dejó venir toda la ‘clica’ de LUEBBERT, encabezada por BENITO SÁENZ y AMELIA VITALES, entre muchos otros.

PUROS ‘BORREGOS’

Al mismo tiempo, deje decirle que líderes partidistas, entre ellos AMELIA VITALES y BENITO SÁENZ, delegados regionales del PRI en Río Bravo y Reynosa, y la zona ribereña, respectivamente, dijeron que las ‘listas’ de presuntos precandidatos a diputados federales no son oficiales.

“Las buenas” se conocerán este sábado, según confirmó AMELIA durante un corto diálogo con este espacio.

Por lo tanto, las anteriores no valen, aunque deje decirle que los datos que tenemos nosotros provienen también de buenas fuentes.

Pro como el tema da para más y el tiempo se nos acaba, mejor deje decirle que en

Concatenando temas, este lunes durante la sesión extraordinaria del consejo general del IETAM, fue aprobada la coalición “Por México al Frente “en Tamaulipas, mediante una plataforma electoral entregada al IETAM el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática declaran que competirán democráticamente en unidad después de cumplir con todos los requisitos como coalición, después de un trabajo muy profundo e incluyente, se logra el pacto en Tamaulipas el cual tiene como finalidad derrocar al PRI por completo de este Estado y ejercer buenos gobiernos a todos los tamaulipecos.

“Por fin se logró concretar una de nuestras metas, Tamaulipas por fin tiene un frente totalmente ciudadano en el cual buscamos únicamente poner a México al Frente, llegar a un acuerdo en Tamaulipas sin duda es señal de querer trabajar bien, Movimiento Ciudadano crecerá como organización ya que por fin logramos una coalición fuerte y verdadera con personas que tienen amor a nuestro estado y en conjunto estamos seguros que este 2018 sacaremos a los malos gobiernos de Tamaulipas “, comenta el delegado nacional DANIEL SOSA CARPIO

En Matamoros, entre tanto, la buena voluntad de los empresarios y organizaciones del sector de la construcción, al firmar en tiempo y forma el contrato colectivo de trabajo que registra sus actividades durante el presente año, es una clara muestra de equilibrio y el excelente clima laboral que han construido entr4e dichas agrupaciones, afirmó el presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, al atestiguar el encuentro por el cual se otorga un aumento salarial del 4.6 directo al salario; 3.5 a la canasta básica y 4.6 por prima de antigüedad.

Con estas acciones se fortalece a nuestra ciudad y se confirma que contamos con un ambiente de tranquilidad en las relaciones obrero-patronales; a diferencia de antaño, hoy disfrutamos de un equilibrio que nos permite sumar y darle un valor agregado a las bondades que ofrece nuestro municipio para atraer nuevas inversiones.

Agradeció la invitación tanto de los empresarios constructores, representados en la Asociación de Ingenieros y Arquitectos y Constructores, así como ls organizaciones sindicales del ramo, adheridos a la Confederación de Trabajadores de México y la propia Federación de Trabajadores de Matamoros, a quienes felicitó por el grado de madurez alcanzado.

De otro lado, deje decirle que en Reynosa, durante enero del año en curso, más ciudadanos están pagando su Impuesto Predial; las acciones que desarrolla el Gobierno Municipal que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ generan el interés de la población por cumplir con su obligación fiscal y esto ha propiciado una recaudación de 43 millones 416 mil 535 pesos, que significa un 36 por ciento superior al mismo periodo del 2017.

La recaudación del Impuesto Predial, tiene una diferencia superior de 11 millones 439 mil 279 pesos sobre lo recaudado en enero del año anterior, lo cual permitirá a la alcaldesa MAKI ORTIZ, con el apoyo del Cabildo, superar el número de obras para los reynosenses y que al hacer el pago los causantes aprovechen la promoción del 15 por ciento de descuento en el pago de dicho impuesto, y obtengan un boleto para la rifa de un automóvil Versa automático, modelo 2018.

En este sentido, el titular de la oficina de Impuesto Predial y catastro del Gobierno Municipal, FRANCISCO PÉREZ RAMOS, indicó que “Tenemos una cifra a favor, de casi 12 millones de pesos y eso es gracias a la confianza que ha depositado la ciudadanía en esta administración que encabeza la doctora MAKI ORTIZ. Ese dinero que se recauda es para realizar más obras y servicios a la comunidad”

En Nuevo Laredo, por cierto, el Sistema DIF Municipal, organizó un festejo para los cumpleañeros de los meses Noviembre, Diciembre y Enero que forman parte de la Casa Club del Adulto Activo, en donde la señora ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del patronato, convivió con los presentes mientras disfrutaban de una merienda.

Además, se presentaron algunos números de baile por el Grupo de Danza del Centro, temas musicales por el Coro, y por supuesto, el pastel de cumpleaños como en cada festejo.

Presentes estuvieron en el evento la señora ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del Sistema DIF en la ciudad, ANUAR KASSIM TERÁN, director general del patronato, RAMIRO OLLERVIDES, director de Finanzas y Recursos Humanos, CONSUELO ÁVILA HUARACHA, coordinadora del Programa Adulto Activo, LAURA VILLARREAL VILLARREAL, jefatura de Casa Club, GLORIA PEÑA, Reina 2017-2018 de Casa Club y DORA MARÍA CARDONA, Directora de Fortalecimiento

Familiar y Adulto Activo.

En otro tema, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA presidió este martes la instalación de la Red Tamaulipeca de Municipios por la Salud, órgano conformado por autoridades de los 3 órdenes de Gobierno, con el objetivo de facilitar y fomentar el intercambio de experiencias de promoción de la salud para combatir los principales problemas de salud que afectan a las familias tamaulipecas de forma integral y focalizada.

El mandatario tomó protesta a los integrantes de la Mesa Directiva de la Red, la cual es encabezada por ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, alcalde del municipio de Nuevo Laredo.

“En el Tiempo de Todos el trabajo en equipo no solo es bienvenido, sino que es requerido; en el Tamaulipas actual, construir el estado que anhelamos dejar a nuestros hijos es tarea de todos. La Red Tamaulipeca de Municipios por la Salud está diseñada para facilitar e impulsar el intercambio de conocimiento y experiencias que incidan precisamente en la mejora de la salud y la calidad de vida de la población”, expresó el mandatario tamaulipeco.

Lo que nos recuerda que el Gobierno de Tamaulipas, aceptó la recomendación 73/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por hechos ocurridos en el año 2015 e inició el proceso para dar cumplimiento a su contenido.

El Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, designó a un enlace especial con la CNDH para darle atención puntual a la recomendación y se comunicó que diversas acciones solicitadas ya estaban en marcha.

La CNDH emitió una recomendación relacionada con una queja sobre detención arbitraria, desaparición forzada de 3 víctimas e inadecuada procuración de justicia en agravio de sus familiares, en hechos ocurridos en el año 2015, según consta en el expediente CNDH/1/2015/165/Q.

El Gobierno de Tamaulipas informó a la CNDH que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, brindó apoyo a los padres de 2 de las víctimas y solicitó a la CNDH proporcione lo datos de contacto de la madre de la tercera víctima para su inscripción en el registro Estatal de Víctimas.

Entre las acciones que el Estado emprendió con anterioridad a la recomendación de la CNDH, figura la atención psicológica y teratológica que se ofreció a los padres de una de las víctimas a través del Centro de Atención para Personas en duelo CAPED.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, hizo saber a la CNDH que está en la mejor disposición de colaborar cuando se le requiera, respecto a la denuncia e integración de la investigación de la averiguación previa que la Comisión presente ante la PGR.

Finalmente, con la participación de 32 estudiantes de diferentes instituciones de Nivel Medio Superior públicas y privadas de todo el estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó la Etapa Regional Estatal de la Vigésima Séptima Olimpiada Nacional de la Química, en la que fueron seleccionados los estudiantes que representarán a Tamaulipas en el evento nacional a celebrarse en la ciudad de Puebla.

El selectivo que tuvo como sede a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA), fue inaugurado con la presencia de autoridades y profesores del plantel universitario que tiene a cargo la organización de esta actividad en coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Correspondió a la Directora de la UAMRA, ROSA ISSEL ACOSTA GONZÁLEZ dirigir un mensaje de bienvenida a los participantes, en donde destacó el interés del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ por apoyar este tipo de encuentros que estimulan la preparación y competitividad de los jóvenes preuniversitarios.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.