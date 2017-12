David Ed Castellanos Terán

“… oro molido”

“Un pendejo callado es oro molido” Frase sarcástica contra aquella persona que prefiere guardar silencio en lugar de debatir.

Este dicho lo utilizó el regidor tampiqueño Néstor Enrique Luna Ortiz en plena Sesión de Cabildo que causó la irritación entre sus compañeros, sin embargo siguieron en silencio ante el análisis de un paquete de obras superior a los 25 millones de pesos que por una distracción del titular de Obra Pública local Jorge Manzur Nieto, la Ciudad de Tampico no podrá ejecutar casi tres millones de pesos para la pavimentación de una calle. Néstor Luna, cree que se trata de actos de corrupción más que de alguna distracción.

Néstor es un joven abogado integrante del Partido Movimiento Ciudadano, quien demandó la falta de técnicas del Ayuntamiento de Tampico para aprovechar el poco dinero que viene del Gobierno Federal y del Estado pues en menos de un año dejo la oportunidad de ejecutar más de 5 millones de pesos para obra pública por presuntos actos de corrupción, ineptitud y autoritarismo del titular de la Dirección de Obras Públicas.

Nestor que tiene un pleito casado con Jorge, quienes en realidad son buenos seres humanos, en otra verdad es que en lo político laboral Nestor viene ganando pues no se empacha en recriminar que los descuidos de la Dirección de Obras Publicas solo han traído como consecuencia un atraso a la Ciudad y todo según “por la corrupción que ha imperado en el manejo de la obra pública”

Hace un par de meses el Ayuntamiento de Tampico a través de la Dirección de Obra Pública intentó destruir un parque y dejar al amparo del vicio y el ocio a cientos de niños y jóvenes de la colonia Lomas de Rosales, está área publica que estuvo a punto de ser deprimida es la más dinámica no sólo de Tampico, sino de los 43 municipios del Estado de Tamaulipas ya que es el único parque donde se practican deportes como el fútbol Americano, soccer, Crossfit, Atletismo, Basquetbol y Acondicionamiento Físico para niños y adultos. Néstor Luna, recordó ya en cortito que los usuarios se ampararon para evitar la destrucción del área verde donde se pretendía edificar un foro al aire libre en esta ciudad tropical del noreste de México, está situación que fue bastante fuerte entre el Ayuntamiento y los ciudadanos propició que más de2 millones de pesos que serían aplicados en esta obra de recomposición del tejido social no se aplicarán y todo quedó en un pequeño ruido mediático que como suele suceder fue controlado por la alcaldesa María Magdalena Peraza Guerra que es un factótum a quien le deben aprender mucho las personas que le rodean.

En fin este joven regidor de oposición que reconoce fervientemente la labor de gestión de la alcaldesa, sacó en una breve charla una hoja como si fuera la carta para Santa Clos, y recordó otros presuntos actos de corrupción del buen Jorge.

Aunque parece algo desorbitado el descuido que tuvieron los de la oficina de obra pública en relación a la calle que ya no pudieron pavimentar y por la que tuvieron que regresar los casi 3mdp, está que orilló a Néstor decirle a sus compañeros regidores “Un pendejo callado es oro molido” no se pudo pavimentar pues ya estaba pavimentada y la querían volver a pavimentar y pues claro que no se podía.

Pero le digo que en lo cortito Néstor sacó una carta, parece que le está guardando los despistes a Jorge y su equipo de trabajo pues de pronto habló de otras circunstancias, pues desde la Dirección de Obras Públicas se han planteado comedores escolares cotizando en 12 mil pesos el metro cuadrado; reclamó también lo de una cancha de futbol en la colonia Morelos que costó un millón 300 mil pesos y a los 8 meses ya no estaba funcional; dice Néstor que hay otra canchita de fut en la avenida Calzada San Pedro que se licitó con tres proveedores como si fuera nueva y lo único que requería era el pasto sintético, insistió no necesitaba otra cosa, tiene todo -dice Néstor- y la están cotizando como si fuera nueva con más de un millón de pesos. ¡Tremendo reclamo de este regidor!

Parece que la Maestra y Jorge deben hablar muy seriamente con los colaboradores de la Dirección de Obras Públicas porque este Nestor Luna parece un demonio de Tanzania y viene con ganas de sobresalir como no lo dudo el buen y querido Jorge Manzur también pretende hacerlo y ni que decir de la alcaldesa que es la única mujer en lograr ser Presidente Municipal en toda la historia de Tampico y si usted no la conoce debería buscarla porque si juega gana y ya lleva ganó dos elecciones a la alcaldía, con experiencia ahora todo indica que va por la reelección pero si no va, como quiera gana haciéndolos ganar.

