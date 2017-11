PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

Panistas y priistas con Meade

El primer frentazo del frente

100 % más de investigadores en la UAT

Desde el momento en que el Partido Revolucionario Institucional reformó sus estatutos en agosto de este año, para permitir un candidato externo, se emitieron señales de que el candidato a la Presidencia de la República era un elemento ciudadano y a partir de ese hecho la voz populi vio en José Antonio Meade Kuribreña como el prototipo de as con el que jugará en 2018 el Tricolor. Un elemento que no lleva en su ADN al priismo, pero que ayer sus tres sectores CTM, CNC y CNOP se volcaron a su favor, y luego le siguieron las organizaciones filiales de mujeres y jóvenes.

Indudablemente el PRI sigue siendo el más organizado para montar escenarios de orden y triunfalismo. La suma de estas fuerzas deja fuera de toda posibilidad a cualquier espontáneo incluyendo a la aguerrida Ivonne Ortega. Cualquiera puede hacer ruido, pero sin apoyo de las corrientes internas priistas no logrará más.

El “destape” que empezó a correr en las redes el domingo y se confirmó con los movimientos en el gabinete peñista el día de ayer, asesta un duro golpe al Frente Ciudadano por México, Ricardo Anaya tiene que moverse rápido y dar apertura a la elección de un candidato que no sea él, para intentar retener parte de la gran fuga de voluntades políticas azules que ya están en torno de Meade, empezando por los gobernadores panistas.

El PRI construye su proyecto nacional desde los estados y en ese sentido Meade no llegó sólo, así como tocó la puerta de Vicente Fox, se apalabró con 5 de los 8 gobernadores panistas, con ese capital político arribó a Los Pinos para obtener el visto bueno del Gran Dedo.

Independientemente de la operación de panistas y priistas a favor de José Antonio Meade, su aura de hombre honesto y con capacidades comprobadas le ganará adeptos entre los ciudadanos apolíticos, aquellos que sin influencia de partido votarán por el que ofrece mayores posibilidades de conducir bien al país.

MORENA, o mejor dicho Andrés Manuel López Obrador también es como Anaya el gran perdedor de este lunes, no hay tela de donde cortar para sus campañas negras. Algo intentó con un video de John Ackerman (académico de la UNAM, que dejó la institución y ahora está al servicio del Peje de tiempo completo) difundido la semana pasada cuando ya se sentían los primeros movimientos que instalarían a Meade como precandidato.

Son mensajes inexactos que quizá confundan a los no enterados, pero es notoria la mala fe que hay en esos contenidos y cuando el golpe no tumba, entonces fortalece.

Por otra parte, el hecho de que el Presidente Peña Nieto no eligiera a uno de los suyos, a los más cercanos como Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, despertó desde ayer un ambiente favorable para el PRI.

En fin, mucho por ver en el plano nacional en los próximos días.

2.- Este lunes empezaron a circular profusamente las invitaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas al doble acontecimiento, el Informe del rector saliente Enrique C. Etienne Pérez del Río y la toma de protesta del rector entrante, José Andrés Suárez Fernández, evento que tendrá como escenario el Teatro Juárez a las 12:00 horas del próximo jueves, en sesión solemne de la Asamblea Universitaria.

Los asambleístas maestros y estudiantes de todos los planteles que conforman la Casa de Estudios a lo largo y ancho de Tamaulipas harán acto de presencia ante tan importante y trascendente acontecimiento.

En esa ocasión Suárez Fernández de acuerdo al protocolo pronunciará su primer discurso como rector, asumiendo los retos de escribir un nuevo capítulo en la historia de la Casa de Estudios de la que ha formado parte durante más de un cuarto de siglo, de la que conoce fortalezas y necesidades, sus retos emergentes y sus compromisos con la sociedad, que los hará suyos a partir del 1º de enero de 2018.

Será un acto con equilibrio, en la contra parte está el mensaje de quien ha conducido en los últimos cuatro años el destino de la institución, actos en los que sobresaldrán los resultados obtenidos en el crecimiento de su número de investigadores de los que hoy suman 146, todos ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además de 14 dictaminados en el presente semestre y que se sumarán a los anteriormente señalados.

La cuestión es que en el inicio del cuatrienio la UAT tenía 72 investigadores efectivos y uno de los principales desafíos que se impuso el Rector Etienne fue duplicar el número, cosa que no se antojaba fácil, sin embargo lo logró y lo superó, porque en 2018 la UAT estará iniciando con 160 elementos dentro del SIN, lo que representa un incremento del 116 por ciento.

En el programa de infraestructura hay importantes obras realizadas en el Campus Tampico-Madero, en Matamoros, Reynosa y Victoria, que permitieron consolidar diferentes programas académicos que hoy cuentan con los espacios y equipo adecuado para la impartición del conocimiento, de esto estaremos comentando los siguientes días.

3.- Lo dicho conmendador… el PAN no va a trabajar en las elecciones locales con el Frente, aunque si lo hará a nivel nacional. No parece lógico que si las corrientes políticas minoritarias en Tamaulipas no tienen nada que ofrecer al PAN, que es la primera fuerza en el estado, este instituto político pudiera entregarles algún espacio.

Desde luego, no va a ser en el único estado que se presenten esta clase de circunstancias y con ello se avisora el desmoronamiento del Frente Ciudadano por México en varias entidades

Los estrategas políticos saben que para comerse la pechuga tienen que regalar el ala, y eso les puede retribuir en otros puntos geográficos alguna ganancia. No es buena medida y los resultados ya se verán en el plano nacional.

Por lo pronto el PAN no parece dispuesto llevar sobre sus hombros al PRD y al PMC en los comicos locales de nuestra entidad, pero falta ver que signfica eso a la hora de revisar el convenio de coalición que se registra ante el INE nacional.

Como quiera que sea, no va a ser un día de fiesta.