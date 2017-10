La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PANISTAS RECABAN FIRMAS DE APOYO PARA MARGARITA ZAVALA

Como el proceso electoral 2017-2018 ya está en marcha nos encontramos con que militantes activos del Partido Acción Nacional (PAN) fuéron detectados recabando firmas de apoyo a Margarita Zavala, que renunció al partido y se lanzó al ruedo para contender como candidata independiente por la Presidencia de la República en el 2018, lo que el dirigente del blanquiazul en Hidalgo, Asael Hernández Cerón, consideró como una traición al instituto político.

Si la estrategia puesta en marcha por doña Mague le da resultado y llega a su final, aguas porque podría llegar a reunir las más de 866 mil firmas que exige el INE para registrar al aspirante como candidato y si doña Mago llega a ser candidata les va a dar un susto al PRI, PAN y MORENA, sino que les gana la elección de Presidente porque como luego dicen: “de los males, el menor”.

Por cierto Hernández Cerón apuntó que de acuerdo con los estatutos de su partido, el apoyar a una persona externa se considera traición, por lo que quienes lo hagan –como es el caso de Alfredo Moctezuma Aranda y Maricela Tinoco– los órganos de las dirigencias municipales, en éste caso específico de Pachuca, deben iniciar un proceso en contra de ellos, los que incluso podrían ser expulsados del Acción Nacional.

Paralelamente miembros del PAN acusaron que se ha tomado el padrón del partido para promocionar las firmas, los que por la vía telefónica han recibido mensajes de texto en los que se les pide el apoyo, a los que les dicen : “¿quieres ser un aliado de Margarita Zavala y ayudarle a recolectar firmas?, regístrate y juntos cambiaremos a México”.

Desde lejos creemos que en el gobierno no ha entendido que en Tamaulipas el reclamo de los que conocen de aguacates es porque Gobernación implemente una nueva estrategia para devolver la paz y la tranquilidad a los tamaulipecos, toda vez que la que puso en marcha Miguel Angel Osorio Chong en mayo del 2014 ha fracasado, como lo evidencia la ola de violencia desatada en últimas fechas, principalmente en los municipios de Reynosa y Río Bravo, paquete que incluye a Ciudad Victoria y otros municipios.

Supuestamente la estrategia vigente tiene o tenía por objetivo frenar el clima de violencia que azota a Tamaulipas derivada de la disputa por la plaza entre organizaciones criminales pero, pero, pero, no se logró y por el contrario los enfrentamientos a balazos entre los narcos se han recrudecido en Reynosa y Río Bravo a grado tal que hay escuelas que mejor optaron por suspender las clases para no poner en riesgo a los estudiantes. Paralelamente algunos comerciantes decidieron no abrir sus negocios.

Al SOS la Secretaría de Gobernación responde mandando más militares a la zona que prácticamente tienen tomada los carteles de las drogas en pugna, lo que en lo personal como periodistas creemos que no viene a resolver el problema. En el gobierno de Egidio Torre Cantú hubo en Tamaulipas hiciéron presencia miles de militares y se construyeron nuevos cuarteles y reconstruyeron otros, en lo que supuestamente se gastaron 3.4 mil millones de pesos y de nada sirvió ¿o sí ? .

Creemos que el titular de la SEGOB sabe que la estrategia de Mayo del 2014 no dio los resultados que se esperaban, porque es fama que quien ocupa ese cargo sabe y bien que sabe todo lo que ocurre en el país. Pero con la actitud asumida lo que estamos viendo es que el problema de los capos de las drogas o delincuencia organizada, el gobierno ya se los trasladó a los gobernadores de los estados porque ya están encima las elecciones del 2018.

Durante su gira por Reynosa el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio el banderazo de arranque de la construcción del Edificio Docente y Centro de Lenguas de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte Campus Reynosa, habiéndose comprometido durante el evento a ampliar la infraestructura educativa de los centros escolares de la UTTN en el estado.

Paralelamente dio a conocer la edificación de la barda perimetral de la Universidad Tecnológica y la construcción de gimnasios para la práctica de deportes en las Unidades Académicas de la UTTN. La obra que tendrá un costo de 30 millones de pesos cumple con el objetivo del Gobierno del Estado de brindar más y mejores espacios educativos a los alumnos tamaulipecos de nivel superior.

Dijo que los recursos a invertir provienen del programa federal de Escuelas al Cien, con el que se busca garantizar que los planteles educativos cuenten con la infraestructura necesaria para brindar servicios de calidad a los estudiantes.

La nueva unidad de Docencia y Lenguas beneficiará a 400 alumnos de la Universidad, la que contará además con cubículo para maestros, área de administración, dos laboratorios de informática, uno de audiovisual y 10 aulas.

Por cierto ayer jueves el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, encabezó la celebración de los 46 años de la fundación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), ante estudiantes, profesores y personal de éste plantel en el Campus Victoria.

Paralelamente el Rector Etienne presidió la apertura del Ciclo de Conferencias “Perspectivas de la Educación”, acompañado por el director de la UAMCEH, Obidio Sánchez López y de los conferencistas el Dr. Yuri Serboilov y el Dr. Tomás Miklos, reconocidos especialistas en temas de la educación a nivel internacional.

Luego felicitó ampliamente a la comunidad académica y estudiantil que celebra la creación de éste plantel que fue fundado en1971 con el nombre de Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) en el Centro Universitario de Ciudad Victoria. Luego destacó la trayectoria de la UAMCEH que tuvo como origen preparar maestros para la educación media superior y más adelante para el nivel superior, lo que permitió años después ampliar su oferta educativa.

“Es una facultad de la que me siento muy orgulloso”, dijo, y exhortó a todos sus integrantes a seguir trabajando en unidad y en equipo para el fortalecimiento y el crecimiento de la institución.

No sabemos cuál será la impresión que se lleven los turistas que vienen a México por carretera y al cruzar por Tamaulipas se percaten de la reactivación de las caravanas de automovilistas escoltados por patrullas de la Policía Federal y de la Policía Estatal de Auxilio Carretero.

En el gobierno anterior un grupo numeroso de periodistas fue invitado por el Gobierno del Estado a un evento importante que se desarrollaría en Reynosa. Evento al que nos llevaron en uno o dos autobuses de línea escoltados por cuatro patrullas de la Policía Federal, eso le da a las personas una tranquilidad total, como antes de la guerra de los narcos. Creemos que eso es lo más importante y vale la pena, así los turistas se lleven una buena o mala impresión, porque definitivamente la seguridad es lo que cuenta y cuenta mucho, como dice Peña Nieto.

Hoy viernes a partir de las 9:00 de la mañana se llevará a cabo la Jornada Oftalmológica, que incluye revisión de la vista y lentes –absolutamente gratis– a la que está invitando el Presidente Municipal de Ciudad Victoria Oscar Almaraz Smer y la Delegación D-438 de la Sección 30 del SNTE, a los maestros jubilados, pensionados, adultos mayores y público en general. El evento será en el 30 Berriozábal número 1305.

