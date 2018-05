La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO SE PUEDE ASEGURAR UN FINAL FELIZ DE LAS ELECCIONES

Por lo que estamos viendo y lo que advierte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, no se puede augurar un final feliz de las elecciones del Primero de julio, ya que de llegar a registrarse un márgen cerrado entre el primer y el segundo lugar no se podrá definir con claridad un ganador y por lo tanto éste Instituto tendrá que explicar y llamar a la prudencia, sin descartar que dos de los candidatos presidenciales demanden la nulidad de las elecciones.

Según Córdova Vianello en las elecciones presidenciales son dos los escenarios

Probables el Primero de julio, el primero que el Conteo Rápido de un márgen amplio a un candidato presidencial y el segundo que haya un márgen cerrado entre el primer y el segundo lugar, para lo que se prepara el INE imaginándose el peor escenario, partiendo de la premisa de lo que pueda ocurrir la noche de la elección.

“¨Por eso son importantísimos desde ahora los llamados que estamos haciendo en un ambiente que cada vez más se va a crispar, en un ambiente en el que cada vez el discurso político se va a polarizar, a llamar a la responsabilidad de los actores”, remarcó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.

Ya de salida “desde ahora, no quiero ser catastrofista, pero me temo que va a haber dos candidatos presidenciales que van a impugnar el proceso diciendo que hubo irregularidades graves y que van a demandar la nulidad de las elecciones, lo que para nosotros sería un triste final.

Por su parte el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, coincidió con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en cuanto a que se debe de rechazar la violencia en el proceso electoral para evitar el encono social. Sobre todo cuando se vislumbra una elección cerrada entre él y su contrario de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En éste aspecto creemos que a 50 días de las elecciones presidenciales la contienda se comienza a “calentar”, como lo deja ver el reclamo hecho por el vicecoordinador del PT en el Senado, Luis Humberto Fernández Fuentes, el que calificó de “ofensivo” el llamado del presidente Peña Nieto “con menos víscera y más razón”, pero luego le quiso quitar importancia al llamado del mandatario nacional aduciendo que su opinión “se ha vuelto intrascendente”.

Por cierto migrantes mexicanos y centroamericanos se plantaron frente al famoso muro que construye en Playas de Tijuana el gobierno de Estados Unidos frente a México y tronaron feo en contra del Presidente Donald Trump, por las agresiones e insultos que ha proferido en contra de la población migrante.

Para nosotros es innegable el derecho de los migrantes para formar un nuevo país, pero, pero, pero cuando ese país ya tiene leyes es otra cosa y es el caso de Estados Unidos cuyo presidente Donald Trump decidió levantar un muro frente a nuestro país para seguridad de los norteamericanos y el gobierno de México no se lo puede prohibir, ni creemos que en el mundo haya organismos multilaterales que le den la razón.

Como andará López Obrador de estresado al grado de no reconocer a la que siendo diputada federal de Morena, Eva Cadena, fuera captada por una cámara recibiendo fajos de billetes para que se los entregara al Mesías de Macuspana, Tabasco, ya que esta dama lo único que quería era darle su libro y entregarle otros documentos, pero ni la peló, ya que los tomó en sus manos y los aventó en la camioneta y siguió su camino, de lo que se percataron sus seguidores.

Nuestras antenas nos están reportando que José Antonio Meade Kuribreña poco a poco esta retomando el control y mando de su campaña política electoral, ya que sin hacer ruido va a nombrar a Emilio Suárez Licona como representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Nos dicen que desde diciembre Suárez Licona renunció al cargo que venía ocupando en Hacienda para sumarse al equipo de campaña de Pepe, el que pertenece a su círculo más cercano.

No deja de llamarnos la atención del porque el destacado periodista y conductor del principal noticiero de TV-Azteca, Javier Alatorre Soria, haya declinado a la invitación que le hiciera el INE para participar en el tercer debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la República que esta agendado ya para llevarse a cabo el 12 de junio próximo en Mérida, Yucatán.

Como analistas políticos creemos que Javier Alatorre no le agradó la ola de críticas de que fuéron objeto los siete periodistas que fueron invitados al Primer Debate que se llevó a cabo en el Palacio de Minería el pasado 22 de abril en la Ciudad de México y a decir verdad nos parece acertada su decisión.

Esta interesante la carta que Ricardo Monreal le envía a través de las redes sociales a su tocado, Ricardo Alemán, al que le entrada le advierte muy bajita la mano que “hay que promover la muerte del mensaje, no la del mensajero” y eso que en la misiva de cuartilla y media le da un trato de grandes cuates.

Luego le dice a Ricardo Alemán “como te he comentado en otras ocasiones, AMLO es el efecto no la causa, es el reflejo no la fuente, el tronco no la raíz, DEL ODIO, LA IRA Y LA RABIA SOCIAL QUE RECORREN EL PAÍS, DESDE TIJUANA HASTA TAPACHULA”. Estamos de acuerdo con que hay descontento entre los mexicanos, pero hablar de ODIO, IRA Y RABIA SOCIAL, es el peor de los cuadros que nos podría pintar el otrora gobernador de Zacatecas y es mucho decir. Ese odio y esa ira los trae en la sangre López Obrador y ya te contaminó.

Las pláticas sobre la renegociación del TLCAN llevan ya más de ocho meses y supuestamente ayer viernes podrían darse por concluídas, pero no sucedió; por lo que hay el riesgo que de que las pláticas continúan hasta después de las elecciones del Primero de Julio, que lamentable que eso se llegue a dar, porque López Obrador va a querer meter las manos y valiendo madres el histórico Tratado.

El rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, anduvo por la frontera en gira de trabajo, concretamente en Nuevo Laredo, ciudad en la que encabezó el festejo de El Día de las Madres con las trabajadoras sindicalizadas de la Universidad y paralelamente presidió la entrega de reconocimientos a los docentes con motivo de la celebración de El Día del Maestro, eventos en los que lo acompañó su esposa la Maestra María Cristina Canales de Suárez.

El rector Suárez Fernández hizo extensiva su felicitación y reconocimiento a las madres de familia porque cumplen un rol muy importante para el desarrollo y funcionamiento de la UAT, además de estar al frente de sus hogares como madres de familia

A los docentes les hizo patente su agradecimiento por su gran labor para elevar la calidad educativa universitaria y señaló que son parte fundamental en la transformación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y vamos por más.

El dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, ratificó ayer a Ramiro Ramos Salinas, como Subsecretario de Operación Política, por lo que lucía una sonrisa de oreja a oreja.

Por cierto los cinco presuntos responsables del homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez en la ciudad de Nuevo Laredo –tres de ellos periodistas– del penal de esa ciudad fronteriza cuatro fuerón trasladados al penal del puerto de Altamira y el quinto fue recluído en el CEDES de Ciudad Victoria. Según las autoridades carcelarias el traslado se hizo como estrategia para garantizar su seguridad.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@oprodigy.net.mx