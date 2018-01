T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PARA EL SENADO Y ACLALDIAS AÚN NO HAY NADA PARA NADIE….!

TRAS DIFUNDIRSE en redes sociales y en algunos medios de comunicación, los nombres de Baltazar Hinojosa Ochoa y Mercedes del Carmen Guillén Vicente “Paloma”, como viables prospectos para el Senado de la República, esto desató una algarabilla política de grandes dimensiones, por la obvia inconformidad de “priistas de real hueso colorado”, que aseguran que, esta probable pareja de abanderados tricolores “NO SON GARANTÍA DE TRIUNFO” e incluso, apuestan “cien contra una”, que de ser estos los Candidatos a Senadores por Tamaulipas, “AL PRI PODRÍA SALIRLE EL TIRO POR LA CULATA”, motivo por el cual “mismos priistas, subrayan que, no solo Sergio Guajardo Maldonado, sino también ENRIQUE OCHOA REZA dirigente nacional del PRI; allá en la cúpula nacional del Revolucionario Institucional, tienen que analizar de manera meticulosa este tan interesante tema, si es que realmente, el PRI desea reivindicarse en la entidad tamaulipeca.

Y SI EL PRI, define a candidatos como los arriba mencionados, eso sin duda reflejaría “A MÁS DE LO MISMO” y por ende, el contexto ciudadano de Tamaulipas, estaría dándoles la espalda porque “ni Paloma, ni Balta”, han trabajado por el bien de sus regiones y eso no lo digo yo, sino la misma gente que sabe y conoce en qué condiciones se está operando en el PRI a nivel interno, pero lo bueno de todo esto que, según fuentes dignas de crédito, es que, “AUN NO HAY ANDA PARA NADIE.

Y SI AL INTERIOR del PRI, “se insiste de manera incisiva en recomendar a Balta y Paloma”, eso agraviaría a los tricolores de Tamaulipas de manera extrema”, porque en el PRI hay más prospectos con gran arraigo popular y menos quemados que los ya referidos, porque ninguno de los mencionados, cuentan con las tablas necesarias para ir a la ronda electoral del primero de julio y asegurar el triunfo que tanta falta le hace el Revolucionario Institucional, porque recuérdese que en Tamaulipas el PRI hoy es oposición y si proyectan reivindicarse, deben sin cortapisas, hacer a un lado los tradicionales esquemas del cuatachismo, el amiguismo y el compadrazgo, que es a lo que le apuestan BALTAZAR HINOJOSA OCHOA Y MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE.

AHORA BIEN, el PRI si no se sacude a los actores políticos que le han venido haciendo terrible daño, entonces podremos pensar que difícilmente, el PRI, podría recuperarse de la terrible derrotada sufrida el pasado 2016, cuando el Estado se pintó más de la mitad de azul, cuyo tema y amarga experiencia, en mi punto de vista, es para que hoy que está en víspera la elección para Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales y alcaldes, deben reflexionar muy bien la definición sobre quienes deberán ser sus abanderados a los diversos cargos de elección popular, detalle que no deberá dejarse a la deriva. Porque “de seguir con más de lo mismo”, estaremos viendo al ex invencible tricolor caminar como los cangrejos y sino “pal baile vamos”.

PERO ADEMÁS, en mi punto de vista, la cúpula nacional del PRI, tiene que ver varios aspectos políticos importantes: el Primero es que Baltazar Hinojosa Ochoa, por lógica “no debe ser Candidato a Senador porque es un abanderado perdedor”, porque viene de perder la gubernatura de Tamaulipas y además nadie olvida que, BALTAZAR siendo director y además responsable de ASERCA, se negó de manera rotunda apoyar a los agricultores de la entidad tamaulipeca, “con la entrega de los apoyos del Pro-agro o Pro-campo”, motivo que en aquel entonces indignó a los productores agrícolas, campesinos y ejidatarios en general, los que al verse agraviados por la nefasta postura de Baltazar, votaron en su contra y eso en gran parte provocó la terrible derrota de Baltazar ante el hoy Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

OTROS CARTUCHOS QUEMADOS.

POR OTRA PARTE, es importante señalar que entre otros de “los cartuchos quemados”, que en las filas el PRI buscan la reelección para las alcaldías, son nada menos que JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE “Chuchín”, quien en Matamoros, está dejando una estela de problemas no solo en obra pública, porque en ese rubro no se ha hecho mucho en aquel puerto fronterizo. Y por esta razón, la gente está indignada.

LO ANTERIOR es porque Chuchín, ha permitido o permitió que varios de sus asesores y compinches, “METIERAN LAS MANOS AL TESORO MUNICIPAL”, los que evidentemente se gastaron dinero a raudales y por eso hoy, Chuchín, está dejando un Ayuntamiento atiborrado de deudas, al grado de que hasta a los medios de comunicación, están sufriendo los embates de la mala administración de Díaz del Guante, quien sin recato alguno, ya busca la reelección para seguir al frente del Ayuntamiento, lo que difícilmente, podría lograr en la elección venidera, porque la gente de Matamoros, simple y llanamente, “no se volverá a dejar engañar” por el mitómano e irresponsable alcalde al que, evidentemente, le ha importado más el interés personal que el bien colectivo. Eso ha sido evidente.

ADEMÁS Jesús de la Garza Díaz del Guante, “el famoso Chuchín” allá en Victoria al ser abordo por algunos colegas, declinó comentar sobre los gastos excesivos de su administración, mostrándose nervioso en todo momento, respondiendo con frases entrecortadas a los reporteros repitiendo “todo está bien, no hay problemas”.

PARA FINALIZAR, podré comentarles que en Victoria, el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, es otro de los priistas del nivel “cartucho quemado”, porque el sujeto de marras, lejos de cumplir a cabalidad con el compromiso contraído con los victorenses, se ha dedicado a otra clase de menesteres, de tal manera que olvidó con suma facilidad lo que prometió en campaña y por esta razón si el PRI, lo contempla para buscar la relección en la capital del estado, estaría incurriendo en un garrafal error político, porque ALMARAZ, “tampoco es garantía de triunfo”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

