Tendencias

Oscar Contreras Nava

Participa Kiko sin compromisos

El político independiente, Xicoténcatl “Xico” González Uresti, recibió la constancia que lo acredita como candidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, pero representando a la coalición “Por México Al Frente” que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Esta representación le quita de alguna manera su independencia, ya que al aceptar el apoyo de esta coalición es inevitable que no defienda a los candidatos de estos partidos y de igual manera, tendrá que incluir en su equipo de campaña, en la operación electoral y la organización de eventos a los panistas que finalmente fueron quienes respaldaron su candidatura.

Y es que si aceptó que el PAN apoyara sus aspiraciones por supuesto que tiene que corresponderles, a menos que no vaya a recibir ninguna de las prerrogativas que le dan a la coalición para que los candidato financien sus campañas.

Este comentario lo hacemos porque ha trascendido que Xico y algunos de sus colaboradores han tratado de desligarse del padrinazgo de esta coalición y creemos, que esto lo hace para no abrirles espacios, no tener compromisos y especialmente con los panistas.

Así Xico lo han dado a entender, ya que hace unos días en una reunión con una parte de la estructura del PAN, les dijo al finalizar este encuentro que no se podía comprometer con ellos y mucho menos, que no haría promesas de darles trabajo en el gobierno municipal, si es que gana la elección.

Es decir, el doctor González Uresti sí quiere que le presten su emblema, que le ayuden a promoverlo en las colonias, entre los empresarios y comerciantes, con los agricultores y ganaderos, burócratas, campesinos y ejidatarios, pero él no puede ofrecerles nada, ni siquiera que les ayudará con algún trabajo en el municipio.

No pues que bien. El doctor Xico como se puede ver no sabe que en la política no hay amor sin interés, y si no quiere compromisos con nadie, pues cómo le hizo para incorporar a su equipo de campaña a Gonzalo Rivera Hernández, un priista que es uno de los colaboradores más cercanos de Oscar Luebbert Gutiérrez y lo cual pudiera provocarle algunas diferencias con los panistas de Reynosa, ya que es un priista activo y pudiera ser un espía de los priistas.

El caso que Gonzalo Rivera no se incorporó con Xico no más porque el doctor sea un gran líder político, que lo haya deslumbrado y busque seguir sus pasos o porque trae un mensaje muy convincente. No. Esto no lo creemos. Es seguro que hubo un compromiso de por medio y si no es así, es posible que Rivera haya sido enviado por Luebbert para ir conociendo de cerca al panismo de los vientos de cambio. ¿Será?

En fin, ojalá que el dirigente estatal del PAN, Francisco “Kiko” Elizondo, sepa que Xico piensa actuar en la elección con la representación de la coalición “Por México Al Frente”, pero como si fuera un candidato independiente cuando en realidad, ya no lo es tanto. ¿O sí?

Para finalizar, gran sorpresa causó que el gobierno de Peña Nieto haya nombrado a Enrique Cárdenas del Avellano como delegado regional de la Secretaría de Gobernación (Segob) para el noreste del país, que incluye Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Esperamos que su amplio conocimiento como ingeniero agrónomo le sirva para supervisar las dependencias que están integradas a la Segob las cuales no tienen nada que ver con el sector agrícola.

Pero bueno, así andan el gobierno de Peña Nieto dando tumbos por todos lados y ahora hasta cree que incorporando la reforma energética en los tratados de libre comercio que anda firmando por el mundo, esto se lo va a respetar López Obrador si gana la presidencia. ¡Qué bárbaro! Cuánta ingenuidad.

Apunte final. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó que la inauguración del nuevo Consulado General de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, confirma la positiva y sana vecindad que existe entre países y estados a cada lado de la frontera y señaló:

“Sabemos que impulsar la economía y mejorar la seguridad, son retos comunes que enfrentamos con visión integral. Una región más competitiva y segura beneficia a todos. Bajo esa óptica, el Gobierno de Tamaulipas, dentro del ámbito de su competencia, manifiesta su total voluntad para colaborar con nuestros vecinos y la Federación en el mantenimiento de nuestra vecindad.”

Finalmente, es importante comentar que las nuevas instalaciones permitirán ampliar las actividades relativas a emisión de visas, apoyo a negocios y al comercio, así como a la cooperación en materia de seguridad bajo los lineamientos del Plan Mérida, beneficiando principalmente a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx