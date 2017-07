T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

OBVIA, DEBALCE EN PEMEX….!

REZA EL REFRÁN que, “lo que más daño hace a la sociedad, es a lo que menos se le ataca y extingue”, porque si analizamos detenidamente el tema de PEMEX, nos damos cuenta que, “todo aquel funcionario que llega a la paraestatal, se hace millonario y lo grave de este esquema o escenario gubernamental, es que, no hay nadie quien les diga nada, cuya cuestión en mi punto de vista, ha generado desordenes financieros exorbitantes y pruebas hay muchas y lo peor es que, “los actores de esta clase de perjuicios económicos a la empresa petrolera, se van campantemente, sin que nadie los audite, ni les exija cuenta claras”, detalle que sigue originando que, “PEMEX, siga siendo una empresa o industria con extremos pasivos o en quiebra” y lo peor es que, cuestiones ilegales como esta, para desgracia del pueblo mexicano, son arropadas, protegidas y solapadas por la propia Federación.

POR EJEMPLO, en los últimos 24 años, desde el Gobierno de ERNESTO ZEDILLO PONCE de León, al actual de ENRIQUE PEÑA NIETO, pasando también por las administraciones de VICENTE FOX QUEZADA y del “Comandante” FELIPE CADERÓN HINOJOSA, han pasado directores de Pemex que, al concluir su responsabilidad, “se convirtieron en distinguidos asesores de empresas multinacionales”, esto, gracias a su influencia o sus buenas relaciones con quienes en el interior de Pemex, manejan “los contaros millonarios”, a través de “los módicos sobornos” que, de módicos no tienen nada, porque también son del orden millonario. Y eso, en consecuencia, es lo que ha venido generando “LA DEBACLE EN PEMEX”.

HABLAR de esto, “no es estar descubriendo el hilo negro”, porque sépase y entiéndase que estos “menjurjes o tejes manejes”, siguen ejerciéndose con toda la normalidad del mundo, gracias a los emblemas de la corrupción e impunidad que siguen embelleciendo y predominando en Petróleos Mexicanos y gracias también a la tolerancia y anuencia de quien es director de PEMEX en estos momentos JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA. Y por este tan esencial motivo, nadie del área administrativa de Pemex, “se atreve a mover ni un solo dedo” para señalar y denunciar esta clase de actos de corrupción, porque hacerlo “sería tanto como firmar políticamente, su sentencia de muerte”.

LO ANTERIOR, en el referido lapso (los 22 años), ha generado que empresas extranjeras, como por ejemplo “la Schulemberg de México”, Sempra Energey y otras muchas más, aparte de los sobornos de rigor para obtener los contratos millonarios, como virtual estrategia comercial productiva, decidieron contratar a los directores salientes de Pemex, pero también a los directores de exploración y producción e incluso, han llegado a contratar ex súper intendentes de refinerías, que también son parte del engranaje de la evidente corrupción en este tenor, por el compadrazgo o “el cuatachismo” para este tipo de negociaciones. Incluso algunas de esas empresas del área energética, han hecho uso y gala de contratar los servicios como intermediario del sediciente líder petrolero y además Senador CARLOS ROMERO DESCHAMPS quien también “tiene bien metida su mano en esta clase de negocios redituables”.

SOBRE ESTE interesante tema, podemos recordar a los ex directores de Petróleos Mexicanos como CARLOS RUIZ SACRISTÁN, luego de su paso por la paraestatal, pasó a formar parte de la empresa estadounidense “Sempra Energy”, eso todo mundo lo supo, cuyo ex funcionario, consiguió contaros con Pemex en el área de gas y petroquímica, pero también consiguió el contrato del gasoducto “Los Ramones”, allá en Nuevo León, para transportar el gas desde Texas hasta Guanajuato, cuyo negocio, es de los más sobresalientes en el actual Gobierno de la República, porque incluso en este negociazo también participó la empresa denominada “Mexi-chem”, cuyo complejo petroquímico, nadie olvida, porque “fue donde explotó una planta, originando la muerte a poco más de 30 obreros”, de cuyo lamentable problema por cierto, ya no se supo si se indemnizó o no, a todos los familiares de los fallecidos, cuya tragedia ocurrió en abril del pasado 2016.

AHORA BIEN si hablamos de ADRIÁN LAJOUS VÁRGAS, tras concluir su responsabilidad como director en Pemex, de igual forma se convirtió en intermediario de empresas extranjeras como “la Schlumberger”, a la que éste ex funcionario de la es máxima industria de México, por su calidad de consejero en la empresa, consiguió con Pemex Exploración y Producción “contratos superiores a los 100 millones de pesos”. Lo que viene a confirmar que así como el referido par de ex directores de Petróleos Mexicanos, también involucrados en “los contratos millonarios”, otros como LUIS RAMÍREZ CORZO de “La Caterpillar” empresa para la que éste señor trabajó antes de llegar a la dirección de Pemex y durante su período “el angelito” consiguió para esa compañía contratos por más de 30 millones de pesos, eso fue lo que en ese entonces quedó al descubierto.

PERO ESO “no es todo”, porque también están en “la danza de los contratos millonarios” los ex directores de Petróleos Mexicanos JESÚS REYES HEROLES Y JOSÉ SUÁREZ COPPEL. El primero de ellos, trabajó a sus anchas con la empresa denominada “Morgan Stanley Prívate Equity, la que junto a la compañía EnergeA allá por el 2012, vendían productos y servicio a empresas que hacían negocios con PEMEX. Y el segundo Suárez Coppel sirvió a la empresa “Jacobs Engineering Groups” logrando para esta, contratos para construir plataformas, por un monto de 2 mil 500 millones de dólares, cuyo tema, naturalmente, se antoja ampliamente interesante al igual que los ya descritos. Pero además, Suárez Coppel, siendo director de Pemex, otorgó 10 contratos a su primo hermano ALFREDO COPPEL SALCIDO, para la empresa “Drilling Fluids.

Y DE EMILIO LOZOYA AUSTIN, de este se tiene noción de que, en su primer año de ejercicio como director de Pemex, brindó a la empresa OHL contratos por más de mil millones de pesos, esto, “para la construcción de un turbo generador de gas”, obra desarrollada en la refinería “Francisco I. Madero” en Tamaulipas. Sin olvidar que éste ex titular de Petróleos Mexicanos, se vio seriamente involucrado en actos de corrupción, todo por favorecer a la empresa OHL, cuyo tema fue ampliamente conocido. Y así podremos seguir dando amplia cuenta de todo lo que ha consumado aprovechándose a Pemex, sin que nadie diga nada, precisamente por los esquemas de corrupción que, “embellecen y envuelven a PEMEX”, como una de las empresas extremadamente saqueada y la que hoy en día, está cortando personal sindicalizado y de confianza, porque carece de recursos para seguir sosteniéndolos.

