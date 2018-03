HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

OSCAR, EL ALCALDE IMPRECISO; ALMARAZ, EL CANDIDATO NERVIOSO

El alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, se registró este sábado como candidato del PRI a la reelección como presidente municipal de la ciudad capital. Si no es Oscar Almaraz la única opción, si hay que reconocer que es la menos complicada para su partido, el PRI, aunque no podemos perder de vista que Almaraz no vive el mejor momento de su carrera política y muchos de quienes “colaboran” con él no le han abonado en nada al proyecto, como es el caso de su jefe de prensa, José Manuel Flores Montemayor, a quien habría que auditar por aquello de los moches, rumores, comisiones y “propinas”, que le han permitido tener una vida holgada, muy holgada, en abundancia, no creíble crecimiento económico tan meteórico en un funcionario público de medio cachete.

Es más, alrededor de Oscar ni siquiera priva el entorno político y social de hace dos años, cuando en 2016, le permitió ganarles la alcaldía a Arturo Soto Alemán, hoy Subsecretario de Ingresos del gobierno del Estado y a Xicoténcatl González Uresti, hoy candidato del PAN al mismo cargo. En resumen, en este momento, a Oscar no se le ve su característica sonrisa y, por el contrario, personas cercanas a él hablan de un Oscar nervioso, serio, hosco y retraído.

De seguir así, ese estado de ánimo, podría afectarle a Almaraz en el proceso electoral del 1 de julio próximo. Y es que, en los últimos días y semanas, en Ciudad Victoria, han ocurrido varios episodios que permiten vislumbrar las dificultades que podría vivir el alcalde de la Ciudad en sus aspiraciones reeleccionistas.

Asimismo, de ganar el proceso electoral del próximo mes de julio, y de seguir estas filtraciones de los manejos abusivos del presupuesto municipal de Almaraz, éstas podrían lastimar sus aspiraciones, que claro que tiene, con destino a la oficina principal del Palacio de Gobierno en el año 2021. Entre lo comentado de Almaraz de los últimos meses destacan:

Primero, la publicación de la nómina que devengan los funcionarios y trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la COMAPA victorense, lo que a Almaraz solo le mereció un muy simple comentario de que “no era cierto”. Contra su dicho, se publicaron los documentos, con salarios que rebasan al del Gobernador y al del presidente de la república, lo que consideramos un insulto a la sociedad capitalina y Tamaulipeca. Si no era cierto, ¿por qué entonces no publicaron la nómina real? La gente está más que enojada y ello podría acarrearle una andanada de votos, pero en contra, al hoy alcalde capitalino.

Esta madrugada se publicaron números que el Ayuntamiento de Victoria paga a “algunos medios de comunicación”, los que opera el compadre y jefe de prensa del alcalde, José Manuel Flores Montemayor, quien con alta arrogancia y sin querer acordarse de que él precisamente fue, José Manuel, quien operó, mintió y amenazó a los medios en la época de Egidio Torre Cantidad. Flores Montemayor paga altísimos convenios por lo que siente que todos deben alinearse a sus órdenes y deseos.

A José Manuel, aparte de estos números, ya le publicaron otra nómina de medios, hace algunos meses. Y aunque el gobierno municipal de Victoria tenga altos convenios con los medios, tienen más de cuatro meses que no les paga un solo peso partido por la mitad, argumentando que no hay recursos y que la deuda del municipio es grandísima. ¿Será entonces que Oscar quiere ganar la reelección y tener tres años más para limpiar las finanzas del ayuntamiento y cumplirles a los medios? Podría ser, aunque constructores y otros proveedores también se quejan de que a ellos tampoco les pagan los grandes adeudos en la capital de Tamaulipas, lo que denota un problema serio, muy serio, en las finanzas municipales.

Asimismo, también se filtró recién una lista de convenios del propio municipio victorense con medios de comunicación, en donde a decir de muchos de quienes ahí aparecen enlistados, ni tienen convenio con el municipio y los que sí tienen convenio la cantidad está muy inflada con respecto a la suma real.

También, se acusa que Almaraz permitió que de dinero del ayuntamiento se pagaran los gastos del viaje de México a Madrid de la regidora Laura Luz García Lumbreras, hija de Cesar Enrique García Coronado, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí. García Lumbreras es también la coordinadora nacional de regidoras ONMIPRI. Por el boleto de avión se pagaron $116,368.00, con recursos que fueron cargados a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria.

Adicional, en contra Oscar Almaraz se tiene que fue el tesorero en la administración de Eugenio Hernández Flores, lo que evidentemente despierta hartas suspicacias en su contra, debido a las difíciles condiciones en que se entregó la administración a Egidio Torre Cantú, y que hoy tienen al ex Gobernador de Tamaulipas recluido en donde está.

También en su contra, Oscar Almaraz tiene que el abanderado del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, tiene la simpatía de la ciudad desde que fue abanderado independiente al Gobierno Victorense en 2016. Y ya candidato del PAN, complica aún más el escenario electoral del priísta.

Finalmente, el equipo de Almaraz está cometiendo delitos por actos anticipados de campaña, utilizando el WhatsApp del Ayuntamiento para difundir el registro del abanderado tricolor a la Presidencia Municipal, lo que constituye serias violaciones a la Ley, lo que podrían costarle la candidatura, si es que “alguien” interpone la denuncia correspondiente ante las autoridades electorales.

Así las cosas, el panorama para Oscar Almaraz Smer se ve gris, muy gris, tirándole a negro. Y si quiere tener posibilidades, primero tendrá que limpiar bien su equipo de trabajo de elementos negativos y que las cuentas del municipio sean más que transparentes. De otra forma, podría morder el polvo en el proceso del próximo primero de julio.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @carlos_cortesg.