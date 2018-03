CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

OSORIO REFUNDARÁ AL PRI, EN 2018

En la circunstancia actual del priismo nacional, el gran desplazado ha sido Miguel Ángel Osorio Chong y su grupo político. Sus principales operadores, entre los que destacan figuras con experiencia y sensibilidad simple y llanamente han sido marginados por quienes mantienen el control del tricolor, preponderantemente la corriente de Peña-Videgaray-Nuño y Meade.

Se trata del grupo de los tecnócratas y economistas de alfombra, el mismo que ha organizado la masacre política de ex gobernadores, con tal de librarse ellos mismos de los escándalos de corrupción tipo Casa Blanca, Paradise Papers y Odebrecht.

El papel que jugó Osorio Chong como responsable de la política interior, le produjo en lo inmediato cierto desgaste, pero el hecho de que lo envíen al senado de la república, lo mantiene vivo como el dirigente natural del escenario político que se avecina, posterior al 2018. Osorio está llamado a ser el que encabece las grandes negociaciones con el Presidente de la república que, como todos sabemos, será de un partido ajeno al Revolucionario Institucional.

Si, como hasta ahora se perfila, AMLO llega a la Presidencia, tanto el PRI como el PAN van a tener que hacer causa común en el Congreso para contrarrestar o tratar de impedir, el desmantelamiento de las reformas estructurales.

Pero también se puede dar el caso de que, en algunos puntos, PRI y PAN voten por su lado, de acuerdo a la coyuntura o bien en función de los nuevos enfoques que necesariamente van a dominar al priismo, muchos de ellos ajenos, e incluso contrastantes con la actual hegemonía de la tecnocracia Videgaray-Meade.

Para quienes creen que el grupo Osorio está liquidado, la noticia es que, después del primero de julio, serán justamente ellos quienes se encargarán de refundar al PRI…ya no falta mucho para constatarlo.

GERARDO PEÑA, DESEA LA DERROTA DEL PAN, PARA RESURGIR

Gente allegada a Gerardo Peña Flores, ha comentado que, su jefe espera con ansia que, los resultados le sean adversos al PAN del 2018, pues por esa puerta, regresaría a las expectativas de ser el delfín de la sucesión estatal, en el 2022.

Aunque, el actual sexenio ha buscado arropar con el silencio, el dolor político del Secretario de SEBIEN, lo cierto es que, Peña Flores sufrió mucho su derrota interna, y es hora que no se repone de ella.

Es por eso que, en su íntimo análisis, los gerardistas buscan un escenario propicio, para que se les vuelva a ver, desde palacio, como piezas útiles, pues por ahora, diplomática y tersamente fueron subestimados. El que decide en el estado, no le vio a Gerardo Peña, el perfil para ganarle al PRI y a MORENA.

Pero..¿si jamás ha podido ganar una elección y su jefe los sabe, ¿Quién fue el que encuerdo a Peña Flores, y le hizo creer que el sería el candidato a la senaduría?.

EGIDIO TORRE, VENDERA SU SEGUNDA DERROTA PRESIDENCIAL

Ganó muy apuradamente en el 2010, gracias al efecto político y social heredado por su hermano. Pero, en el 2012, perdió estrepitosamente la elección presidencial de Enrique Peña Nieto. Desde esa fecha, tendió puentes con el PAN cabecista, y finalmente les entregó el poder en el 2016, a cambio de la impunidad para su familia y su círculo íntimo.

A pesar de ser el gran perdedor del pasado inmediato, desde México, decidieron dejarle al contratista del mostacho, todo el pastel del PRI tamaulipeco. Hoy, se sabe que está subastando lo poco que quedaba del orgullo y la garra tricolor. Egidio pretende entregarle al PAN las senadurías, parte de las diputaciones y las alcaldías.

Para muchos, éste hombre de mirada zarca, le ha hecho más daño al PRI, que todos sus antecesores en el poder, juntos.

Desde su particular óptica, ajena a los escrúpulos, debe ser muy meritorio el hecho de que pasará a la historia de las grandes traiciones partidistas en Tamaulipas. En términos de estadística y de memorial político, a partir del dos de julio, Torre Cantú será dueño de un extraño y deleznable record: entregarle el poder al PAN y provocar la derrota de dos candidatos del PRI a la Presidencia de la república en el estado. El primero, Enrique Peña Nieto, a pesar de todo, llegó al poder; y el segundo José Antonio Meade, no correrá con la misma suerte, y sucumbirá ante MORENA y el PAN.

¿Qué será del PRI egidista después del primero de julio del 2018..? En el 2016, el contratista inclinado a la sorna y el sarcasmo, del cual no se escapaba ni Peña Nieto, calificó al abanderado Baltazar Hinojosa Ochoa, con el mote de “El paquetito”. De llegar a perder José Antonio Meade y el mismo Guevara, que alias se ganarán ambos, en la irónica evaluación del “Señor de San Pedro Garza García?

Por ahora, ETC es el que mece la cuna desde Nuevo León. No hay decisión que no se le consulte. Y tiene línea directa con el gobierno del PAN, partido con el que realmente se identifica, y al cual, puntualmente le rinde cuentas.