EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PAN, ¿amnistía?; ¿perdón y olvido?

Aunque a primera vista la propuesta de una amnistía al interior del PAN se perciba como un disparate, el planteamiento integral de la idea, concebida como requisito básico para el reagrupamiento de fuerzas que en el pasado reciente disintieron y abandonaron las filas de Acción Nacional, toma forma funcional y deja de ser una quimera.

Sobre todo cuando el propósito fundamental de la idea es volver a su origen ideológico, para colocar en el centro de toda acción política a la Persona Humana.

El análisis integral de la propuesta, difundida en su espacio de redes por la alcaldesa con licencia, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, conduce a la profundidad humanista de Acción Nacional, pues más allá de los conflictos generados en la reciente elección presidencial, la propuesta es un llamado a la unidad.

MAKI plantea:

“Urge una reconciliación, el que se fue porque se sintió ignorado y perdió la esperanza y quiere volver debemos permitirlo. Aquí sí se ocupa una amnistía cuyo único requisito, sea volver a la doctrina básica, ¡poner en el centro a la persona humana! Volver a escuchar al militante y dar oportunidades a quienes las merece para volver a recuperar el partido y los espacios”.

MAKI conduce su razonamiento por los linderos de la sensibilidad y la prudencia, pues No-Cita-Nombres, pero los deja en el imaginario colectivo.

Todos sabemos quiénes se fueron, y quiénes, después de la derrota de 1º de julio, desean regresar.

Y MAKI propone abrirles la puerta.

Es decir, perdonarlos y otorgarles el beneficio de la amnistía.

Pero antes, reflexiona:

“Si nos ponemos a ver los errores, todos hemos fallado y le hemos fallado al PAN, probablemente nos quedaríamos sin gente, por cierto, lo hemos ido haciendo”.

Elevar esa propuesta ante la jerarquía partidista y ante el líder factual del panismo tamaulipeco, es decir el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, abonaría a la batalla electoral que viene, donde lo que se juega no es poco pues la mayoría parlamentaria en el Congreso local, hoy en manos del PAN, facialita el tránsito sobre los rieles de la gobernabilidad.

Es claro que sobre los hombros de los 31 alcaldes panistas electos el 1º de julio -y los reelectos también, como MAKI ORTIZ-, reposa la responsabilidad de sacar avante a los inminentes candidatos de Acción Nacional a diputados locales.

Es decir, de las políticas públicas que ejerzan para impulsar la obra del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Hoy más que nunca, el PAN urge de volver a su origen para replicar en los hechos las doctrinas de Don MANUEL GÓMEZ MORÍN.

De ahí que vale implementar la propuesta de MAKI, pero por los cauces partidistas.

Bienvenida la idea.

¡Ah!, por cierto, una reciente estancia por Tampico nos permitió asomarnos a la mezquindad de la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA, quien no contenta con mantener entrampado el resultado del proceso electoral con su infantil apelación, ahora Se-Niega-A-Entregar la presidencia municipal, bajo el argumento de que mientras no se resuelva la apelación que interpuso ante el órgano electoral, no procede -¡hágame usted el recabrón favor!- el procedimiento de Entrega-Recepción.

De verdad que esta viejita ya tiene hartos a los tampiqueños con sus necedades, pues primero intentó forzarlos a que votaran por ella, y ahora que la mandaron al diablo está buscando cualquier argumento para mantenerse en la silla municipal.

Por el contrario, el alcalde electo, JESÚS ‘Chucho’ NADER está concentrado en la selección del Equipo de Asesores que tendrán a su cargo la Recepción del Ayuntamiento, particularmente en lo que respecta a situación financiera, maquinaria, equipo, obras en marcha, deuda a proveedores .

La maestrita le colmó la paciencia al Jefe del Tercer Piso y no sabeos cómo le irá finalmente.

Lo que sí sabemos de cierto es que ‘Chucho’ NADER está concentrado en los proyectos para hacer de Tampico la Capital de las Huastecas, tal como debe ser gracias a su privilegiada situación geográfica, su riqueza natural y sus innumerables atractivos como destino turístico.

Es decir, A-‘Chucho’-No-Lo-Distrae ningún sueño guajiro como el que tratan de endilgarle quienes lo visualizan como mandamás en el Tercer Piso de Palacio en ciudad Victoria.

Ni lo distraen los aduladores, ni mucho menos escucha el canto de las sirenas, porque su interés único es Tampico.

Y san se acabó.

Antes de que se me pase, le comparto que constructores adheridos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sostuvieron ayer interesante charla con el Coordinador de Instituciones del Gobierno Federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN ‘JR’ GÓMEZ LEAL, en Tampico, quien les habló sobre el flujo de recursos y programas del gobierno federal a partir del 1º de diciembre.

Constructores que estuvieron allí externaron su confianza de que con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR el Gobierno Federal abra la llave de la inversión pública, pues los constructores se quejan de la baja inversión.

A propósito de constructores, de Tampico se reporta Trabajando-En-Lo-Suyo FRANCISCO ‘Pancho’ BOLADO LAURENTS, quien pese a la crisis que se abate sobre esa industria, labora al 100 en importantes proyectos que contribuyen al crecimiento del siempre bello y alegre puerto de Tampico.

‘Pancho’ BOLADO no sufre ni se acongoja, pues ser un prestigiado empresario en su ramo, un profesionista serio y de palabra, le garantizan una vida rica en amigos y en trabajo.

¿Qué más puede pedirle a la vida?

Por el lado del PRI, ayer debieron reunirse en la sede estatal presidentes HOMAR ZAMORANO, LUCINO CERVANTES, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, TINO SÁENZ COBOS, EDMUNDO GARCÍA ROMÁN, HORACIO REYNA GUERRA, SUSANA HERNÁNDEZ FLORES y ALEJANDRO ETIENNE LLANO, entre otros, para estar al tanto del procedimiento de reposición de liderazgos, pues SERGIO GUAJARDO y AÍDA ZULEMA ya hicieron maletas.

Por cierto, hay quien hace mofa del PRI al mencionar que el partidazo está en su 4ª Transformación:

Y citan:

PNR-PRM-PRI-MORENA.

¡Qué certeros!

En Matamoros, entre tanto, hoy miércoles 15 debe iniciar el procedimiento de Entrega-Recepción de la Administración de JESÚS ‘Chuchín’ DE LA GARZA, hacia el de su sucesor, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

De acuerdo a lo dicho por MARIO en reciente conferencia de prensa, su Gabinete de Secretarios y Directores se entenderán directamente con los colaboradores de ‘Chuchín’, para que la entrega sea transparente, amplia y confiable.

Es decir, la ceremonia de Recepción la encabezará el propio alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ; el Secretario del Ayuntamiento, EFRAÍN ENSIGNIA; el Secretario de Finanzas, ARNOLDO GARCÍA LARTIGDE; el oficial Mayor, CARLOS RAMÍREZ GONZÁLEZ; EL Secretario de Educación, Dr. ALEJANDRO VILLAFAÑEZ; el Secretario de Desarrollo Urbano, Arq. JOSÉ LUIS DE LEÓN.

Asimismo, el Secretario de Economía, Ing. JULIÁN GARZA; el Secretario de Salud, Dr. JAVIER GÓMEZ NÚÑEZ; el Secretario de Turismo, MÁXIMO AMARO RAMÍREZ y el Contralor, NADIA ETHEL ÁLVAREZ.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Sistema DIF que dirige CARLOS PEÑA ORTIZ, en coordinación de esfuerzos con el DIF-Tamaulipas, que encabeza la señora MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, inició la Segunda Entrega de este año del programa Nutriendo Tamaulipas “Canasta Básica Familiar”.

Se estará entregando un total de 2 mil 534 apoyos alimentarios a personas que ya están dentro del padrón.

CARLOS PEÑA ORTIZ, presidente del Patronato del DIF Municipal, comentó que se apoya a los adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

“Seguimos trabajando, haciendo equipo con el DIF Tamaulipas, para apoyar a las familias que más lo necesitan”, dijo.

LUCÍA RUIZ HERNÁNDEZ, subdirectora de programas alimentarios, comentó que los beneficiarios que ya están en el padrón, podrán acudir durante toda esta semana para recibir el apoyo en las oficinas del DIF central, ubicado en el boulevard Hidalgo.

Mientras que en Nuevo Laredo, autoridades de los dos Laredo acordaron utilizar a partir del 20 de agosto, el Puente Internacional No.1 exclusivamente para los usuarios del Sentri en horario de 6 a 9 de la mañana de lunes a viernes para agilizar el tráfico vehicular, también se incrementará los elementos de tránsito para coordinar la vialidad.

El secretario del Ayuntamiento, RAÚL CÁRDENAS THOMAE mencionó de su participación en una reunión que el presidente municipal ENRIQUE RIVAS sostuvo con el representante de Laredo, Texas EDGAR PARRA; director de Gobierno, RODOLFO GARZA; autoridades de CBP y Tránsito y Vialidad, así como la representante de usuarios del Sentri, VERÓNICA SERNA.

“Esta reunión tuvo como objetivo dar a conocer las acciones que realizará el gobierno municipal para evitar embotellamientos en los accesos al carril Sentri con el regreso a clases en la vecina ciudad, se contempla incremente el aforo vehicular hasta en mil unidades, por lo que se busca agilizar el tráfico”, mencionó CÁRDENAS THOMAE.

En otro tema, luego de dos días de auditoría interna, el Congreso del Estado cumplió con los parámetros requeridos para transitar a una nueva versión en su Sistema de Gestión de Calidad, con lo cual se busca fortalecer los procesos legislativos y administrativos, a fin de consolidar la competitividad de este Poder.

El Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, acompañado de las legisladoras ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS y MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, resaltó que se ha dado muestra de la responsabilidad, compromiso y profesionalismo del recurso humano que integra las diversa áreas del Congreso, lo que permite que se alcancen las metas y objetivos de mejora trazados.

“Esta revisión que nos hicieron, este análisis a profundidad, que verdaderamente nos da mucho gusto se realizara, pues se reflejó la respuesta y entrega de cada trabajador en su quehacer; no nos detendremos, hemos establecido objetivos y hemos logrado ser los primeros en impulsar acciones que no se hacían en un Congreso, para elevar la calidad de los procesos”, expresó el Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Allá mismo, por cierto, personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo -COMAPA-, rehabilita 60 metros lineales del subcolector Aeropuerto para beneficiar alrededor de 15 mil habitantes del sector sur de la ciudad.

La obra lleva un avance del 70%; los trabajadores del organismo trabajan a una profundidad de 4 metros, instalando tubería PVC de 12 pulgadas.

“Estamos trabajando con maquinaria pesada, retroexcavadora, camiones de volteo, de desazolve, así como una cuadrilla de 8 personas”, señaló JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ MORENO, coordinador del área de redes.

Las colonias beneficiadas son Pedregal, Las Viñas Residencial, Residencial Longoria, Gran Boulevard Residencial, Edén Country Villas, Módulo Industrial América, Universidad TEC Milenio.

“Algunos usuarios nos estaban reportando de manera continua brotes de aguas negras en el sector, a pesar del trabajo de los camiones de desazolve, al verificar la tubería estaba dañada”, indicó MARTÍNEZ.

Aquí un paréntesis para mencionar que emprendedoras en el sector agroalimentario nacional que suman trabajo, esfuerzo y éxitos para poner en alto el nombre de México a nivel mundial, destacó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.

Durante el “Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias del Campo y del Mar”, el titular de la SAGARPA afirmó que en México se impulsa la participación de la mujer en las actividades agroalimentarias, con su empoderamiento en el sector primario y agroempresarial, lo que se traduce en que más de 750 mil mujeres participen en la producción de café, frijol, maíz, sorgo, hortalizas y frutos.

En el marco de la expo “México Alimentaria Food Show 2018”, el secretario BALTAZAR HINOJOSA señaló que este foro tiene como objetivo reconocer la participación de las mujeres del sector rural, así como su contribución al crecimiento y desarrollo del campo mexicano en un contexto global, donde el 43 por ciento de la mano de obra agrícola y de proyectos productivos en el mundo está representado por mujeres.

Acompañado por el secretario de Turismo, ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, de la señora MARCELA RONQUILLO de HINOJOSA y la ex Tesorera de los Estados Unidos de América, ROSARIO MARÍN, BALTAZAR HINOJOSA puntualizó que este nuevo rostro del campo y del mar en el país, se puede conceptualizar con el emblema “Mujer, Tierra y Orgullo”, en homenaje al trabajo y las historias de éxito de las mujeres emprendedoras del campo mexicano.

En esta iniciativa del Gobierno de la República, con la colaboración de los legisladores, este año se aprobaron alrededor de ocho mil millones de pesos para el impulso de proyectos productivos encabezados por mujeres, cinco mil millones más que el año pasado, lo que se traduce en el fortalecimiento de una política de equidad de género en el sector primario nacional, puntualizó.

Ante cientos de mujeres emprendedoras de diferentes entidades federativas, el secretario BALTAZAR HINOJOSA subrayó que “este es el momento de las mujeres, este es el nuevo rostro del campo mexicano, porque la agricultura también es un asunto de mujeres, cuyo trabajo y esfuerzo se suman para que México tenga alimentos disponibles en el mercado nacional y exporte a 190 países en el mundo”.

Por cierto, con aproximadamente 4 mil 250 hectáreas sembradas de sábila, Tamaulipas sigue ocupando la primera posición a nivel nacional como productor de esta planta, al tener una producción aproximada de 21 a 22 toneladas por hectárea, lo que la mantiene como una opción exitosa de reconversión de cultivos.

Hoy en día el principal productor es el municipio de González con una superficie sembrada cercana a las mil 900 hectáreas, seguido de Jaumave con 650 aproximadamente, lo que la convierte en un cultivo con excelente perspectiva de crecimiento, ya que no requiere mucha inversión.

Al respecto, ARIEL LONGORIA GARCÍA, secretario de Desarrollo Rural destacó que la producción estimada de la planta a nivel estatal oscila entre los 157 o 158 mil toneladas de producción al año, donde al menos cinco plantas procesadoras que operan en la entidad están listas para recibir y/o transformar la hoja de sábila.

Por último, al iniciar el ciclo escolar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ inauguró el evento “Conoce tu Universidad”, organizado con la finalidad de exponer a los nuevos alumnos todos los servicios que la casa de estudios les ofrece para su formación integral.

En la ceremonia efectuada en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, el Rector dio la bienvenida a todos los universitarios, y de manera muy especial, a los más de 7 mil 300 alumnos que ingresan al nivel superior en todas las facultades y unidades académicas de la UAT.

“Quiero dirigirme a ustedes jóvenes de nuevo ingreso que hoy inician este camino, este sueño de convertirse en profesionales útiles a la sociedad; y en universitarios comprometidos también con el desarrollo de su estado, su región y de su país”, expresó.

Ante cientos de jóvenes y la asistencia de padres de familia de los nuevos universitarios, subrayó: “es también para ustedes un privilegio que estén en la Universidad y tengan la oportunidad de realizar el sueño de estudiar una carrera profesional a nivel superior en una universidad pública estatal como es la UAT”.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.