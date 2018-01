Candelero

Numeralia electoral 2012-2018

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

A ver…voy a ser lo más simplista posible, pero también seré muy cuidadoso y estricto con las cifras, pero si llegase a brotar un error, de antemano solicito me disculpes, amig@ lector@, aceptando que si eso ocurre, no lo haré con la perversa intención de mal informar, pues eso no está, ni estará jamás en mi respetado y respetable código de ética como periodista.

Es que el tema es hipersensible, de importancia total para todos nosotros.

Se trata de que elegiremos el próximo 1 de Julio a 3,326 personas a quienes les vamos a dar autoridad sobre nosotros al convertir a uno en Presidente de la República, a 128 en Senadores, a 500 en Diputados Federales, a 9 en Gobernadores, y a un titipuchal en Diputados locales, Alcaldes, Regidores y Síndicos.

Le aclaro que pudieran ser 10 Entidades donde se elija gobernador, siempre y cuando Jaime Rodríguez “El Bronco” consiga mínimo las 866,593 firmas legales de ciudadanos que los respalden para ser candidato presidencial independiente, pues al concretarse su aspiración, tendría que solicitar licencia definitiva como gobernador de Nuevo León para elegirse un sustituto.

Ahora hablemos de dinero para este proceso electoral 2018, que será el más caro en la historia política de México:

Por razón natural, ya se empezó a disponer de los ¡11 mil 904 millones de pesos! presupuestados en la siguiente forma: $6 mil 778 millones para el proceso electoral federal y $5 mil 126 para el de los 30 Estados.

Está considerado de acuerdo con la Legislación vigente, que el 30% de los recursos sea distribuido entre los partidos en forma equitativa y el resto se repartirá de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.

Hasta ahora sabemos que el PRI y el PAN son los que obtendrán más de mil millones de pesos cada uno.

El PRI recibirá del INE $ 1,689 millones y el PAN $ 1,281 millones de pesos.

PRD $773 millones; MORENA $650 millones; PVEM $578 millones; MC $537 millones; PANAL $419 millones; PES $398 millones y PT $376 millones.

A esto hay que añadir que por concepto de actividades específicas, los partidos tendrán $128 millones 889 mil 997 pesos y para franquicias postales $171 millones 853 mil 323 pesos con lo que se complementa el monto total a financiar. Más lo que obtendrán de los Institutos Estatales Electorales.

Y le voy a dar la fórmula para que recuerde como los de la partidocracia urdieron la forma de presupuestar éste mega pastelazo de dinero, obviamente desde el Congreso al aprobar la Ley General de Partidos Políticos la cual tiene que acatar el Instituto Nacional Electoral y que fija la fórmula para calcular sus gastos ordinarios y de campaña para hacer política, ¡qué barbaridad…!

Con dicha fórmula, para obtener el gasto ordinario, se multiplica el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que desde Enero del 2016 sustituyó al salario mínimo, por la cantidad de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral. Si hay elección presidencial se aporta un 50% más y solo 30% si solo son elecciones legislativas.

Le diré también que a partir del 2014, con la Reforma Política, tal fórmula se aplica en todos los Estados, por lo que el dinero que recibirán los partidos aumenta hasta un 44%, pues tendrán dinero para gastos ordinarios y también para los comicios locales en los que hay que incluir a los partidos estatales, precisando que se elegirá gobernador en Chiapas, Guanajuato, Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Yucatán, Puebla y Tabasco. (Repito que tal vez pudiera haber elección extraordinaria en Nuevo León para sustituir al Bronco que anda culeco para ser candidato presidencial independiente).

Ahhhh….también le informo que para los independientes se tienen destinados $42 millones 963 mil 332 pesos para gastos de campaña cuya repartición habrá de definirse del 11 al 18 de Marzo, entre quienes hayan sido aprobados. El plazo para cumplir con todos los requisitos vence el 19 de Febrero.

Nos consta que hay mucha indignación entre los ciudadanos por este escandaloso dispendio dizque para hacer política, cuando la crisis económica, la carestía, desempleo e inseguridad nos tiene hundidos en la tristeza y desesperación y porque la corrupción aumenta gracias a la impunidad que se les brinda a los gobernantes y políticos ladrones, ampliamente publicitados quienes cínicamente disfrutan de los recursos públicos que han robado, en vez de estar en prisión y obligados a regresar todo lo que saquearon con inaudita desfachatez. Y esto es algo que debe tener muy presente para atender, cualquier candidato bien intencionado.

PRONOSTICO ELECTORAL:

Al 5 de Enero de este año, el Padrón Electoral es de 43 millones 56 mil 724 hombres y 46 millones 267 mil 354 mujeres que suman en total 89 millones 324 mil 78 ciudadanos.

La Lista Nominal, es decir ya depurado el Padrón, todos con derecho a votar, suman 87 millones 945 mil 626 (45 millones 602 mil 211 mujeres y 42 millones 343 mil 415 hombres).

Y de acuerdo con las proyecciones que dan las estadísticas comiciales se calcula que habrá en éstas elecciones, una abstención aproximada del 40% de votantes, por lo que con optimismo se dice que acudirán a las urnas aproximadamente 53 millones de ciudadanos.

En la parafernalia prevaleciente en los Partidos políticos, se manejan cifras y más cifras, de hecho sin ningún respaldo. Todos, absolutamente todos, sueltan sus opiniones, vaticinios y choros fincados en las encuestas que aparecen por doquier, hechas a gusto de quien las paga.

Con riguroso análisis aritmético, los 53 millones de votos aproximados que pueden registrarse en las urnas, realmente nadie sabe cómo quedarán repartidos.

Lo que me atrevo a adelantar, es que para mí, la contienda por la Presidencia de la República marcará el fiel de la balanza para las demás candidaturas.

Ninguna de las tres coaliciones partidistas puede alardear de ser “puntera”.

Para empezar, las pre campañas siguen para finalizar el 11 de Febrero.

El 29 de Marzo termina el registro de candidaturas oficiales y se inician las campañas políticas al día siguiente, 30 de Marzo, con una duración de 90 días para cerrarlas el 27 de Junio y entrar a la veda electoral hasta el 1 de Julio, ¡Día de las Elecciones…!

En todo ese lapso, -hasta el 27 de Junio- los candidatos presidenciales de las coaliciones, alianzas o Frentes, que han integrado (3 de 3) los partidos, tendrán que presentar a los ciudadanos propuestas serias, factibles, sin pirotecnia verbal, marcando línea a sus compañeros de grupo político que también anden de candidatos para otras posiciones. Creo que no se ganarán el voto aquellos que vomiten mierda en cada mitin donde se presenten y menos atizando el odio y la violencia.

“Todos por México” es la frase de campaña del PRI, PVEM y PANAL, con su abanderado presidencial José Antonio Meade Kuribreña y los demás candidatos y simpatizantes de todo el país.

“Juntos haremos historia” es la frase de MORENA, PT y PES que ahora utiliza Andrés Manuel López Obrador quien, hay que aceptarlo, les lleva relativa ventaja a sus adversarios porque “a la legua” ha hecho proselitismo recorriendo el territorio nacional por casi dos décadas.

“Por México al Frente” es la del PAN, PRD y MC que utilizará Ricardo Anaya para detonar el apoyo que busca para triunfar junto con sus correligionarios.

De los independientes, ya veremos que ocurre con “El Bronco” Jaime Rodríguez, Margarita Zavala o Armando Ríos Pitter.

Para concluir:

Voy a soltar un dato muy importante: No hay que descuidar, sino voltear a ver, acercarse y a incluir en las campañas, en las plataformas de desarrollo y formalizando compromisos, a los jóvenes –hombres y mujeres- millenians (de 25 a 39 años de edad que suman 11 millones 23 mil 538 votantes) y a los de la Generación Z (entre 18 y 21 años que son 3 millones 798 mil 132).

Es recomendable que a los abuelos y abuelas arriba de los 65 años que suman 10 millones 35 mil 650 votantes, se les de ocupación remunerada para que se sientan útiles siendo participativos en las campañas. Ellos pertenecen a familias que representan votos y aun restando el 40% de abstención, entre todos –millenians, zetas y gente mayor- suman 15 millones de sufragios y por lo mismo pueden contribuir al triunfo de aquellos candidatos que lo hagan.

Para tener presente:

En el 2012, el priista Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de México con 19 millones, 219 mil 919 votos (38.21% de la votación total), derrotando a Andrés Manuel López Obrador que obtuvo 15 millones 848 mil 827, (31.59%). La diferencia fue de 3 millones 371 mil 092 de votos.

Por su parte, Josefina Vázquez Mota que participó por el PAN, obtuvo 12 millones 786 mil 647 boletas a su favor (25.41%).

Ahora, en el 1 de Julio del 2018, el PRI espera triunfar con José Antonio Meade Kuribreña con el 40% de todos los votos que serían aproximadamente entre 20 y 21 millones, porque quieren, sino superar, si igualar los 3.3 millones con los que Peña Nieto le ganó a López Obrador, máxime que éste afirma que obtendrá cuando menos 17 millones y medio de sufragios. Para mí, esa proyección sería como perder ooootra vez la Presidencia de la República con la misma diferencia que en el 2012.

Según éstas cuentas de “Todos por México” –Meade- y “Juntos haremos historia” –López Obrador- el resto de los 53 millones de votos que se calcula recibirán las urnas electorales, o sea 15 millones aproximadamente, serán para Ricardo Anaya de “Por México al Frente” y para los candidatos independientes que lleguen a participar, ya sea “El Bronco” Jaime Rodríguez, Margarita Zavala o Armando Ríos Pitter.

Espero que esto que acabas de leer, te sea útil para razonar tu voto.

Recibe mi gratitud con un cordial abrazo.