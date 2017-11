Tendencias

Oscar Contreras Nava

Ofende Guajardo al PRI Nuevo Laredo

Como si en Nuevo Laredo no hubiera priistas inteligentes, capaces y leales a su partido, el dirigente del PRI de Victoria- Estatal, Sergio Guajardo Maldonado, impuso al cavaciano, Eliseo “El Intruso” Castillo Tejeda, como dirigente del PRI en Nuevo Laredo y esto es una humillación y ofensa para los priistas de esta ciudad fronteriza.

Y es que siendo de Matamoros llega a esta posición partidista, presumiendo ser neolaredense adoptivo y además, porque asegura que no hubo consenso entre los grupos para elegir a alguien que fuera de esta ciudad.

“El Intruso” Castillo Tejeda no tiene la aprobación de los sectores del PRI ni de los grupos de Nuevo Laredo, para ser dirigente municipal, pero esto al PRI de Victoria-Estatal no le importa y esto pudiera provocar que una desbandad en el priismo de esta ciudad.

Esto confirma que el PRI de Victoria- Estatal lo dominan los mismos de siempre, Cavazos y Egidio, quienes hicieron perder a su partido por imponer candidatos impopulares como Baltazar Hinojosa Ochoa.

Claro que a estos impunes no les importa lo que piensen los militantes de su partido, por lo que seguramente mantendrán al “Intruso” en esa posición hasta después de que pasen las elecciones del 2018 y esto será yerro que van a pagar muy caro.

Porque sin duda que este agravio contra los priistas de Nuevo Laredo tendrá repercusiones, ya que teniendo en este momento la valiosa oportunidad para renovar sus filas, no lo hacen por la confusión o el atolondramiento que les provocó la derrota del año pasado.

Así es, la imposición del “Intruso” Castillo Tejada corrobora que no saben qué hacer con el PRI, comprueba que no conocen cómo se hace la política, y confirma que no saben dialogar y convencer con argumentos antes tomar una decisión.

Es más, si “El Intruso” tuviera el reconocimiento de los priistas neolaredenses lo aceptarían de buena manera, pero recuerdan que cuando fue dirigente del PRI estatal, allá en la época del sátrapa Manuel Cavazos Lerma, tuvo la peor derrota local que el priismo del estado ha tenido en toda su historia.

Recuerdan que Castillo Tejeda era el carga-maletas y alcahuete de Cavazos Lerma, el ahora senador más improductivo de la Cámara Alta, de tal manera que le conseguía muchachitas que ultrajaba por el descontrol de sus desviaciones sexuales.

Ahora recordamos que en Nuevo Laredo encontró a varias por lo que existe cierto temor, en toda la ciudad, de que su jefe lo haya enviado de nuevo a buscar algo más de material para alimentar su desbordado apetito.

Pero bueno, “El Intruso” Castillo Tejeda asegura que tiene el consenso de los grupos y sectores del PRI de Nuevo Laredo y se comprometió a trabajar para mantener la unidad al interior de este partido.

Sin embargo, se sabe que en los próximos días los priistas de esta ciudad, darán a conocer su molestia y la posición que guardan ante la humillación que les hizo el dirigente del PRI Estatal Victoria, Sergio Guajardo Maldonado, quien no tuvo el valor para ir a darle posesión a su esquirol.

En fin, el PRI en Tamaulipas está desorientado, no tiene rumbo ni dirección y sus dirigentes no saben cómo renovarlo y darle un nuevo perfil que tanto necesita.

Esto que sucedió en Nuevo Laredo es una alerta para los priistas que aún tienen algo de esperanza, en que su partido se renovará, tendrá nuevas caras y una mejor estrategia.

Pero creemos que esto no sucederá mientas los mismos de siempre tengan el control y sigan vigentes, y por lo que se puede observar han vuelto para terminar con lo poco que queda del PRI en el estado, si es que antes no los corren los mismos priistas que realmente quieren a su partido. Ni más ni menos.

Apunte final. Hace unos días, Gustavo Torres Salinas, un tanto angustiado por su posible detención fue a buscar a Sergio Guajardo Maldonado al restaurant “El Lindero” de Ciudad Madero.

Nos informan que le pidió ayuda para que interviniera con el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos, y se resolviera su caso ante una posible acusación de peculado y desvío de recursos.

Al ex presidente municipal de Tampico se le olvida que su asunto no es político, en esto no hay nada de grilla, sino tiene que ver con la impunidad y la corrupción con que manejo el gobierno y las autoridades de Tamaulipas tienen suficientes pruebas para detenerlo.

Su situación es patética y está a punto de caer ante la ley, por lo que sería bueno que en este momento consultara a su asesor, Antonio “Capulina” Martínez Torres, sí es que le contesta el teléfono, para que no siga cometiendo este tipo de errores que lo hacen culpable y lo hunde mucho más. ¿Cómo la ven?

