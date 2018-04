SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

–PANAL SE ESFUERZA POR SUMAR

Al reunirse con ciudadanía del Municipio de Soto la Marina, los candidatos del Partido Nueva Alianza (PANAL), al Senado de la República, presentaron las propuestas que están en la mesa legislativa de Tamaulipas, impulsadas por un mejor bienestar de los estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y en general, por el bien de las familias tamaulipecas.

En su mensaje, el candidato OSCAR MARTIN RAMOS, ante maestros, jóvenes y niños, mencionó que una de las acciones en las que trabaja Nueva Alianza, es una propuesta que busca apoyos para sectores vulnerables, así como estudiantes, a través de aquellos sectores empresariales que le apuestan a un México mejor, “Si es cierto que los empresarios se sientan a la mesa y dicen que le apuestan a un México mejor y a los jóvenes, pues ahí tendrán una buena oportunidad”.

Lo anterior, dijo es parte de las propuestas en las que siempre han trabajado los aliancistas, que promueven beneficios directos, para reconocer el esfuerzo y desempeño de los alumnos y de la población que integra otros sectores vulnerables, que merecen ser apoyados.

POR LO PRONTO, la Auditoría Superior del Estado, a cargo de JORGE ESPINO ASCANIO, es quien vienen analizando meticulosamente los informes financieros de varios de los Gobiernos Estatal y Municipales pasados, porque una gran cantidad de ex Presidentes de Tamaulipas, llegaron a los Ayuntamientos, “en calidad de pobretones y se fueron archi-millonarios” y eso, naturalmente, “no puede ser pasado por alto”. Porque sépase y entiéndase que, los recursos públicos de la Federación, del Estado y Municipales, debieron ser bien invertidos y no habérselos agenciado con marcado cinismo y ligereza, como algunos de los ex gobernantes lo hicieron.

RICARDO QUINTANILLA LEAL como candidato a la presidencia municipal por el Partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Jaumave y donde ya ha gobernado ganando por primera vez la oposición en ese municipio que era en algún tiempo bastión del PRI, el empresario QUINTANILLA LEAL quien se ha ganado la confianza de la ciudadanía va por la segunda intentona de ser presidente municipal.

Y Con un activismo que marca a la ciudadanía del tercer distrito electoral federal de Tamaulipas.

La candidata Inge CARMEN PEREZ visitó los 7 municipios que conforman esta región noreste del estado de Tamaulipas.

Reafirmando en un solo mensaje el compromiso de hacer valer el derecho y el sentir de los ciudadanos para que en la cámara de diputados federales se represente con dignidad el trabajo de los tamaulipecos.

A su paso diario en los municipios que conforman el III distrito electoral federal, la inge CARMEN, candidata de la coalición “Por México al frente” que conforman El PAN-PRD-PMC.

Manifestó que a favor de los productores del campo con quienes se identifica plenamente en su lucha a lo largo de muchos años, las mujeres, los jóvenes y los hombres de la industria maquiladora y los profesionistas.

Desea ser luchadora incansable para que en la máxima tribuna del país se legisle y apoyen iniciativas y reformas que fortalezcan el desarrollo de las comunidades rurales y las zonas urbanas del tercer distrito electoral.

Dijo frente a simpatizantes en los diferentes municipios que el proyecto nacional de RICARDO ANAYA CORTES como candidato a la presidencia de México basados en los 5 ejes rectores de su plataforma electoral, son positivos para que México enderece el rumbo equivocado que ha llevado.

Y Respaldo la campaña política que realizan los candidatos al senado ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA como un joven político que en Tamaulipas mucho tiene que aportar y MARIA ELENA FIGUEROA SMITH como una mujer talentosa y capacitada para que vayan al senado de la República a luchar por Tamaulipas y por México.

Los En el Partido Revolucionario Institucional, caben todos, chicos, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad , hombres y mujeres , destacó el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el IV Distrito Electoral, ANTO TOVAR.

No obstante señaló que uno de los sectores más importantes de la población para el presente de nuestro país, es el de los jóvenes, quienes tendrán voz en el Congreso de la Unión.

“Nuestro candidato del PRI a la presidencia de la República Mexicana, José Antonio Meade, ha manifestado que uno de sus compromisos es el apoyar desde el Gobierno federal a la juventud, en materia de educación, trabajo o ayudarlos a emprender un negocio propio”

“Es por ello que entre mis propuestas de campaña está el tema de la educación. Como diputado federal, gestionaré recursos y becas para los jóvenes de Tamaulipas, en especial para los matamorenses, para que no trunquen sus estudios superiores o bien para que puedan especializarse en el extranjero, se trata de que todos tengan las mismas oportunidades”, expresó ANTO TOVAR al saludar este sábado a los habitantes de los fraccionamientos Palo Verde e Infonavit Los Ángeles, en compañía del presidente del Comité Municipal del PRI, GERARDO DE LA CRUZ.

El abanderado del tricolor, señaló que de la mano con JOSE MEADE, los legisladores del PRI, impulsaran además créditos para los jóvenes emprendedores, así también diversos apoyos para aquellos que trabajan y estudian.

En atención a la invitación que le hiciera el Presidente de la CANACO, MANUEL MARTINEZ CANO la candidata a la diputación federal por el tercer distrito electoral COPITZI HERNANDEZ, acudió para establecer un dialogo con los representantes del comercio organizado de la ciudad, y conocer la problemática inherente a este importante segmento del tejido social, y dar a conocer su propuesta política en lo concerniente a las gestiones que tendrían que hacerse para coadyuvar en las acciones de solución que permitan la reactivación del comercio. sin duda una reunión en la cual COPITZI HERNANDEZ salió muy fortalecida ya que aparte de convencer con su propuesta a los comerciantes estos le brindaron su respaldo, un apoyo donde coincidieron cuatro ex presidentes de la cámara de comercio y un ex presidente de FECANACO quienes con su vasta experiencia identificaron en la candidata a la diputación federal una oportunidad para reactivar el comercio formal, fructífera reunión en donde queda claro que cuando las ideas son afines a un mismo fin las perspectivas de mejoramiento toman forma de solución.

Mario Arizpe recibió este lunes la constancia en el Consejo Municipal Electoral que lo acredita como candidato a la presidencia municipal de Victoria por el Partido Verde Ecologista de México. Tras recibir el documento, dijo que una vez que los tiempos lo permitan, iniciará el dialogo con los victorenses y con todos los sectores de la sociedad en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para esta capital. Y nos veremos.