POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

OSORIO CHONG, LA ÚLTIMA ESPERANZA

El Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, regresa a Reynosa tres años después de haber anunciado el 18 de mayo del 2014 el inicio de la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas y de haber inaugurado el 31 de marzo del 2016 el Parque de Barrio en la colonia Lomas del Pedregal, esto cuando el partido en el Poder era el PRI, el que según la historia lo mantuvo a lo largo de 86 años.

Pero como en ésta vida todo se acaba en las elecciones del 5 de junio del 2016 el senador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, resultó electo nuevo gobernador del estado y asumió el cargo el Primero de octubre del mismo año con las siglas del PAN, que es el que con un tuit desde su cuenta oficial anunció su visita para el próximo lunes en Reynosa, en donde Osorio Chong encabezará la sesión del Gabinete de Seguridad Federal.

Para nosotros como analistas políticos es casi seguro que el Secretario de Gobernación como cabeza del Gabinete de Seguridad Federal, en la reunión de trabajo que presidirá junto con el gobernador del estado, hará una evaluación de los logros alcanzados con la Estrategia de Seguridad que hace tres años instrumentó y puso en marcha Gobierno Federal en Tamaulipas.

Creemos que la Estrategia de Seguridad ha funcionado pero, pero, pero, los enfrentamientos entre los narcos y las fuerzas federales y estatales, las ejecuciones, los secuestros y las extorsiones, que vemos casi a diario –como está ocurriendo en éstos días en Reynosa, donde los muertos suman 25 en una semana, aparte de los heridos, nos dicen que los resultados son pobres, al grado de parecer que la delincuencia organizada le está ganando la guerra al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Si hay expectación por la visita que hará a Tamaulipas el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, pero por saber concretamente que va a hacer el Gobierno Federal para frenar la violencia y devolverle la paz y la tranquilidad a los mexicanos y en particular a los tamaulipecos, porque la estrategia de seguridad para Tamaulipas se quedó corta.

Por cierto el próximo lunes, 15 de mayo, es el día en el que por costumbre o tradición el SNTE y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación, firman el nuevo contrato colectivo de trabajo, con el aumento y las prerrogativas las dos partes hayan convenido en beneficio de todos los maestros del país, por lo que el día de ayer trascendió que la visita de Osorio Chong podría ser el domingo, pero de que va a venir, va a venir, es su primer encuentro con el PAN en Tamaulipas y no puede fallar.

Por cierto la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, frente al recrudecimiento de la ola de violencia por la guerra interna desatada entre grupos criminales, solicitó de manera urgente el Gobierno Federal aplicar una estrategia similar a la que años atrás se implementó en Ciudad Juárez.

La solicitud se formalizó por escrito mediante un oficio y con ella se busca frenar la violencia que impacta al municipio de Reynosa y mantiene paralizada la vida en esta valiente y pujante ciudad fronteriza de la zona norte de Tamaulipas.

Aunque usted no lo crea algunos políticos miembros del Partido Republicano preocupados por la amenaza que parece representar el Presidente Donald Trump, todavía no descartan que podrían librarse de él y tan es en serio su sentir al grado de ya estar considerando al vicepresidente Mike Pence como un posible sustituto, como lo señaló el demócrata Richard Brodsky en una columna en The Huffington Post.

“El órden republicano ya está ahí, Mike Pence es todo lo que podrían esperar : está a favor de recortar impuestos, es anti-gay, anti-aborto, anti Obamacare, apoya el poderío militar, es un paquete completo. Los republicanos ya solo están viendo cuando y como hacer el movimiento”, dijo Brodsky.

El reciente y sorpresivo despido del director del FBI, James Comey, quien investigaba los nexos entre el equipo de campaña de Trump y el gobierno ruso, provocó un escándalo en la política estadounidense, pues muchos han señalado la acción de Trump como un intento de encubrir o frenar la investigación, que podría llegar a afectar a figuras clave en su Administración e incluso a él mismo.

Ahora resulta que el hijo de La Leyenda, Julio César Chávez Jr.,quiere justificar la derrota que sufrió el sábado pasado frente a Saúl “Canelo” Alvarez, aduciendo que para poder marcar las 164.5 libras en las que fue pactado el combate entre ambos dejó de comer una semana antes de la pelea, para poder dar el peso, ya que la sanción por cada libra de sobre peso era de un millón de dólares.

A que Junior tan sin embargo, como le vamos a creer esa historia a un peleador que tiene en su haber más de 50 peleas registradas a lo largo de su carrera. De ser cierta su versión eso confirma la indisciplina a que hizo mención su señor padre, el que lo tachó de indisciplinado y querer hacer todo a su modo. Como vanos a creer que un boxeador con la experiencia del hijo de La Leyenda a última hora se vea en aprietos para dar el peso pactado, que no menche, porque ya esta grandecito el muchacho, creemos que lo que más le conviene es retirarse del boxeo, porque lo que iba a dar ya lo dio.

Para sorpresa de nosotros surgió otro gallo más para la dirigencia estatal del PRI en Tamaulipas y ese gallo es el amigo Sergio Guajardo Maldonado, por cierto ex dirigente estatal de la CNC y después de eso delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Tamaulipas, pero además hermano de Ernesto Guajardo Maldonado, el que años atrás fuera líder del Congreso y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Sergio trae con que darle la pelea a los demás aspirantes ya ya tienen tiempo de estar en la lista de los “posibles, entre ellos Luis Enrique Arreola Vidal, el que se aventó al ruedo días atrás.

Que lamentable la ejecución de la dirigente del Colectivo Desaparecidos de San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríquez, la que el 10 de mayo por la noche fue asesinada a balazos en su casa por un comando armado. Años atrás su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, fue secuestrada, pero agarró por su cuenta las investigaciones y finalmente entró sus restos en una fosa clandestina, pero logró la detención del o de los secuestradores los que estaban presos en el penal de Victoria, pero supuestamente eran parte de los 29 reos que en fecha reciente lograron fugarse del reclusorio a través de un túnel.

Como lo dio a conocer el presidente del Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra, desde ahí empezó el gran temor de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ya que con la fuga de los secuestradores temía por su vida, por lo que acudió a todas partes a pedir protección pero al parecer nadie la escuchó. Una cosa ya puso el Gobierno del Estado en claro que el ó los secuestradores de su hija siguen presos en el penal de Victoria. El caso ha cobrado resonancia nacional y quizás hasta internacional, ya que por lo pronto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya atrajo el caso para su atención.

Por su parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, condenó el asesinato de la activista del Colectivo Desaparecidos de San Fernando, Miriam Rodríguez Martínez. A través de su cuenta Twitter más tarde asentó que no permitirá que la muerte de Miriam Rodríguez Martínez sea una estadística más.

La UAT no podía dejar pasar por desapercibido el 10 de Mayo, el tradicional Día de las Madres, que año con año celebramos en México en esa fecha y como tal cientos de mujeres pertenecientes al sindicato único de trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas asistieron al festejo, en cuyo marco se les ofreció una comida, hubo música y la tradicional rifa de regalos –en su mayor parte artículos para el hogar– para las “madrecitas” en su día.

Con la representación del Rector Enrique Etienne Pérez del Río estuvo el Secretario de Administración Víctor Hugo Guerra García, el que en su mensaje felicitó a las mamás trabajadoras en su día, valorando al mismo tiempo su cotidiana labor que realizan en beneficio de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

