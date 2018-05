EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

PAPELITO HABLA

El SAT (Servicio de Administración Tributaria) me dice que en este 2018 los obreros en todo México ganan 88 pesos con 36 centavos diarios.

¿Para cuanto alcanza ese dinero? Para casi nada. Digamos que nuestra gente sobrevive con ese salario. Vaya pues, los obreros mexicanos hacen actos heroicos para sobrevivir todos los días, junto con sus familias, con ese sueldo.

¿Y cuánto gana un líder obrero? Como salario no creo que gane mucho más que sus compañeros, pues su base de trabajo es en la misma industria en donde es dirigente.

Por eso yo vuelvo preguntar cuánto gana como lideresa de obreros la señora Apolonia Carrizales de Lira, y cuanto ganó como regidora, ya que fue 2 veces regidora por el PRI en Nuevo Laredo.

Y es que yo me cuestiono varias cosas. Primero, por qué ha sido una maldita tradición que del servicio público neolaredense se incuben ricos, millonarios y supermillonarios cada 3 años con solo haber sido funcionario municipal. ¿A poco es muy fácil?

Y segundo, porque en este mismo espacio y en la anterior entrega, le comente que estaban señalando a la señora madre del candidato a diputado federal del PRI por el distrito 01 cabecera Nuevo Laredo Juan de Dios Juanes Carrizales, como la presunta dueña de una mansión de alrededor de medio millón de dólares. ¿A poco pagan tanto en las maquiladoras de Nuevo Laredo?

La residencia a las que se hace mención, es una mansión de estilo americano, de un planta, con el número 7502 y que se ubica en un exclusivo sitio residencial en la ciudad de Laredo, Texas, que lleva por nombre

D & J Alexander.

Yo lancé la posibilidad de que la mamá de quien quiere ser diputado federal priísta dijera si esa pomposa residencia es o no de ella. Y no lo hizo, no se ajustó a la oral ciudadana que en estos tiempos es sumamente requerida.

Por eso, utilizando la popular frase “papelito habla”, les quiero mostrar un documento oficial estadounidense en donde aparecen los siguientes datos de propiedad de una residencia en el fraccionamiento D & J Alexander:

La cuenta es la número 98739003010, el nombre del propietario es Carrizales Apolonia de Lira (se los escribo como aparece en el documento) , dirección (de correo) 7502 Patricia Highsmith Dr Laredo, Tx 78041.

La descripción legal de la propiedad es D & J Alexander, cuadra (Block) 3, lote (Lot) 1, unidad (Unit) XX. Y lo más importante es que el nombre de la señora madre del candidato a diputado federal del PRI sale en ese documento.

Entonces ¿Apolonia Carrizales, lideresa de obreros de maquiladora en Nuevo Laredo, es o no propietaria de esa mansión americana? Y lo más importante, ¿una lideresa obrera gana para vivir en un lujoso fraccionamiento en Estados Unidos en una residencia de casi medio millón de dólares?

Como tamaulipeco no me asusto de esta barbaridad, porque los que vivimos en esta entidad nos hemos despertado con el Jesús en la boca los últimos 10 años con noticias increíbles sobre seguridad, pero además nos hemos dado cuenta de las mansiones y yates y ranchos y carros de lujo y aviones, etc., que nuestros políticos tamaulipecos de todos los colores se han comprado con dinero público.

Además tengo que decir que desde los tiempos de Diego Navarro Rodríguez en Tampico y su mansión cercana a la avenida hidalgo en exclusiva zona, desde el despilfarro del fallecido líder petrolero Chava Barragán en Madero o de la vida suntuosa de los recientes dirigentes obreros de la CTM de Reynosa y su aparente mafia, no se sabía de un escándalo de propiedades de una lideresa obrera tamaulipeca.

Solamente el mítico líder sindical neolaredense Pedro Perez Ibarra vivió como miembro de la aristocracia como aparentemente vive la dama Apolonia Carrizales de Lira en Laredo, Texas.

Pero aparte de la carísima propiedad también me turba que un líder de trabajadores los dirija desde una mansión. Como que no es una imagen que no se puede digerir con facilidad.

En fin. Nuevo Laredo ha tenido la mala fortuna de que muchos de sus políticos, una vez que se encumbran, hacen su morralito y se compran mansión en Laredo, Texas.

Son modas. Primero fue residencial Armadillo, después Residencial Plantation y ahora Residencial Alexander. Son fraccionamientos privados caros.

Y volviendo al punto de partida. ¿Puede una lideresa obrera comprarse con su sueldo una mansión del tipo del que hablamos? ¿Su hijo Juan de Dios Juanes Carrizales, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 01 Nuevo Laredo, tiene solvencia moral para representar a los ciudadanos de esa ciudad tan trabajadora y noble como lo es Nuevo Laredo?

Y lo que es peor, ¿cuántos políticos en activo y de todos los colores de Nuevo Laredo ya hicieron su morral de oro, incienso y mirra? ¿Cuántos políticos neolaredenses ya se compraron sus mansiones, sus terrenos con mucha plusvalía? ¿y cuántos políticos neolaredenses o de Tamaulipas en general, ya engordaron sus cuentas bancarias o las de sus prestanombres? Les adelanto que son varios (no quiero afirmar que son muchos), y les adelanto que va en curso una investigación periodística.

MAQUIAVELITO

…Ya necesitamos en Tamaulipas una moralización de los partidos políticos para que no sean incubadoras de nuevos ricos cada 3 años o cada 6.

