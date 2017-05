La@Red

NOS TRAJO MALAS NOTICIAS EL SECRETARIO DE GOBERNACION

En la reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República que se llevó a cabo ayer lunes en Reynosa y encabezaron el Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong y el Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no salió el renuevo de la Estrategia de Seguridad de Tamaulipas puesta en marcha en el 2014 en ésta misma ciudad fronteriza por el encargado de la política interior del país, por lo que en Tamaulipas nos seguiremos con la misma fallida estrategia, con el agregado de que se emprenderán acciones de inteligencia y logística para atacar el tema financiero de los grupos delincuenciales.

En el encuentro en el que participaron los titulares de la SEDENA, general Salvador Cienfuegos; Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón, además del Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, la más mala noticia que nos trajo Osorio Chong es que la Federación ya no mandará más elementos militares y federales para el combate a la inseguridad en Tamaulipas, ya que –según él– solamente son dos municipios del estado los que presentan serios problemas de inseguridad por la presencia de grupos delincuenciales.

Luego hizo hincapié en que no se está pensando en un mayor número de integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal, ya que de todos ellos hay un número muy importante en el estado; luego aseguró que lo que se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado es combatir las fuentes de financiamiento y continuarán las acciones para la detención de algunos objetivos, “lo que va a evita que sigan adelante con sus acciones en cada uno de los estados y Tamaulipas tiene dificultades que hemos combatido desde que venimos a establecer la estrategia”.

Categórico Osorio Chong dijo que desde que se implementó la estrategia de Seguridad Tamaulipas ( en mayo del 2014) se ha avanzado en diferentes municipios de donde han desaparecido las acciones violentas de los grupos delincuenciales, prevaleciendo la situación solo en dos municipios de la entidad, a los que no le pareció importante identificar.

Afirmó que durante la reunión que sostuvo con representantes de la sociedad civil hubo pronunciamientos de agradecimiento y reconocimiento hacia las Fuerzas Armadas por su trabajo y presencia en la entidad.

Durante la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como de los titulares de la SEDENA, SEMAR, PGR y CNS, luego de encabezar una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional y con la sociedad civil, el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, dijo que se emprenderán acciones de inteligencia y logística para atacar el tema financiero de los grupos delincuenciales, tarea que se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado al cual le ofreció todo el respaldo del Gobierno Federal.

“Lo que vamos a hacer es una gran coordinación y respaldo hacia el Gobierrno y el propio compromiso del gobernador respecto a hacer lo que le corresponde, contra todo tipo de delitos, todo lo que le afecta a la sociedad, no estamos haciendo ninguna división de funciones, estamos trabajando de manera conjunta”, remarcó.

Por cierto del sonado caso del asesinato de la activista y dirigente del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, en tan importante reunión nadie dijo nada y si se dijo algo al respecto, no salió al aire.

Para nosotros como periodistas y analistas políticos el solo hecho de que sigan apareciendo más túneles en los penales del estado, es una burla de los narcoreos y los directores o responsables de los siete ú ocho reclusorios que funcionan en Tamaulipas, los que por una buena lana se ponen de acuerdo para llevar a cabo la construcción de un nuevo túnel para escapar de su encierro.

Porque tiene que haber un arreglo ya que los tunes como obra de ingeniería son casi una perfección, además de su semejanza, entre uno y otro, por lo que creemos que esos túneles, el del penal de Victoria y los tres del penal de Reynosa, no los hiciéron los presos, sino que a los reclusorios hubo de entrar gente especializada y con el equipo adecuado para llevar cabo la perforación en terreno rocoso, por lo que creemos que los titulares de los penales se están pasando de listos.

Desde nuestro muy personal punto de vista creemos que el gobierno de los Vientos del Cambio debe remover a todo el personal que es responsable del Sistema Penitenciario del Estado, empezando obviamente con los directores y subdirectores de los penales y si de a deveras se quiere poner órden en los reclusorios hay que acabar también con los llamado “autogobiernos”, porque de no ser así el mal de los reclusorios, la corrupción, no se acaba.

Pero para eso las investigaciones de cada caso, de cada túnel que sea descubierto antes o después de su construcción, se deben de llevar a cabo y no taparlos con cemento al día siguiente como ocurrió con el túnel del penal de Victoria, como que todo mundo se puso de acuerdo en cerrarlo para que hasta ahí llegara la investigación.

Pero la verdad de las cosas es que en los ya 30 años que tenemos de ejercer el periodismo no hemos visto hasta ahora por parte de ningún gobierno la voluntad política de acabar con la podredumbre de los reclusorios, lo que nos hace creer que eso no se ha dado porque hay mucha lana de por medio, pero queremos creer que el gobierno de los Vientos del Cambio lo va a hacer, nada más es cosa de esperar, porque como luego dicen Roma no se hizo en un día.

Los badman siguen ejecutando periodistas y ahora le tocó al compañero periodista del estado de Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, que era corresponsal de La Jornada y co fundador del Semanario RioDoce, por cierto autor de varias novelas, entre ellas “Miss Narco” y “Los Morros del Narco”. Al que le dispararon desde un auto en marcha en la Colonia Jorge Almada, cuando se dirigía a las oficinas del Semanario. Descanse en Paz.

Por cierto el Presidente Enrique Peña Nieto a través de su cuenta Twitter condenó el asesinato del periodista Jesús Valdez Cárdenas, ocurrido ayer en Sinaloa, habiendo expresado al mismo tiempo sus condolencias a familiares y compañeros de lucha. Asegurando de paso haber instruído a la PGR para que apoye a las autoridades locales en la investigación “de éste indignante crimen”.

La UAT impartirá un Diplomado en violencia de género y feminicidio, con el objetivo de formar personas en el tema de la igualdad de género y los derechos humanos, el que se ofrecerá a partir del próximo viernes 19 de mayo en la modalidad en línea. El programa es ofertado a través de la Dirección de Educación Permanente de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en conjunto con el Centro de Investigación, Capacitación y Atención para el Desarrollo Social.

Con esto se busca dotar a los participantes con los elementos conceptuales y actitudinales que les permitan deconstruír prejuicios y mitos sobre el feminicidio, propiciando el reconocimiento de ésta problemática desde los hechos de violencia y discriminación contra las mujeres en la sociedad, que tienen su base en las construcciones socio-culturales de los géneros, bien.

Bien por nuestro amigo el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, el que no dejó pasar por alto la tradicional celebración del “Día del Maestro”, el que asistió al festejo que organizó el domingo el Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Magisterio en Tamaulipas y en cuyo marco al igual que la sociedad mexicana reconoció a los maestros de Victoria y la región su dedicación, entrega y esfuerzo.

“El Día del maestro es la mejor ocasión para reconocer a quienes con gran dedicación y compromiso social se dedican a transmitir el conocimiento a nuestra niñez y juventud”, dijo Oscar Almaraz Smer ante cientos de maestros de las diversas organizaciones sindicales que lo integran en todo el estado.

Por cierto el alcalde dijo que Desde el Ayuntamiento todos los días se trabaja para que ellos y todos los victorenses puedan caminar por las calles más limpias, iluminadas, para que todas las familias siempre se sientan orgullosos de su ciudad capital y de vivir en ella, bien.

Murió ayer lunes en la madrugada a causa de un infacrto, Mario Moreno Ivanova, hijo del gran Mimo mexicano Mario Moreno “Cantinflas”. Ambos descansen en paz.

