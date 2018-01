EL ORACULO DEL SUR

Por MARCELINO García CONTRERAS

“No soy Monedita de Oro”.

¿Hizo la alcaldesa un buen trabajo?

¿Cumplió su plan de trabajo y atendió las necesidades de ALTAMIRA?

Son muchas las voces que critican a la alcaldesa ALMA LAURA AMPARAN CRUZ.

¿La verdad?

Es que esos críticos…“todavía no han podido encontrar el punto negro en la hoja blanca”.

En contra parte… hay otro sector muy grande de la población que se dicen satisfechos con la labor que ha realizado la alcaldesa en el municipio.

Y luego rematan algunos… “es mejor viejo conocido, que lo nuevo por conocer”.

-Hay un buen trabajo de la alcaldesa, de eso no hay duda.

Y…Si hubiera una canción que definiera la personalidad de ALMA LAURA AMPARAN tendría que ser “monedita de oro”, porque así como al éxito del ALTAMIRENSE, y TAMAULIPECO Cuco Sánchez… también le gusta decir verdades, es terca, directa y no pretende caerles bien a todos.

Y eso es… porque la alcaldesa nunca ha permitido que se politicen las necesidades de la ciudad, no lo permite, con su trabajo a “matado la barata grilla” de los grupos de otros partidos que pretenden un crítica insana.

Aunque la crítica constructiva la acepta.

Y la acepta… porque es una mujer trabajadora, derecha, terca, responsable, emprendedora y visionaria que tiene las mejores intenciones de sacar adelante el municipio.

Y para muestra.

Se ha preocupado por la generación del empleo, ha sido una excelente gestora de las necesidades de la población, porque ha sabido tocar las puertas necesarias.

Y esa es la manera de cumplirle a la población haciendo lo mejor su trabajo.

Y así se mata la grilla. Dicen los enterados para posteriormente dar a conocer algunas estrofas de la Canción de CUCO SANCHEZ.

Nací norteña hasta el tope/ me gusta decir verdades/soy piedra que no se alisa/por más que talles y talles/ soy terco como una mula/¿a dónde vas que no te halle?

En tu casa no me quieren/ porque me vivo cantando/ me dicen que soy mariachi/ y que no tengo pa’ cuándo/ comprarte el traje de fiesta/ que el tiempo te estoy quitando.

No soy monedita de oro/ pa’ caerle bien a todos/ así nací y así soy/ si no me quieren, ni modo…

Quienes la conocen saben que tiene grandes habilidades culinarias y les ha demostrado a todos que también tiene una gran habilidad para gobernar y estar siempre cerca de su gente.

ALMA LAURA AMPARAN CRUZ, es la cuarta –mujer- alcaldesa que gobierna el municipio de Altamira, y su llegada se dio con una voluntad manifestada en las urnas, bajo un clima de paz y de tranquilidad.

Su triunfo no fue una casualidad, como lo quieren pintar sus adversarios en política, les caló duro porque ella ganó y aún les sigue doliendo.

Veamos:

Altamira ha tenido sus cambios, pero el cambio del año 2016, es un CAMBIO para contar una Nueva Historia.

Francisco Javier Cabeza de Vaca sacó al PRI de Tamaulipas. Y es actual gobernador y el primero del PAN.

Alma Laura Amparan Cruz, es la primera mujer que gobierna Altamira con las siglas del PAN.

Alma Laura Amparan Cruz, derrotó (haya sido como haya sido), al PRI y a sus poderosos –grupos políticos locales- adversarios, dos familias tradicionales LOS DE LA PORTILLA y LOS CARRILLO, las cuales por muchos años detentaron el poder político del municipio.

La pelea fue por la hegemonía del control político, y el 5 de junio del año 2016 se escribió una nueva historia.

Pero esa historia, apenas comenzó. Ella es la Presidenta, en toda su extensión Y… ¡!!El 2018 ya llegó¡¡¡

Oraculeros…nos vemos por TAMAULIPAS.