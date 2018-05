RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Olga Sosa, una candidata de MORENA títere de Gamundi

La catedrática universitaria Olga Sosa Ruiz, cuenta con una amplia trayectoria de desleal, traidora, convenenciera, inútil, intolerante, barbera, improductiva y dañina, lo cual durante su gris, chapulinera y farsante vida política ha practicado en contra de los ciudadanos y el PRI, para tener, sin trabajar, poder y mucho dinero.

Ha incurrido en acciones cerdas, nefastas, impropias, abusivas y otras que desprestigian al ser humano, con el objetivo de escalar políticamente, pues apadrinada, asesorada o tutelada por otro sinvergüenza, como lo es el repudiado e insoportable de Ricardo Gamundi Rosas, autoexiliado en Estados, traicionó al PRI, para convertirse en candidata del partido MORENA.

Así es, avalada por el polémico candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, la ex diputada local del PRI, Sosa Ruiz, es aspirante a legisladora federal por el distrito 08 con cabecera en Tampico, representando a la coalición “Juntos Haremos Historia”, por el esquirol y comparsa partido Encuentro Social, al sustituir a Marcela Treviño, “La chica del clima”, quien renunció al ser cuestionada por su nula carrera política.

Olga Sosa, por cierto muy aficionada a lo hipócrita, perversidad y la flojera, es del estableo de “El negro” Gamundi Rosas, son muy amigos y se llevan bastante bien, al cual y los ex gobernadores Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú, les debería agradecer, de alguna forma, si no lo ha hecho, su incursión a la política y los inmerecidos puestos que ha ocupado en el PRI y en pasadas administraciones estatales.

Ello, representa una prueba más que la pandilla de políticos del ex gobernador Hernández Flores, preso en el penal de ciudad Victoria, se están afiliando e integrando al partido Morena, de López Obrador, para a través este partido tener poder, toda vez que al PRI se lo acabaron y ya no les sirve para seguir robando dinero público.

No hay mucho que analizar ni descubrir, el candidato presidenciable López Obrador, aún guarda un sentimiento por el PRI y es justificable su postura, pues durante muchos años fue priista y en este partido aprendió a hacer política, por ello el tabasqueño ha dado cabida a decenas de priistas geñistas, egidistas, tomasistas, cavacistas y de otra bola de pillos, rufianes y ladrones políticos tamaulipecos para hacer realidad su añeja ambición de ser Presidente de la República.

López Obrador, está jugando con fuego, ya que “El negro” Gamundi y el convicto Geño Hernández, con sus borregos, pretenden, obviamente que paulatinamente, apoderarse del partido MORENA y cabe esta opinión, ya que sus antecedentes son de traidores, nefastos, ambiciosos y que pueden hasta venderle su alma al diablo con interés de lograr sus objetivos.

Ahora resulta que la catedrática universitaria Olga Sosa, cambió de ideales, cuando en su momento decía que defendía hasta con su vida los intereses del PRl.

No es de relevancia su salida del partido tricolor, pues no representa a nadie, ya que junta más gente una pelea de perros que ella, pero si apuñaló al PRI, un partido que durante muchos años le dio de comer junto con su familia, al convertirse, mediante la vía antidemocrática, candidata a diputada federal por el distrito 08 con cabecera en Tampico, pero por el Partido MORENA, propiedad del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Esta dama, maromera de la política, no gana ni un juego de matatena, perderá la elección, ya que es repudiada por la gente, porque en nada le ha servido y sólo ha utilizado el apoyo de los ciudadanos para hacer realidad y proteger sus intereses.

Por cierto ya que tocamos el tema de ex diputadas mal agradecidas y vividoras del presupuesto gubernamental, la supuesta licenciada y aún dirigente del sindicato de trabajadores burócratas (SUTSPET), Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, se mantiene escondida en su lujosa mansión, ante el temor de enfrentar proceso penal e ir a la fresca cárcel, por la aplicación de cotas injustificadas a los servidores públicos y la no comprobación de las aportaciones económicas de los empleados.

La señora Valles Rodríguez, se ha enriquecido con los contantes cobros por concepto de cuotas a los servidores públicos estatales y ningún gobierno priista le exigió cuentas claras, incluso, premió sus pillerías haciéndola diputada local.

Blanca Valles, conocida como “La Chacala”, no fue requerida a eventos organizados por autoridades gubernamentales para festejar el día de las madres y el no invitarla fue una medida acertada, porque huele a corrupción, es indeseable y dañina y porque su presencia era inútil, incómoda y que hasta ocasionaba estorbo, dado que ha privilegiado enriquecerse acostillas de los trabajadores que, de defender y proteger los derechos e intereses del servidor público.

“La chacala”, se encuentra en el ojo del huracán, en capilla, en la cuerda floja, en concreto le queda corto tiempo al frente de la dirigencia sindical, pronto acabará su cacicazgo y sus abusos en el SUTSPET, pues le echarán agua caliente, para terminar con su múltiples actos corruptos y abusivos que saquearon las finanzas del sindicato y mantuvieron con salarios de hambre a los y las trabajadoras sindicalizadas.

Cambio de tema, el ex gobernador de las botitas Manuel Cavazos Lerma, fue nombrado secretario general adjunto del CEN del PRI, el cual irá a ese partido, sólo a sepultarlo políticamente y a incrementar el retiro d votos al candidato presidencial José Antonio Mead Kuribreña, pues es un operador político ineficiente y perdedor, ya que en todos sus participaciones como tal, han fracasado sus contendientes.

Reitero, el PRI y el primer priista del país, Enrique Peña Nieto, juegan para perder la elección. Primero nombran un candidato impopular, insípido, chamuscado por los gasolinazos y carente de discurso y oratoria y luego envían operadores políticos repudiados por la sociedad y el priismo, como es el caso del chaparro bailador, enamorado y vividor del presupuesto gubernamental, Cavazos Lerma.

Por eso el abanderado presidencial priista ya debería irse a su casa, ya que tiene perdida la elección, ni las corruptelas y perversidades del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, le ayudarán a obtener el triunfo, dado que a la gente no la cambiarán de opinión, la cual tiene definida no votar por el PRI y sus candidatos.

En otro asunto, lo que debería hacer el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el panista Glafiro Salinas Mendiola, es ponerse a legislar, para que se aprueben las leyes que necesita a la sociedad, no andar entrometiéndose en tratar de resolver asuntos que competen a otras autoridades.

Resulta que este legislador improductivo, insensible, opaco y alejado de la gente, anunció que mediará ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas, para encontrar una solución al problema de falta de pago a los maestros.

La responsabilidad del legislador Glafiro y pandilla es dedicar tiempo completo a desahogar el trabajo legislativo, dando prioridad a hacer leyes que resuelvan las necesidades de los tamaulipecos y combatir el rezago en iniciativas que se encuentra en el Congreso, no entrometerse en temas, para los que no ha sido requerido ni solicitado su intervención.

Como es tiempo de elecciones, ahora sí le ocupa y preocupa que se atiendan las demandas de los maestros, pero no debería inquietarle esto, sino su labor que es calificada como pésima e improductiva.

Mejor tendría que cumplir con su responsabilidad y obligación de hacer bien su chamba en el Congreso, porque la que realiza en estos momentos no es de resultados y con sus intenciones no ganará votos para sus amigos candidatos, ya que la gente ya tiene definido su sufragio para otros catendientes.

Glafiro, no puede dirigir eficientemente el poder legislativo y anda de metiche tratado de resolver asuntos que le competen a las autoridades de educación; si quiere aparecer en los medios de comunicación, debe hacerlo presentando los resultados que la sociedad le exige en el Congreso.

El dato: El polémico y desvergonzado del ex secretario general de la UAT, Fernando Arizpe García, actual regidor del Ayuntamiento de Victoria, es candidato a regidor en la planilla a la Presidencia Municipal de esta capital por el Partido Verde que encabeza su sobrino Mario Arizpe Martínez. No se cansa de seguir chupando y manteniéndose de la ubre de las instituciones públicas.

