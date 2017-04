La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

OJALA LOS PAISES QUE QUIEREN GUERRA ESCUCHEN AL PAPA

En entrevista que concedió el jueves al diario italiano La Repubblica, el Papa Francisco –según nosotros– dejó ver su preocupación por la amenaza de una tercera guerra mundial y remarcó que “el mundo debe detener a los hombres de guerra, porque los inocentes siempre son los que pagan el precio”.

En el marco de la Jornada Mundial de la Paz el Santo Padre en su mensaje dijo que el siglo pasado fué devastado por dos guerras mundiales y pidió “más fuertemente que haya paz en éste mundo dominado por traficantes de armas que se benefician con la sangre de mujeres y hombres”.

“No es fácil saber si el mundo de hoy es más o menos violento que antes, ni si los medios de comunicación modernos y la movilidad der nuestra era nos hace más conscientes de la violencia o más acostumbrados a ella” dijo, haciendo hincapié en que “la violencia no es la cura para nuestro mundo destrozado”.

Creemos que el llamado y la advertencia del máximo jefe de la Iglesia Católica debe de ser escuchado por los gobiernos de los países en conflicto, ya que la ONU acaba de confirmar el inicio de hostilidades entre Corea del Norte, China, Rusia e Irán contra Estados Unidos y sus aliados, debido al envío de tropas por parte del gobierno americano a aguas cercanas al territorio de Corea del Norte.

Según las Naciones Unidas esto unido al ataque con 59 misiles balísticos por parte del gobierno norteamericano contra Siria, ha hecho que el “Eje Rojo” declare la guerra a todos los estados que apoyan a Estados Unidos.

Por su parte Estados Unidos ha podido comprobar a través de sus satélites que Rusia a comenzado a mover sus nuevos submarinos nucleares Yasen, a través del mar de Bering y en dirección a Alaska , lo que da a entender que Vladimir Putin está posicionando su arsenal nuclear en dirección al país de Donald Trump.

Lo que nos pone a pensar es que en el supuesto de que Corea del Norte lanzase un misil nuclear intercontinental contra Estados Unidos y el resto de los países hagan lo mismo para evitar una devaluación de poder de sus aliados, México como país vecino estaría corriendo un gran riesgo, por lo que creemos que hay que pedirle a Dios que esto no llegue a ocurrir.

Años atrás en el Distrito Federal nos tocó en suerte ver la película Arde París, relacionada con la guerra que enfrentó a Francia y Alemania, en la que intervino Estados Unidos, como país aliado de los franceses, en esa maravillosa película hubo escenas reales del enfrentamiento entre las fuerzas militares de los tres países, nos impresión tanto lo que vimos que salimos del Cine Manacar pidiéndole a Dios que jamás nos tocara vivir algo semejante.

Ojalá y que los gobiernos de Corea del Norte, China, Rusia, Irán y Estados Unidos escuchen la voz del Papa Francisco.

De los 29 reos que recientemente se fugaron por un túnel del penal de Ciudad Victoria, 20 del fuero común y 9 del fuero federal, las autoridades están reportando que acaban de recapturar a dos más de los que lograron fugarse, faltando ya solamente de reaprender a 11 de ellos.

Conforme a las notas publicadas de evasión masiva al 23 de marzo habían sido capturados 10 reos, cinco del fuero federal y cinco del fuero común, por lo que hasta esa fecha faltarían de ser reaprendidos los cuatro estantes reos del fuero federal, salvo que hubiera sido detenido alguno o algunos de ellos en los días que han transcurrido.

Pero, pero, pero, de no ser así los cuatro reos federales que aún no han sido detenidos serían según nosotros, los mismos cuatro que las autoridades desde el primer día reconocieron que eran parte de un grupo delincuencial, los que en lo personal creemos que son los que pagaron la construcción del túnel y los restantes 25 pusiéron como dicen los “maestros” la mano de obra, los que además vemos mucho muy difícil que lleguen a agarrar, porque esos cuates ya ni de chiste están en Tamaulipas.

A la mejor ya ni es tema la histórica e inédita fuga del penal de Victoria, porque ya ni existe el túnel por el que se supone que se fugaron existe, por cierto hecho con toda la mano y sin limitaciones ni miserias, y ya no existe porque las autoridades se encargaron de rellenarlo de cemento colado, como para que toparan en macizo las investigaciones. “Que no quede huella”, reza una bonita canción, “Que no quede huella”, porque lo hecho en México está bien hecho, dicen, diremos.

La tragedia más grande ocurrida hasta ahora en ésta Semana Santa es el choque de frente que tuvieron un camión Pipa de doble remolque que transportaba combustible y un camión de pasajeros, ocurrido el jueves sobre la autopista Siglo XXI en el kilómetro 300 del tramo carretero Feliciano-Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones de Pentacalco, en los límites de Guerrero y Michoacán, cuyo número de muertos hasta ahora es de 24, además de nueve lesionados.

Pero a las autoridades federales del Transporte les vale, así la vemos porque tienen años y años de estar diciendo que van a regular la operatividad de los camiones con doble remolque, pero no han hecho absolutamente nada al respecto, la mejor prueba de ello es el lamentable percance que acaba de ocurrir.

Supuestamente el gobierno federal no ha hecho nada con ese tipo de unidades, ya que al parecer los empresarios argumentan que de no permitir operar a los “doble remolque” les va a salir más cara la movilización de sus productos, por lo que lo tendrían que repercutir en el precio que los artículos o productos que ponen en el mercado, con lo que dobla las manos el gobierno.

Por cierto no está nada mal que ya sumen más de 772 mil los paseantes que en éste período vacacional de la Semana Santa han escogido a Tamaulipas para disfrutar de sus playas, ríos, lagunas, montañas, así como de los pueblos mágicos de Tula y Mier, lo mismo que de los sabores y gastronomía, de museos, parques y centros de entretenimiento en los principales municipios de la entidad.

Comparativamente la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, María Isabel Gómez Castro, asegura que en relación con el 2016 la afluencia turística se ha incrementado en un 10 por ciento en el mismo número de días, esperando que durante éste fín de semana lleguen más y más familias a disfrutar de todo lo bonito que ofrece Tamaulipas a quienes visitan nuestro estado. En lo personal no descartamos que llegue al millón y medio el número de visitantes, apuéstele.

Un diario de la capital del país publicó una nota donde habla de que una madre en la estación de Tepito arrojó a su niño a las vías del Metro y enseguida hizo lo mismo con la intención de suicidarse, pero, pero, pero, los que viéron de inmediato alertaron a los uniformados los que solicitaron el corte de la energía eléctrica, logrando salvar a ambos. Que está pasando con las mujeres, será por la equidad de género, no sabemos.

Por cierto en Matamoros en éstos días de la Semana Santa un auto se impactó de costado contra un poste al tratar de evadir el encontronazo con otro vehículo, quedando lesionada una mujer junto con un menos de cuatro meses y una niña de 13 años de edad, los que junto con otra jóven de 23 años de edad que viajaba en el mismo vehículo presentaba dolor en la cadera y el cuello, además de presentar una lesión en la frente, por lo que fuéron trasladadas al Hospital General de Tamaulipas por paramédicos de la Cruz Roja.

Siguen matando periodistas y ahora le tocó al compañero de La Paz, Baja California, Max Rodríguez Palacios de 73 años de edad, el que fuera asesinado a balazos ayer viernes al mediodía en el estacionamiento de una plaza comercial a la que había acudido a realizar algunas compras acompañado de su esposa.

Rodríguez Palacios fue vocero oficial del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de haber sido corresponsal de los periódicos El Heraldo y Excelsior de la Ciudad de México. En la actualidad colaboraba con el Colectivo Pericú, que es un portal de noticias y denuncias ciudadanas y escribía una columna donde trataba temas de seguridad y política. Descanse en paz el compañero periodista, nuestro pésame para su familia.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx