HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

OSCAR ALMARAZ COBRA LA DERROTA A LOS VICTORENSES

La mayoría de los victorenses han tenido la mala fortuna de tener que pasar varios días sin el servicio de agua potable, si es que se le puede llamar así al lodo y la tierra que sale de las tuberías, que opera la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria.

Lamentablemente, la única explicación que atinan a dar tanto en las oficinas del organismo como a través de su teléfono de atención a enojados usuarios, el 073, es “no sabemos que pasa”, “se descompuso una bomba” “no podemos resolver el problema” y la más hilarante de todas: “tienen que tener cubetas preparadas para que cuando escucha el agua corran y las llenen”. Imagínese Usted.

Pero eso sí, el recibo caro y puntual, ese no falla; los salarios de los funcionarios jugosos y precisos, las declaraciones de los directivos, sustanciosas y convincentes, y en la casa de los usuarios de la COMAPA victoria desolación, tierra y enojo en las tuberías.

El problema más que técnico parece ser un acto de venganza por parte del todavía alcalde Oscar Almaraz Smer y “su equipo de eficientes colaboradores”, por la escandalosa derrota sufrida por el priista el pasado primero de julio a manos del panista Xicoténcatl Gonzales Uresti, quien lo hizo morder el polvo.

Y entonces, el todavía alcalde se desquita dejando sin agua a quienes tuvieron el desatino de no votar por él. Pero no crea usted querido lector que restringirles el agua a los habitantes de Ciudad Victoria es la única forma en que Almaraz Smer está desquitando su coraje. También, ha limitado la recolección de basura y ha apagado las lámparas en las calles de la ciudad para que los ciudadanos, insisto, para quienes no votaron por él, reciban una sopa de su propio chocolate. Y por lo menos el encabronamiento social está subiendo de tono.

Y lo más trágico, es que esta sangrienta venganza esta teniendo lugar en la temporada más calurosa del año, tomando en cuenta que está previsto que la canícula termine el próximo jueves 23 de agosto. Así es que imagínese amigo lector como están los escusados de las casas en Ciudad Victoria, los alteros de ropa ni se diga y las carcajadas de quienes mal administran la capital de Tamaulipas. Bueno, hasta donde tienen de mal a la Ciudad que el Gobierno del Estado vino a enmendar la plana y están teniendo que asfaltar avenidas de Ciudad Victoria ante la crisis que vive la capital cueruda.

Y es que en los últimos días, ha habido familias que han tenido que amolarse por más de una semana y media sin agua, lo que solo de imaginarse es tan terrible y monstruoso como una película de Alfred Hitchcock. Y ahora, para que los ciudadanos sientan lo que sintió el candidato priísta el primero de julio, no solamente es el agua para el consumo humano con lo que están dañando a las familias victorenses, sino también es el agua para el aseo personal, el aseo de la casa, y la limpieza de los servicios sanitarios.

¿Hasta cuándo el señor Almaraz seguirá castigando a los victorenses? ¿Acaso hasta el primero de octubre cuando arribe la nueva administración? ¿O tendrá piedad de la sociedad victorense antes? Veremos y contaremos…

1. El próximo gobierno federal cancelará la reforma educativa impulsada por la actual administración, afirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero no lo hizo en un medio de comunicación o en un diálogo con asesores. No. Andrés Manuel López Obrador hizo está fuerte declaración ante el mandatario saliente Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué fuerte? Pues muy simple. Porque las Reformas Estructurales fueron la carnita de esta administración federal y de un plumazo, por lo menos la educativa, se la van a echar para atrás. Y si hoy fue la educativa, que era la de 8 columnas, como decimos en el periodismo, la estelar, y va en caída libre, ¿Cuál otra podría seguir? ¿la energética? Veremos, como dijo un ciego.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónicohipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.