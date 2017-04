La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

OTRA, AMENAZA DONALD TRUMP CON ACABAR CON EL TLC

Ahora amenaza Donald Trump con hacer grandes cambios al Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLACAN) que hace 25 años firmaron los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, pero al mismo tiempo advierte acabar con el histórico pacto.

Con su actitud el magnate neoyorkino del Partido Republicano que asumió la Presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero nos da la impresión de que al gobierno de México, a como lo percibimos nosotros como analistas políticos, le tiene sin cuidado la renegociación, modernización o desaparición del TLACAN.

Gracias a las bravatas y humillaciones que hizo Trump a México en su campaña siendo candidato presidencial republicano, como que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto por fín se decidió a cortar el cordón umbilical que por muchos años unió a México con Estados Unidos, lo que ha obligado a nuestro país a buscar nuevos mercados en otras regiones del hemisferio para nuestros productos, empezando con el petróleo.

Un ejemplo de ello para nosotros es la delegación de la CONAGO que en atención a la invitación de China cinco gobernadores de nuestro país, entre ellos Graco Ramírez de Morelos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Marco Mena, de Tlaxcala –además de los representantes de dos mandatarios de otros estados– anduviéon en días pasados en Beijing, donde tuviéron importantes reuniones de trabajo con altos funcionarios del gobierno chino en la búsqueda de establecer una agenda de cooperación económica, además de profundizar la relación bilateral, además de atraer inversiones a nuestro país.

Hasta ahora las amenazas de las deportaciones masivas de ilegales y la construcción del famoso muro en la frontera de México con Estados Unidos, como que las han frenado los más cercanos colaboradores del Presidente Donald Trump, ya que según lo dejan ver como que están convencidos de que ese no el mejor camino para fortalecer las relaciones entre ambos países que han ido de la mano a lo largo de su historia.

Quizá por todo esto al gobierno de México ya le viene guango el tener o no tener un Tratado de Libre Comercio, además de que el gobierno de Donald Trump no debe perder de vista la posición geográfica de nuestro país que hace accesible una invasión por tierra a EEUU en el supuesto caso de una guerra, lo que para nosotros es más que importante ya que por mar y aire no hay problema.

Como los más de los que llegan al poder Donald Trump ya como presidente de Estados Unidos seguramente pensó tener al mundo en sus manos, pero creemos que el juez federal de Seattle (del estado de Washington) que bloqueó el veto al ingreso de ciudadanos de siete países en su mayoría musulmanes, lo debió de haber despertado de su sueño, pero al parecer con el sorpresivo ataque a Siria se volvió a crecer.

Lo que podemos asegurar de manera categórica y sin la menor duda es que los mejores años de nuestro país y de todos los mexicanos fuéron cuando aún no existía el Tratado de Libres Comercio (TLC), por lo que creemos que lo que Donald Trump haga o deje de hacer sobre del tema al gobierno de México y los mexicanos le tiene sin cuidado, porque a éstas alturas nos necesitan más ellos a nosotros que nosotros a ellos.

Lo que nos hacer creer que no estamos equivocados en nuestra muy personal apreciación es la próxima visita que harán a México el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kelly y el Fiscal General de EU, Jeff Sessions, que son a los que en forma directa les compete la política migratoria, de ahí que viajen juntos a la frontera con México.

“Estamos en buena forma, en buena cooperación, en buena alianza con el gobierno mexicano, con el ejército mexicano y con las agencias policiales mexicanas”, respondió Kelly a pregunta expresa sobre el actual estado de la relación bilateral, luego que había sido áspera al inicio del nuevo gobierno estadounidense. Dicen que donde aprietan no chorrea.

Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador les está quitando chamba a los brujos de Catemaco ya que está augurando que el otrora gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya detenido en Guatemala, a la hora de ser investigado por la PGR lo va a difamar con el cuento de que le daba dinero, por lo que armó un entrevista con la televisión para decirle a sus seguidores que no se preocupen porque eso es falso y nos dio mucha risa cuando dijo que “nuestro escudo y protección es nuestra honestidad”.

Por cierto la bancada de MORENA impulsó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la PGR, para que una vez concretada la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se le investigue por los delitos “como el posible financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012”, lo que nos deja ver que López Obrador está oyendo pasos en la azotea, pobre cuate no ha ni de dormir.

Según nuestras antenas ayer martes el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su señora esposa Mariana Gómez de García, le darían la bienvenida en el puerto de Altamira al director general del IMSS, Mike Andoni Arreola Peñaloza, el que viene al sur del estado en gira de trabajo.

Entre otras cosas Arreola Peñaloza viene a entregar la certificación y autorización oficial para que las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social puedan impartir instrucción pre-escolar, sin menoscabo de que en ese mismo escenario pueda hacer otros anuncios concernientes a la operatividad, infraestructura y nuevos retos que el IMSS tenga visualizados en su atención a los tamaulipecos

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Tec de Monterrey en tierras altamirenses, de acuerdo a los protocolos seguidos en Coahuila, Guerrero, Querétaro y Morelos, entre otras entidades, además se firmará un convenio donde son actores, en éste caso la Secretaría de Educación de Tamaulipas en representación del Gobierno del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por cierto no estaba descarado que el mandatario estatal atendiera otros eventos dentro del programa del municipio de Madero.

El famoso cantante Luis Miguel seguramente pensando en que estaba en México le valió madres un citatorio del Tribunal de Los Angeles, California (USA) simplemente los tiró a perro –como lo hubiera hecho en nuestro país y no asistió. Pero, pero, pero como ya no hay tiempo para hacerle frente a la querella, la jueza Virginia Philips sentenció a Luismi con una órden de arresto que deberá cumplirse de inmediato para ser presentado ante las autoridades. Todo porque su ex manager William Brockhaus asegura que El Sol le debe poco más de un millón de dólares.

Por enésima ocasión los familiares de los desaparecidos en Tamaulipas ayer martes llevaron a cabo una marcha de la Plaza Hidalgo a Palacio de Gobierno para protestar por considerar que como Colectivo no los tomaron en cuenta en la aprobación de la Ley de Víctimas, ya que si los excluyen y no los consultan no puede haber una Ley General de Víctimas sin las víctimas.

“Es una ley que nos ha excluído de nuestra participación y donde en una forma muy descarada se deja la responsabilidad de las víctimas al Secretario General de Gobierno, que es el que va a proponer al Ejecutivo del Estado quién va a ser el nuevo Comisionado”, dijo el abogado Guillermo Gutiérrez Riestra que encabezó la manifestación en la que participaron alrededor de 200 personas.

Durante la marcha nos tocó ver llorar a algunas mujeres con pancartas con las fotos de sus hijos o hijas desaparecidas, seguramente por su ausencia y no saber su paradero. Casualmente el Lic. Gutiérrez Riestra, que es el dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos, no sabe de su hija de nombre Raquel Gutiérrez Ruiz, la que fue secuestrada en Ciudad Victoria, desde hace ya cinco o seis años.

En el Penal de Victoria sigue corriendo la sangre entre los reos, ayer martes oficialmente hubo un muerto y tres reclusos heridos. No se necesita ser muy listo para adivinar que la pugna entre los grupos de los internos es por el control y manejo del autogobierno, porque hay mucha lana de por medio, como en los puestos públicos.

