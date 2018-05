PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< PAN, logra igualar a AMLO en el sur

< 55 MDD la curul más cara de 2018

< MORENA, otro golpe de timón

1.- Los resultados de la gran concentración ofrecida a Ricardo Anaya en Tampico deja varios héroes de guerra, estrellita en la frente para el equipo que conformaron Francisco Elizondo, como presidente del PAN, igual para José María Ibarra Moreno, coordinador de la campaña del candidato presidencial y desde luego para el primer panista de Tamaulipas, que a distancia debió seguir el desarrollo de los trabajos.

Beneficiarios directos de esa gran movilización son los candidatos a senadores, diputados federales y presidentes municipales de la zona conurbada que junto con Anaya se placearon en el evento.

Los principales reflectores fueron para Ismael García Cabeza de Vaca, desde el arribo de Anaya al aeropuerto hasta el escenario central instalado a la orilla de la Laguna del Carpintero donde compartió el micrófono con el candidato presidencial, de manera breve que tuvo su espacio.

Un beneficiado es Chucho Nader, el candidato a alcalde del Puerto Jaibo que va con paso muy firme a derrotar a su principal oponente del Partido Revolucionario Institucional. Cuando menos así lo ven la inmensa mayoría de los tampiqueños, aunque las campañas municipales aun no inician.

Los candidatos alcaldes no pudieron figurar porque hubiera sido un acto anticipado de campaña, así que discretamente a distancia ahí estuvieron. El favor obtenido es el impulso de ir con un partido político que demuestra fuerza.

El que no pasó desapercibido fue Gustavo Cárdenas Gutiérrez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, acompañado de su esposa Mónica Dávila de Cárdenas. Desde luego ahí también hondearon los banderines color naranja, de igual forma el reducto del PRD con sus banderas amarillas.

Por otra parte, en este mismo espacio hemos comentado que las grandes concentraciones no son sinónimo de triunfo para nadie, pero si testifican una gran capacidad de movilización, organización y esto requiere de un equipo bien articulado. Por otra parte el mensaje que Anaya y el Frente PAN-PRD-PMC quisieron dar este 9 de mayo, es que podían superar el mitin de López Obrador en Miramar el pasado 2 de mayo. Y que son capaces de vencerlo.

Esta estrategia ya celebrada en otras entidades del país y hay decisión de seguirle la huella a AMLO a donde se dirija, el propósito es ofrecer la perspectiva de que no todo está escrito, que hay un desenlace que puede ser diferente al que dibujan las encuestas.

Muchas personas nos han preguntado quien de los dos candidatos presidenciables reunió más gente, no hay una fuente oficial y neutral, esto es como los debates, todos levantan la mano en señal de triunfo, pero las fotos de uno y otro evento son bastante similares, quizá con algo de ventaja para el Frente.

2.- Mientras los Frentistas disfrutaban al día siguiente de su éxito en la Laguna del Carpintero, las gentes de “Ya sabes quién” preparaban otro golpe de timón y ayer mismo empezaron a circular las invitaciones a un arranque de campaña regional en la colonia Revolución Verde de Tampico. Una colonia emblemática fundada en los tiempos del gobernador Enrique Cárdenas y que antaño fue epicentro del priismo y que ahora será escenario del mitin de MORENA y sus candidatos a alcaldes.

Estamos a tres días del arranque de campañas y en Cd. Victoria los partidos políticos y sus candidatos aun no dan color, no se sabe cómo darán el banderazo a sus respectivas campañas porque eso de que la inician en el primer minuto del día 14 no pasa de ser un simbolismo porque lo importante es hacerlo con la concurrencia del electorado y a esa hora y en día hábil, sólo los más amigos que “futurean” a ver si les dan un puesto en la administración estarán dispuestos a acompañar al candidato.

Por otra parte el calendario electoral con eso de que tienen que ser muy apegados a la norma, ha afectado a los candidatos, ocurrió con los federales que iniciaron en Semana Santa y ahora los municipales en “San Lunes”, cuando lo ideal es iniciar en fin de semana, incluso en ocasiones anteriores cuando estuvieron a distancia de dos o tres días, se esperaban la llegada del domingo para el arranque de campaña, pero en esta ocasión tendrían que esperar 6 días.

3.- Los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares deben de estar muy agradecidos con MORENA y su líder, debido a que de alguna manera impactaron para que después de 13 años de una demanda interpuesta a su dirigente Napoleón Gómez Urrutia, a fin se dictó un laudo que obligará al susodicho (candidato plurinominal a Senador de la República, por ese partido), a reembolsar al gremio 55 millones de dólares que ha mantenido en su poder.

Los trabajadores mineros y metalúrgicos publicaron desplegado en el que refieren que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hizo justicia en el momento oportuno, antes de que Gómez Urrutia obtenga un escaño que le de impunidad.

Como Usted puede apreciar a Napoleón le costará 55 MDD ascender al Senado, se trata de la curul más cara de los comicios de 2018.