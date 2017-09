EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Nuevo PRI: simulación y autocomplacencia

SERGIO GUAJARDO le devolvió al PRI el acartonamiento de antaño, cuando a fuerza de ‘boletinazos’ sus líderes intentaban cambiar la realidad… hasta que la realidad los cambió a ellos.

Por eso hoy, SERGIO simuló no estar enterado de los graves cuestionamientos que le infligió el ex senador OSCAR LUEBBERT, y en cambio, definió al ex alcalde de Reynosa como “un valor priista que ha dado al PRI victorias electorales importantes”.

LUEBBERT también innovó sonrisas y actitudes para ponerse “a tono” con la nueva realidad de su partido.

… Y hasta convocó al priismo reynosense “a dar la bienvenida” a la política de acuerdos y consensos.

Solo faltaron las fanfarrias para completar el reencuentro del PRI con su esencia de simulación y autocomplacencia, pero en un escenario lastimoso en el que el propio GUAJARDO reconoció -frente a la militancia del partido y sus cuadros de élite-, que ya no hay presupuesto para pagar a sus operadores de campaña, como antaño.

Vaya cinismo.

Y OSCAR, en un ataque de amnesia súbita, olvidó de golpe lo que un día antes había denunciado con tanto énfasis en redes: que SERGIO, con EGIDIO detrás, había comprado el voto para ganarle (¡A-Él,-El-Rey-De-La-Compra-De-Votos!), la elección interna del PRI.

… Nada de qué sorprenderse:

El mismo PRI de antes.

Pero,

¿A qué se atiene GUAJARDO con esa sonrisota campirana tan amplia, y ese discurso tan chapado a la antigua?

¿Sabe de los “arreglos” de EGIDIO?

Por lo demás, hay que festejar el optimismo de SERGIO, quien al sostener reunión dejó en claro que es a través de la unidad como el PRI consolidará el triunfo electoral en el 2018, para regresarle a los priistas ese ayuntamiento fronterizo.

“Habremos de cumplir con los compromisos asumidos, porque el PRI en todo Tamaulipas tiene que ir unido y fuerte a esta elección que está por iniciar y donde estamos seguros, que en el 2018 daremos importantes triunfos”, subrayó.

“La dirigencia que encabezo es horizontal; tomaremos las decisiones juntos y que sea en los municipios donde se propongan a los mejores priistas para que nos representen en las contiendas electorales”, afirmó.

Sin embargo, tan pronto terminó la reunión de Reynosa, seguidores de tres de los cuatro aspirantes a la dirigencia municipal, externaron su temor de que -en ese nuevo clima de ‘consensos’-, GUAJARDO haya ‘pactado’ con LUEBBERT ‘endosarle’ la presidencia del Comité municipal del PRI a su pupilo, GUSTAVO RICO DE SARO, en detrimento de DERLY RIVAS, VÍCTOR AGUILAR ORTA y JAIME ARREDONDO, quienes todavía creen que habrá democracia en la elección del sucesor de OMAR ELIZONDO en la dirigencia local.

Y así, con RICO DE SARO en la dirigencia municipal, empezar a darle forma a la Sucesión municipal, en cuyo escenario -¡eso sí!-, figura como favorita la diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX.

… A quien el panismo cabecista está esperando con verdadera ansiedad para librar la más esperada Madre-De-Todas-Las-Batallas-Electorales.

Pero, ¿dónde deja usted a ERNESTO ROBINSON y RIGO GARZA FAZ?

Para completar el cuadro y con un Presidente con un posicionamiento histórico a la baja, GUAJARDO presumió que “los priistas nos sentimos orgullosos del trabajo que ha desarrollado el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO”.

El dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI reconoció que “en el quinto informe de gobierno, ENRIQUE PEÑA NIETO ha llevado por el camino correcto al país, sorteando los obstáculos que se han superado con el apoyo incondicional de su partido el Revolucionario Institucional”.

“Tenemos que reconocer que el México de hoy, del gobierno del presidente PEÑA NIETO es otro muy distinto al que tomó hace 5 años, como ejemplo al inicio de su administración decidió poner en marcha las reformas estructurales que le dieron sentido al país”, dijo en su versión boletinesca.

En otro tema, deje decirle que con el objetivo de brindar un servicio integral a los alumnos que son usuarios del servicio de transporte de la ruta escolar en Matamoros, y cumplir con los estándares de seguridad, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, instruyó la capacitación de los operadores y el equipamiento básico de las unidades, para prestar los primeros auxilios en situaciones de emergencia, informó HÉCTOR MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ, director de educación municipal.

Elementos de la Unidad de Protección Civil, la Dirección de Vialidad y de la Policía Federal, instruirán a los operadores en el renglón de los primeros auxilios y de vialidad, de acuerdo con una agenda de trabajo, con el objetivo de que estén preparados para dar respuesta inmediata a situaciones de seguridad.

Informó que adicionalmente se trabaja en la implementación de una línea única de comunicación directa con las 12 unidades de esta ruta escolar, para que cualquier llamado de auxilio sea atendido de inmediato.

Además cada unidad contará con extinguidores y botiquín de primeros auxilios, para seguridad de los mil 900 alumnos que utilizan este servicio gratuito.

El director de educación mencionó que actualmente operan 12 rutas del transporte escolar, gratuito y moviliza diariamente a niños y jóvenes, de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, en los sectores poniente, sur y del sector de la playa.

Antes de que se me pase, deje decirle que el Gobierno Municipal de la doctora MAKI ORTIZ ofrece para todo el mes de septiembre el 100% de descuento de los recargos al pagar su rezago por concepto de Impuesto Predial, con la ventaja de cumplir dicha contribución en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de la Presidencia Municipal, de las 8:00 a las 16:00 horas y en las cajas receptoras de la COMAPA, ubicadas en Del Río plaza comercial del bulevar Morelos; Plaza Real del bulevar Hidalgo; Plaza Sendero del bulevar Hidalgo y distribuidor vial Periférico y en COMAPA Plaza Juárez por la carretera a San Fernando, en horario de 9:00 a 15:00 horas; descuento que fue aprobado por voto unánime del Cabildo y es aplicable a los recargos por predios rústicos, suburbanos y urbanos.

¡Ah!, por cierto, el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, exclamó: “¡Esto es sólo el principio!”, al enumerar ante la ciudadanía, muchas de las acciones realizadas en este su primer año de gobierno.

Ante el Secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES, representante personal del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Presidente Municipal destacó el ejercicio de políticas públicas humanistas, transparentes y con alta participación ciudadana.

“Los resultados del gobierno municipal que me honro en presidir, son claros y contundentes. Para los vecinos beneficiados son resultados incuestionables”, refirió en el teatro principal del Centro Cultural de Nuevo Laredo, designado recinto oficial para la Sesión Solemne del Cabildo y marco del Primer Informe de Gobierno de ENRIQUE RIVAS.

En su mensaje puntualizó acciones realizadas en cada uno de los siete ejes rectores en las que se basa su administración: transparencia, economía sostenible, seguridad, cultura, mejora social, educativa y humana; infraestructura y desarrollo urbano y por último deporte.

Destacó inversiones en desarrollo social y obra pública, dando énfasis a los recursos destinados a educación con becas escolares, cuyo monto es de más de 68 millones de pesos y mejoras en 108 planteles. Así como la creación de dos nuevas escuelas, una secundaria y una preparatoria técnica.

“Ahí están los resultados. No los ven, quienes no quieren verlos”, enfatizó en su mensaje.

En varias ocasiones mencionó al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y agradeció su apoyo constante para favorecer el desarrollo de esta frontera.

Atribuyó los resultados positivos de su administración a la conjunción de voluntades y la participación de la sociedad civil y el sector productivo, así como el fomento de la región a través de la integración de Consejo Binacional Dos Laredos.

Dijo que su gobierno humanista tiene como eje central de acción al ciudadano, por ello pidió al público presente, un aplauso para vecinas y vecinos que por primera ocasión en un informe de gobierno, ocuparon los espacios centrales del teatro, cuyos identificadores en los asientos tenían la leyenda: “Invitado especial”.

Igual hizo esa distinción para el magisterio y sus autoridades, por el apoyo que han dado a programas como “Escuela digna y moderna”, reparto de útiles escolares y uniformes, así como al programa de becas en todos los niveles educativos.

Mención especial tuvo para el DIF y su esposa ADRIANA HERRERA ZÁRATE, por atender con dedicación y esmero a los sectores sensibles de la población. Hizo extensivo este reconocimiento a la Sra. MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, Presidenta del DIF Tamaulipas.

Reiteró su política pública de búsqueda constante del bienestar del ciudadano y el compromiso de continuar haciendo bien el trabajo de todo el equipo de la administración.

“Todos los días. Cada día mejor. Sin importar los obstáculos, las mentiras o la difamación. Tenemos claro que esto es sólo el principio. Ni todo está dicho, ni todo está hecho”, puntualizó.

En una excelente noticia, el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y la sociedad civil organizada, permitió la entrega de 550 tinacos para igual número de familias en condiciones de rezago de los municipios de Méndez, Burgos, Cruillas y San Fernando.

El beneficio fue llevado a los habitantes de la región por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA y el Secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES y representantes de la Congregación Mariana Trinitaria, asociación civil sin fines de lucro que contribuye a nivel nacional por abatir la desigualdad y la pobreza en colaboración con gobiernos.

El pasado mes de marzo, por primera vez en la historia del estado, se firmó un convenio de colaboración con la congregación, acuerdo que dio a Tamaulipas 250 millones de pesos para aplicarlos en la satisfacción de las necesidades más apremiantes de las familias tamaulipecas que viven en condiciones de rezago.

En ese sentido, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA señaló la importancia del trabajo conjunto sociedad- Gobierno, y agradeció a la Congregación Mariana Trinitaria por compartir la misma visión de impulsar los programas sociales, “pero en la medida que lo hacemos juntos, por supuesto que podemos abarcar a muchas más regiones”.

De ciudad Camargo reportan que con la participación de 48 pescadores de Europa, Estados Unidos y México, Tamaulipas fue sede de la Copa Challenger Intercontinental de Lobina 2017, un torneo que pone de manifiesto la confianza de organizaciones deportivas en esta entidad.

Este torneo es el primero en su tipo organizado por la Federación de Pesca Deportiva de México, que depende de la CONADE en coordinación con el Gobierno del Estado.

El torneo internacional se realizó en la Presa “Marte R Gómez” del municipio de Camargo, y dio inicio este 31 de agosto y concluyó este domingo 3 de septiembre, con la participación de los mejores pescadores de Estados Unidos, España, Italia y México, que se integraron en 24 equipos distribuidos en igual número de lanchas.

Por parte de la delegación mexicana que se integró por 10 pescadores, hay tres tamaulipecos: JOSÉ DOLORES RODRÍGUEZ VILLARREAL, FRANCISCO MENDOZA BENÍTEZ y JESÚS SANTOS DÍAZ.

El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ha externado en varias ocasiones que el objetivo de su gobierno es reactivar la pesca deportiva en Tamaulipas como una estrategia para la atracción del turismo internacional, el cual genera una considerable derrama económica para el estado.

De otro lado, le comparto que en el Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión presentado en el Parque Cultural de Reynosa, los diputados emanados del Partido Acción Nacional elogiaron que por primera vez, en un hecho sin precedentes, un gobernador presentó una iniciativa al Congreso Local, haciendo hincapié en los beneficios que traerá consigo la primera Ley de Cambio Climático.

De este modo se refirieron en cada uno de sus discursos por separado, a la preocupación del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por abatir el grave problema de la contaminación y los gases de efecto invernadero, lo que con mayor frecuencia y aceleradamente provocan las altas temperaturas y el calentamiento global en Tamaulipas y todo el planeta.

El primero en abordar el tema fue el Diputado Local ÁNGEL ROMEO GARZA RODRÍGUEZ, quien elogió que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA haya formulado y presentado por primera vez en la historia de Tamaulipas esta primera iniciativa de Ley de Cambio Climático.

Finalmente, el Ingeniero JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ concluyó este viernes un intenso recorrido por los ocho planteles del Centro Universitario Sur (CUS), donde los maestros y estudiantes le confirmaron su firme adhesión y compromiso para que sea el próximo Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) período 2018-2021.

En el cierre de actividades con los universitarios de la zona sur, estuvo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADyCS) y en la Facultad de Música y Artes, ante cientos de jóvenes que le brindaron una entusiasta bienvenida y escucharon su propuesta de trabajo para la Universidad.

El día anterior por la tarde, estuvo en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT) donde convocó a los profesores y estudiantes a participar activamente en la formulación de propuestas que enriquezcan el plan institucional de desarrollo que se requiere para la Universidad.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.