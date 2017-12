SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

Números mágicos

*Meade y su ‘creciente popularidad’

*¿Se abortará el Frente Ciudadano?

*¿Se fortalece Baltazar con Meade?

*En marcha “el año de Hidalgo” en RB

Lo que son las cosas.

Hasta hace dos semanas atrás (mediados de noviembre) el priista mejor posicionado lo era MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, mientras que el ahora pre-candidato JOSE ANTONI MEAD KURIBREÑA apenas y figuraba en el escenario.

Debe traer una varita mágica el abanderado priista, pues de la noche a la mañana se convirtió en el favorito, igualando (dice él) a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

“Estamos en empate técnico con López Obrador”, dijo en entrevista con el periodista CARLOS LORET DE MOLA el ahora ‘priista’.

Lo cierto es que las encuestas serias, formales, que no buscan quedar bien con el todavía inquilino de ‘Los pinos’, siguen dando amplia ventaja al rayito de esperanza.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR luce incansable, mientras el pre-candidato priista no logra entusiasmar al respetable, que lo ve como la continuidad del ‘gobierno’ de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Seguramente, de aquí a las elecciones, MEAD superara por mucho a AMLO en las ‘encuestas’… ¿pero también lo logrará en las urnas?

A fe nuestra, NO.

A propósito de desastres políticos, lo que todavía es el Frente Ciudadano conformado por el PAN-PRD-PMC podría quedar en mero proyecto, pues con el cambio de dirigencia nacional que se hará en el partido amarillo, es muy probable que no se le dé continuidad.

En efecto, ALEJANDRA BARRALES deberá dejar la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática a más tardar el 8 de diciembre, para que sea electo un nuevo guía.

¿Y si ese nuevo líder no tiene interés en el Frente?

Lo anterior, obviamente, le da oxígeno a MIGUEL ANGEL MANCERA, que ya se veía en la lona, ante la inminente postulación (todavía) de RICARDO ANAYA CORTES.

Y en MORENA, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se registrará el próximo 12 de diciembre como pre-candidato de ese partido, para buscar por tercera vez la presidencia de México.

Así las cosas en el plano nacional.

En temas locales, pero con injerencia de grillos nacionales, todo parece indicar que ahora que el PRI ‘destapó’ a JOSE ANTONIO MEADE como su candidato a la presidencia de México, el proyecto político de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, alias ‘El Paquetito’, revivió.

Y es que para muchos observadores políticos, LUIS VIDEGARAY metería la mano para ayudar a su ‘cuatacho’ BALTA a conseguir la candidatura al Senado, acabando con las aspiraciones de EDGAR MELHEM SALINAS.

De confirmarse este pronóstico, ¿será que se convertirá en realidad ese otro que apunta a que EDGAR buscaría ser candidato a la presidencia municipal de Río Bravo?

Y es que el representante del III Distrito en San Lázaro bien pudiera aplicar esa frase del Filósofo de Güémez, que reza: “En política hay que ser como los frijoles de olla, arriba o abajo, ¡pero adentro!”

En otro asunto, el gobierno de Tamaulipas activa a partir de este día, y hasta el 15 de diciembre, el programa “Fin de año vehicular 2017”, donde se estará otorgando descuentos en diversos trámites vehiculares.

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA autorizó a las Oficinas Fiscales otorgar el 50 por ciento de descuento en derechos de control vehicular, impuestos sobre tenencia local, compra-venta vehicular y licencias de conducir.

Así mismo, se estará otorgando 100 por ciento de descuento en multas, actualizaciones, recargos y gastos de ejecución y cobranza.

Insistimos, dicho programa inicia hoy 4 de diciembre y concluye el día 15. Aprovéchelo.

Ayer en la Ciudad de México se cumplió el ritual y JOSE ANTONIO MEADE presentó formalmente al PRI su interés de ser candidato a la presidencia de México.

“Los invitó a apostar por la inteligencia y no por la ocurrencia; por el conocimiento y no por el enfrentamiento; por la preparación y no por la improvisación; por los programas y no por los caprichos, por las instituciones y la ley y no por las profecías. Las ‘revelaciones’ no pueden sustituir el esfuerzo ni la preparación”, dijo en su primer mensaje el panista-priista.

Finalmente, todo parece indicar que JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA y su pandilla se quedarán con las ganas de ir por la reelección.

¿Será por eso que ya aplican “el año de Hidalgo”?

Por lo pronto, COPITZI YESENIA HERNANDEZ GARCIA ya calienta motores.

Hasta la próxima.