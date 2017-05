T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

OSCAR LUEBERT, ANTE EL RIESGO DE IR A LA CÁRCEL….!

EL POLÉMICO ex alcalde de Reynosa, ex Senador por Tamaulipas y ex dirigente estatal del PRI OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, se encuentra “ante serio dilema judicial”, cuyo caso, que ha venido llamando poderosamente la atención “lo mantiene ante el riesgo de ir a parar a la cárcel”, debido a la acusación que en su contra expuso el señor EFRÉN LÓPEZ PERALES, propietario genuino del Club de beisbol “Broncos de Reynosa”, quien por su parte, en el marco jurídico, reclama regalías por montos incalculables al ex edil reynosense, por haber explotado el nombre del referido Club Deportivo que, el mismo Luebert Gutiérrez, sin ser el auténtico propietario de la franquicia, la vendió a empresarios de León, Guanajuato, dejando a Reynosa “sin el Rey de los Deportes”.

DE ACUERDO a la información que, en las redes sociales y en la mayor parte de, los medios de comunicación escritos, electrónicos, digitales, incluso de radio y la televisión, “ha corrido como fuego en reguero de pólvora”, se destaca que, “el ex Presidente Municipal de Reynosa Oscar Luebert Gutiérrez, tiene pendiente declarar en torno al caso que se ventila en su contra en la Procuraduría General de la República. Y lo peor es que, Luebert, por desobediente, es decir “por no presentarse a declarar ante los citatorios que la dependencia judicial le ha enviado”, creo, habrán de aplicarle las medidas de apremio o sea “presentarlo a través de la fuerza pública”.

LUEBERT GUTIÉRREZ, tiene años de peregrinar en el ambiente político de Tamaulipas y ha tenido fuero, que lo protege de cualquier acción judicial, pero hoy el ex alcalde y ex senador, carece de ese fuero político y por tanto, está claro que, el esposo de la Diputada Federal por Reynosa MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, “ya no tiene cobijo legal alguno”, con el cual pueda defenderse y evitar el proceder judicial que primero “lo siente en el banquillo de los acusados” y segundo, pueda ponerlo tras de las rejas, porque su acusador el señor LÓPEZ PERALES, “no ha quitado el dedo del renglón”, porque aduce que Oscar, por varios años explotó la franquicia deportiva de beisbol profesional, la que asegura es de su propiedad. Y en consecuencia, el denunciante, “no va a dejar este interesante tema a la deriva”, porque su propósito es recuperar lo que él ha perdido, y de cuyo caso, se habla de varios millones de pesos.

Y SI LA AUTORIDAD Judicial, en los citatorios enviados al ex Presidente Municipal de Reynosa Oscar Luebert Gutiérrez, le hacen saber que debe presentarse acompañado de un abogado, es porque el caso que este señor enfrenta, “no es una plática romántica o de reconciliación amorosa”, sino una acusación penal en la que de por medio hay una suma millonaria que, el denunciante Efrén López Perales, “sin tapujos, ni cortapisas reclama a Luebert”, al asegurar que , “él es el dueño de la Razón Social “Broncos de Reynosa”, porque la registró ante el Instituto Mexicano de la propiedad industrial.

POR ELLO, les diré que, este interesante tema jurídico judicial “mantiene bajo el ojo del huracán” al ex alcalde de Reynosa Oscar Luebert Gutiérrez, el que toda la vida ha pensado estar protegido, pero como Luebert, ni su partido hoy en día son gobierno. Y como el afectado-denunciante reclama justicia, el Ministerio Público, tendrá que actuar en consecuencia contra “el también controvertido” ex Presdiente, de quien dicen “tendrá que pagar”, lo que tomó por su cuenta, sin ser suyo.

REZA EL ADAGIO que, “todo tiene su ciclo” y por ello, les comento que el ciclo político de Luebert Gutiérrez, está llegando a su final, porque evidentemente, éste señor, “ya no ha tenido el más mínimo eco político, pese a haber sido aspirante a gobernador” y como en las dos veces que ha sido Presidente Municipal de Reynosa, “dejó una imborrable huella de pésimo trabajo social” que afecta a las familias de esta fronteriza ciudad, eso ubica irremediablemente a este ex líder tricolor de Tamaulipas, como irresponsable e ineficiente y también como “cualquier hijo de vecina”, y por ello, este tema ha venido cobrando importancia en todos los ángulos sociales y políticos del estado, porque señalan que “para esta ronda jurídica, contra Oscar Luebert”, hay quienes aseguran que, este señor no tendrá opción a escabullirse como en el pasado, gracias al influyentismo y de los compadrazgos de los que este polémico político, gozaba en los pasados gobiernos.

