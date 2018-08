Por la libre

“No somos un equipo, somos una bomba de tiempo”

Por Edelmira Cerecedo García.

La guerra sucia es la mejor manera de enlodar las causas qué pueden dar oxígeno, y es qué tras tener un Sindicato infectado dentro del Seguro Social, con un cáncer qué se ve y puede sentirse doloroso Beda Leticia Gerardo se rehúsa a sacar las manos de lo qué ha hecho una mina de Oro.

Hoy en día está mujer qué no ha tenido escrúpulos y qué ha vendido el Sindicato a cualquiera qué le garantice poder y dinero, cómo el caso de la obtención de sus Diputaciones y digo sus por el marido de esta y hoy candidato Pedro Luis Ramírez, un hombre descabellado, qué no tiene respeto por la gente, ni sentido humano ni siquiera por su ex mujer, tema qué no me corresponde.

Hoy en día existen tres planillas dos de ellas están contra la cerrazón inhumana de quienes controlan la planilla roja, Sin embargo el miedo de perderse en la jubilación y en el olvidó de lo que un día fue y ellos son la planilla azul quienes adoptaron a el Dr. SALVADOR MOJARRO cómo su líder moral, quien sin lugar a duda y al no poder participar consagró al Químico Arturo Gómez, colega de MOJARRO en Madero, y quién realmente no tiene qué ser cabeza de dicho proyecto puesto que él ya está jubilado.

En un principio la Planilla azul unificaría intereses para hacer un frente contra los rojos, esto con la planilla naranja qué hoy encabeza Raúl Montesinos, pero no, alguien metió narices e inyectado el veneno, se prometieron cositas los rojos y los azules para qué los naranjas se quedarán solos y los azules los dividieran, pero eso en lugar de hacerse real se hizo un caos, al grado de qué hoy recurren a la guerra sucia contra los naranjas.

Desde inventarles a la planilla naranja relaciones escabrosas, buscar división señalando a trabajadores qué hace seis años apoyaron a quien realmente mostraba la cara de víctima y les dio de trastes , en redes sociales, bajo nombres anónimos hacen señalamientos qué no tienen un sólo fundamento y qué si pone el riesgo una elección dónde los verdaderos enemigos de ése sindicato son los rojos, dejarles el pase libre para qué puedan navegar con una moralidad más negra y pisoteada, además de plazas vendidas a diestra y sieniestra, siendo ésto del dominio público.

Sin embargo en una entrevista con el vocero de la planilla azul, ya qué de forma prepotente y grosera el Dr.Salvador Mojarro evadio a la prensa y en una comida dónde predominó la soledad en un salon dónde las mesas estaban vacías, el vocero se desmarcó de la guerra sucia, pero si puso el dedo en la herida de qué el candidato de la planilla azul es para el Sindicato no para buscar candidaturas externas o sueños partidistas para gobernar un municipio…tal es el caso que trae de bandera Pedro Luis y señala fuertemente qué tras decirse con la venía del Gobernador va a lograr ser candidato a Alcalde….así se las gasta Pedro y así lo encuera los azules de MOJARRO….pues hasta regidurias pueden tener si le ayudan…ahí queda.

En otro temas ÉRASE UNA VEZ HUBO UN PARTIDO LLAMADO PRI.

Sólo se acercaron a rescatar espacios, ya se habían exterminado, pusieron de por medió no el compadrazgo sino la familia.

Los tres grupos qué un día lograban el poder en el PRI En Mante estaban con una bomba de tiempo, realmente ya no existían y esa novatada de poder por mínima que fuera, arriesgó el proyecto qué pudo rescatarlos.

La verdad de Julio Peña al irse al PES no se quedó en una cajita, y hoy podemos ver qué muchas cosas y en muchos escenarios había simuladores.

Éste atentó a la historia del Grupo de Héctor López, Humberto Flores y Pablo González…al final el grupo sobreviviente de Rosalba De La Cruz quién ante su decisión de está ex Diputada declinaba de favoritismo hizo asomarse el derrumbe de todo el PRI puro, ante el PRI de Alejandro Guevara Cobos.

No, no se sorprenda, Julio Portales llegó con un grupo externo, mismo que se compuso de una variedad distinta, mezclando gente de otros grupos cómo el del Rigoberto Rodríguez Rangel y Javier Villarreal, adoptando otros fragmentos de grupos qué se estaban destrozando por posiciones, cómo el de Rosalba dónde se simuló estar aún en conjunto, un simulador dio carpetazo a la propuesta del Profesor José Juan a una regiduría cómo era el Doctor Isidro y propusieron a una cara nueva…tan nueva qué nadie vio ni noto, “imposición le llaman.”…Julio era la mejor ficha qué pudo haber jugado el PRI, lo terrible fue qué no se midió el PRI en sus entrañas, y realmente estaba llenó de simuladores, qué se fueron rompiendo y se apasionaron con intereses familiares, dejándo no ha Julio sino al PRI a la deriva, pues Julio sacó lo suyo y el PRI fue mínimo lo qué puso, pues todos estaban siguiendo sus líderes de grupo, así qué queda claro qué era una campaña con dos candidatos el PRI y JULIO y el PRI arrastro a Julio Portales, sus colores y ésa mezquindad qué le distingue, pero ahora Julio ya sabe su propio peso, y qué la gente no importa si le ponen a Jesús a representar al partido qué creen qué les ha hecho tanto mal, la gente no ve doctrinas, no ve niveles de conocimiento, no ve valores, no quiere ver más qué su odio y su hartazgo, y veanlo así mientras siga cerrándose la cultura de la falta de ética y de compromisos.

Y por que hablamos del PRI y de las imposiciones en los grupos, por qué hoy los maestros de “cómo perder la simpatía de las bases” nos dan muestra de las ganas de autodestrucción, y es qué sólo podría ser una cosa, y esa es la del querer negociar con AMLO o mejor dicho con MORENA las próximas candidaturas y derribar al PAN qué tanto daño a golpe de timón le hizo al PRI.

¿Y realmente creen qué el PAN necesita ayuda, no ellos para estrellarse se bastan solos? están haciéndolo muy bien, en fin el PRI se quedó con Claudia Ruiz Massiur quien es la ex cuñada de Carlos Salinas de Gortari, el maestro de maestros, en una oscura situación resultó ser la afortunada y hoy le dieron el si a su nombramiento en formalidad cómo la Presidenta del PRI Nacional.

Al menos en el PRI ya parió la burra, y miré bastara observar qué hacen en Tamaulipas, si designan a César García, sabremos qué Egidio Torre alias la Morza sera desterrado de tajo por sus enormes traiciones a venta, igual si da opción para abrir un consejo y voto por delegados veremos sin dejar participar a la pasguata de Monica González y el cara de yo no fui de Alejandro Ettiene …entonces se las doy por buena.

Y es qué lo único qué tienen qué hacer es tener un verdadero negociador, por qué en Tamaulipas tendrán dos opciones, pues el PRI se convierte en el partiaguas si puede negociar con MORENA y cerrarle el paso a los azules poniéndole un Congreso local al Gobernador de contradicciones y opocisiones, o si puede negociar con el PAN y zaz tapar de tajo a los MORENISTAS y mantener el control PRI-PAN para dar una elección municipal antes de irse el Gobernador y ponerse de acuerdo con una mega estructura en conjunto para dejar el Gobierno en manos de DERECHA.

El dato

Se dice qué en la cámara de senadores habia 1600 asesores…ósea tan sólo ahí era un buen grupo de pend..os..qué cosa, cuantos más habrá en la Cámara.

Y en lo oficial.

El Alcalde Leal Guerra ha girado instrucciones a el enlace del programa prospera en el municipio Katia Marlene Rubió Flores para que las personas beneficiadas con estos apoyos los reciban de manera oportuna, sin contratiempos y sin realizar traslados a la cabecera municipal ya que eso afectaría su economía.

LA NOTA DEL DÍA

Va pa tras, otra vez va a SEBIEN Gerardo Peña…¿qué señal traera?