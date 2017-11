La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PARA ORGULLO DE TODOS, LA UAT ES EJEMPLO EN LATINOAMERICA

Fuéron muchos años los que tuvieron que pasar y más todavía las vicisitudes que debieron ser superadas, entre éstas la etapa del porrismo, para convertir a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en un ejemplo para toda Latinoamérica por su permanente mejoramiento de la calidad académica, logro que le acaba de ser reconocido al rector Enrique Etienne Pérez del Río por la Red Internacional de Evaluadores (RIEV).

Fue en el marco del Cuarto Coloquio de la RIEV que recién se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, en donde el Rector Etienne recibió de manos del presidente de éste importante organismo, Dr. Jorge González González, el reconocimiento que distingue a la UAT como institución ejemplar en los procesos de evaluación y mejoramiento permanente de la calidad académica en Latinoamérica.

Dijo que la UAT se distingue por un trabajo de muchos años bajo la decisiva gestión del rector Enrique Etienne Pérez del Río y destacó que además del reconocimiento y por su sobresaliente participación en la comunidad académica internacional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se incorpora como miembro del Consorcio Internacional para la Medición, Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CIMMA).

Precisó que en éste momento la UAT es la que más programas acreditados tiene con la RIEV, incluyendo su acreditación institucional para el mejoramiento del desarrollo integrado que es muy difícil de obtener y que trata de buscar el desarrollo armónico integrado de todas sus carreras y sedes que las imparten.

La RIEV que está conformada por 200 universidades de 20 países de la región latinoamericana y el Caribe, celebró en Mérida el Cuarto Coloquio del Sistema Internacional para la Medición, Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad Educativa (SIMMACE) que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en la Universidad Autónoma de Yucatán (UAY).

Del reconocimiento de éste organismo al Rector Etienne fuéron testigos rectores y directivos Universidades de otros países que asistiéron evento, de otros paíes, entre ellos Perú, Colombia, Chile, República Dominicana y Panamá, además de diversos estados de la república mexicana.

Tras recibir el nombramiento de “Universidad Paradigmática” y el documento que certifica ésta distinción, el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, con la sencillez que lo caracteriza, dijo que éste logro es producto de una clara visión de transformar a la Universidad y de establecer un proceso de mejoramiento en todos los aspectos, lo que se ha obtenido, dijo, por el esfuerzo y el trabajo de todos los que integran la Casa de Estudios enfocados al mejoramiento de la academia y la investigación .

Destacó el compromiso social que tiene la UAT al impulsar la calidad educativa y subrayó que es un compromiso de las universidades constribuír con su labor al desarrollo de las ciudades, de las regiones y de los países.

De nuestra parte no vamos a desconocer que éste gran logro del rector Enrique Etienne Pérez del Río y el gran avance denotado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) –en cuanto al permanente mejoramiento de la calidad de la educación– mucho ha tenido que ver también el decidido apoyo del gobernador en funciones, ya que ésta Universidad y el Gobierno del Estado siempre han caminado de la mano.

En lo personal nunca vamos a desconocer que fué Tomás Yárrington Ruvalcaba el que en funciones de gobernador le puso un hasta aquí el porrismo que mantenía aterrorizada a la ciudadanía y que por muchos años le hizo tanto daño a la UAT. Y no exageramos al decir “aterrorizada” ya que de recién llegados a Ciudad Victoria un amigo abogado nos dijo “recójanse temprano porque cumple años la hija del rector y los niños van a andar sueltos”, en alusión a los porros.

Varios años después de ésa histórica y fuerte sacudida llega a la rectoría el contador público Enrique Etienne Pérez del Río, el que un manotazo y sin miramientos acabó con los rescoldos que habían quedado, particularmente en el sur del estado. Después de éstas dos limpias volvió a brillar el sol en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la que hoy debemos sentirnos orgullosos todos los tamaulipecos, gracias al Rector Etienne.

De resultar cierta la versión de la baja de Carlos W. Talancón Ostos, al que en el reparto del pastel del primer gobierno estatal del PAN le tocó en suerte la Secretaría de Desarrollo Económico, de todos los secretarios del gabinete del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, va a ser el cuarto al que le dan las gracias por sus servicios, los que a decir verdad se nos hacen muchos para ser el primer año de la Administración.

La primera a la que le tocaron las golondrinas fué a Lydia Madero, la que llegó mal orígen porque aterrizó en la Secretaría de Salud sin saber siquiera que son los primeros auxilios. Ella lo sabía, por eso dijo al ser entrevistada la primera vez “no vengo a curar enfermos, vengo a curar un sistema”, pero tampoco lo logró.

Luego le siguió María Graciela García Velázquez, a la que con grandes dotes de publirrelacionista le quedó grande la silla de la Secretaría de Finanzas y en buen romance el jefe la mandó al Distrito Federal como enlace del Gobierno de Tamaulipas, sin que sepamos si dió o nó la medida, obviamente su lugar en Finanzas ya está ocupado.

Después de la ex tesorera del estado supuestamente renunció al cargo de Secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo, pero, pero, pero, como las cosas en Palacio no se hacen de esa manera no lo dejaron ir, para en momento despacharlo para su casa. Todo porque chocó con los vientos del cambio.

Dicen que están dos más en la horma, que uno de ellos sería el Secretario de Educación y el otro el Procurador, pero creemos que también anda en cuerda floja el Secretario de Seguridad Pública, los que hasta ahora se mantienen en sus respectivos puestos, pero, pero, pero, es el tiempo de la poda y todo puede pasar en cualquier momento.

Años atrás jamás creímos que en Tamaulipas se llegaran a registrar temblores o sismos como ha estado ocurriendo de un tiempo a la fecha. Como nos agradaría que un sismólogo o sismóloga, para que no se sientan, nos explicaran las causas que están provocando que éste tiempo de supuestamente fenómenos naturales ocurran en nuestro querido estado.

No les tenemos miedo a los temblores, éste mal cíclico lo vivimos los ocho años que residimos en el Distrito Federal, pero las causas de que esto ocurra en la Ciudad de México están plenamente identificadas ya que el terreno en si es sísmico, pero creemos que no es el caso de Tamaulipas donde predomina la brutal fortaleza de la Sierra Madre.

Seguramente cansado de tantos piquetes de ojos el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de pronto se decidió y sin decir agua va puso en su lugar a Andrés Manuel López Obrador y al llamado Movimiento Ciudadano, a los que les remarcó que “las elecciones no se ganan con encuestas”, de lo que tanto picudea el tabasqueño ya que a diario dice que va arriba en las encuestas.

