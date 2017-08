La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

OSCAR LUEBBERT NO SABE PERDER

Sangrando por la herida Oscar Luebbert Gutiérrez anunció que va a encabezar una corriente en todo el estado para revisar que no se sigan presentando traiciones y complicidades, “porque nos hiciéron un gran daño el año pasado a nivel de Reynosa, a nivel del Gobierno del Estado y hoy esos mismos que traicionaron hace un año estuvieron presentes en el proceso interno (del PRI) realizando las mismas prácticas”.

De ahí para nosotros la importancia de la reunión que tendrían ayer miércoles en el Distrito Federal el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, con el nuevo líder del partido en el estado, Sergio Guajardo Maldonado, el candidato perdedor de la contienda interna Oscar Luebbert Gutiérrez y Alejandro Guevara Cobos que se retiró de la pelea dos o tres días antes de la elección. Hasta las 8:00 de la noche no habían trascendido los acuerdos que tomaron.

Es de esperarse que Luebbert Gutiérrez haya aprovechado la encerrona para manifestarle a Ochoa Reza todo su coraje y su dolor por la derrota que en la reunión del Consejo Político Estatal le propinaron el sábado los consejeros que votaron en su contra y le diéron el gane a Guajardo Maldonado con 256 votos contra 181, siendo que el destacado político de Reynosa se daba por ganado.

Desde luego que Oscar Luebbert Gutiérrez está dolido y resentido, ya que además de destapar la cloaca amenazó también con que va a presentar las denuncias correspondientes y llamar a las cosas por su nombre, dando a conocer a los que realizaron la compra de votos, los que asegura que se pagaban a 20, 30, y 50 mil pesos y el sábado que fue la votación hasta 100 mil.

Para nosotros es entendible el malestar de Oscar, nadie sale feliz de una contienda después de ser derrotado “haiga sido como haiga sido”, pero las más de las voces que hemos escuchado critican la actitud que ha asumido, ya que en su carrera política ha sido dos veces alcalde de Reynosa, diputado local, diputado federal, senador e incluso dirigente estatal del PRI y después de haber alcanzado todos estos logros ahora resulta que no sabe perder, dicen. Sin olvidar que su esposa es actualmente diputada federal.

Tarde que temprano ya sabremos si Ochoa Reza logró o no frenar los ímpetus del reynosense, pero, pero, pero, por ahora el show time tiene que seguir y será función del nuevo líder estatal del PRI llevar a cabo y con éxito a todo el estado la “Operación Cicatriz” y para ello hoy jueves estará en Matamoros y el viernes, casualmente, en Reynosa, regresando al sábado de nueva cuenta a Matamoros.

A los que le están siguiendo la huella al ex gobernador de Tamaulipas, mi amigo, el ingeniero Eugenio Hernández Flores, les diremos que un juez federal le acaba de conceder un amparo y le fijó además una fianza de garantía de seis mil 500 pesos, por lo que no podrá ser detenido.

El amparo concedido por el juez Décimo Sexto del Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, es contra la órden de aprehensión, búsqueda, localización, presentación o citatorio que cualquier juez penal de Tamaulipas pudiera conceder en la carpeta de investigación número 09/2017, según señaló en la demanda. Con eso o más.

En el caso del asesinato de la española Pilar Garrido Santamans una cosa nos queda clara : que su esposo Jorge González Fernández, el que fue detenido por homicidio calificado, está pero bien palancas ya que un juez mexicano ordenó dos años de prisión preventiva por el presunto asesinato de su esposa, como lo diéron a conocer fuentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Tan ésta palancas el sujeto que en el proceso que le siguen algunas veces lo identifican como Jorge “N” y en otras como “Fernández”, lo que creemos que debe de ser ilegal ya que ésta persona está plenamente identificada como Jorge González Fernández y como tal se debe de asentar en las averiguaciones, porque al rato salen con que Jorge “N” y “Fernández” no bastan para dictar sentencia.

No tienen porque identificarlo solamente como Jorge “N” ó “Fernández”, ya que venía dando clases de criminología en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, por lo que suponemos que en la nómina no aparece como Jorge “N” ó “Fernández”, sin con su nombre completo Jorge González Fernández, para que no haya confusiones más adelante, digo, no.

Por cierto ayer miércoles en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, nos dio la sorpresa de la semana al reconocer que en los últimos meses la violencia ha aumentado en el país, por lo que pidió redoblar esfuerzos en todos los órdenes de gobierno.

El Chino propuso al mismo tiempo un conjunto de medidas para el fortalecimiento institucional y destacó como nuevos planes para la seguridad el número único de atención de emergencia, 911; y el nuevo sistema de justicia, sin embargo subrayó que ahora es fundamental redoblar acciones para consolidarlo; “es una tarea urgente a la que todos estamos llamados”.

Dijo que esfuerzos como éstos, ajenos a cálculos y coyunturas políticas, permitieron que los primeros años de la Administración la tendencia creciente de la incidencia delictiva registrada en años pasados no solo se detuviera, sino que se revirtiera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con sus amagos de abandonar el TLCAN y remarcó que si no es posible renegociar “un mejor acuerdo”, retirará a su país del Tratado. Luego se volvió a quejar del enorme déficit comercial que tienen con muchos países, pero hizo hincapié en que ésta Administración va a arreglar eso.

Algunas organizaciones de mismo Estados Unidos acaban de señalar que Trump parecía tener mayor peso, ya que algunos de las instituciones han frenado sus ímpetus. Lo que nos hace creer que eso ha influído en el ánimo del dirigente norcoreano Kim Jong Un, el que prometió nuevos lanzamientos de misiles sobre Japón, haciendo hincapié el disparo del martes, que la ONU condenó en forma unánime, no era más que un “preludio”.

Quizá por eso los representantes de México en la renegociación del TLCAN, entre ellos Luis Videgaray Caso, están confiados y seguros de que Donald Trump no va a acabar con el Tratado y ven su juego como una estrategia para sacar adelante sus propuestas. Pero, pero, pero, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que días atrás aseguró que el TLC “no se tambalea”, ahora está pidiendo que México prevea su cancelación, a diferencia del criterio del Canciller el que ve todo bien.

Por cierto la famosa actriz norteamericana, Sandra Bullock, decidió donar nada m´pas y nada menos de un millón de dólares a los afectados por la tormenta tropical Harvey, que ha dejado ya más de 20 muertos y miles de personas evacuadas, además de devastadoras inundaciones en ciudades como Houston, Texas, USA.

“Todos debemos hacer nuestra parte”, dijo la actriz de 53 años, que donó el dinero a la Cruz Roja de Estados Unidos, organización a la que ha apoyado durante años. Cuando veremos un gesto así en México, ni los más dinerosos lo hacen, seguramente están creyendo que sus millones se los van a llevar al cielo cuando el Señor los llame. Nuestra admiración para Sandra Bullock, que cobra 20 millones de dólares por película.

En la ciudad de Nuevo Laredo la que en medio del vendaval por encimita se ve tranquila, los soldados del glorioso ejército mexicano encontraron en una casa, donde viéron sujetos armados pero se pelaron, encontraron un verdadero arsenal, entre otras cosas, un fusil Barret calibre 50 milímetros, ocho metralletas AR-15, nueve AK-47, más conocidas como “Cuerno de Chivo”, 112 cargadores para las AR-15 abastecidos, 104 de AR-15, 34 cargadores nuevos del mismo calibre, dos kilos de marihuana, habiendo asegurado también dos vehículos y el inmueble, bien.

Por cierto en Nuevo Laredo se empieza a calentar el ambiente electoral y al parecer son dos los gallos los que ya andan sueltos de cara a las elecciones de alcalde en el 2018, que son Salvador Rosas Quintanilla y Jesús Valdez Zermeño, pero, pero, pero, nuestras antenas nos reportan que ninguno de los dos tienen buen ambiente en es valiente y pujante ciudad fronteriza, eso independientemente de que Enrique Rivas Cuéllar busque o no su reelección, tal como habrá de suceder en otros municipios del estado.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx