PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Partidos se repliegan ante MORENA

< Avalancha de licencias de alcaldes

< Bienvenida plataforma “Victoria Digital”

1.- El Instituto Estatal Electoral (IETAM) difundió hace un par de días que serán 3,440 candidatos de diferentes partidos, incluyendo los independientes, los que saldrán a partir del próximo lunes 14 de mayo a realizar campaña en busca del voto que los lleve a ocupar un puesto municipal. ¿Se le hacen muchos? Pues resultan pocos si tomamos en cuenta, que son 9 partidos políticos los que reciben financiamiento público y debiera de haber más participación.

Sólo dos partidos tienen una cobertura al 100 %, ellos son el PAN y PRI, muy seguidos de MORENA con un 97.67, dado que los dos primeros registraron planillas en los 43 municipios y el tercero en 42; también es interesante resaltar que el partido Movimiento Ciudadano que resultó tercera fuerza electoral en el 2016, hoy en el arranque de las campañas se desplaza al 4º lugar al participar únicamente en 29 municipios, 23 en coalición con “Por Tamaulipas al Frente” y únicamente en 6 va sólo.

Esto es un reacomodo de fuerzas potenciales, MORENA desplazó a Movimiento Ciudadano, habrá que ver en la captación de votos si el partido que comanda Gustavo Cárdenas se deja arrebatar su tercer lugar como fuerza electoral, pero eso lo sabremos hasta el 1º de julio. En 2016 el Movimiento Ciudadano obtuvo 84 mil 736 sufragios, habrá que ver si los retiene incrementa o se desploma. La misma pregunta es para MORENA que logró 35 mil votos, aunque sin duda se palpa un crecimiento en estos dos años.

El Partido Encuentro Social y el PT por ir en alianza con MORENA en 40 municipios escapan de un escrutinio más riguroso, van colgados igual que en su momento lo hicieron con el PRI el PVEM (Partido Verde) y el PANAL (Nueva Alianza).

La participación del PRD será en 23 municipios también en alianza con el PAN-PMC y únicamente en 6 va sólo; de acuerdo a esa participación sigue el PVEM con 18 planillas registradas y Nueva Alianza con 11, y el PES con una (reelección) estos tres últimos van sin coalición alguna.

La conclusión es que gracias a las alianzas se salvan en caer en un pozo más hondo el PT, el PES y PRD, de otra suerte estarían en condiciones similares o más bajas de participación electoral que el Verde y Nueva Alianza. Por eso decimos que son pocos los 3,440 candidatos.

Además, de que en esa cifra van incluidas las 15 planillas independientes que compiten en 11 municipios.

2.- Aunque los jefes edilicios que buscan su reelección tienen la oportunidad de permanecer en el puesto durante el periodo de campaña, han empezado a circular versiones de que gestionarán una licencia provisional, el alcalde de Cd. Madero (PAN) anunció que sería el primero en hacerlo, quizá ayer mismo quedó salvado el trámite, mientras que el incansable Oscar Almaraz (PRI) hará lo propio un día antes (domingo 13 de mayo) del inicio de campaña para cumplirle a los victorenses hasta el último minuto previo al arranque de sus tareas de proselitismo.

Los candidatos del PRI en circunstancias de reelección parece que solicitarán licencias por un corto tiempo y regresarán a sus responsabilidades con la Comuna, es el caso de Jesús Díaz de la Garza en Matamoros que ya lo declaró, mientras que por el procedimiento a seguir en el trámite del victorense todo indica que será similar.

Estos es, que no será llamado el alcalde suplente de Victoria, sino que lo sustituirá de manera provisional un edil, en este caso sería la 1ª regidora Marisela Guajardo Maldonado.

Mientras tanto, Oscar Almaraz ha echado toda la carne al asador esta semana en una intensiva jornada de bacheo, luego de que las lluvias dejaron destrozadas muchas calles del pavimento viejo que resintieron la presencia del fenómeno natural. Hubo necesidad de contratar 3 empresas que permitirán trabajar alrededor de 3 mil metros cuadrados por semana y poder normalizar las vialidades en un periodo de un mes. Esto sin menoscabo de las obras de pavimentación de concreto hidráulico de 42 calles.

Otros candidatos a alcaldes de Victoria empiezan a calentar motores, es el caso del Dr. Xicoténcatl González Uresti del Partido Acción Nacional, quien afina detalles para el arranque del próximo lunes.

La candidata independiente Nayma Karina Balquiarena Pérez organiza un almuerzo con la prensa para el próximo martes en el restaurante de moda del sexenio azul, allá por la calle Juárez.

Lalo Gattas de MORENA trabaja en la planeación de su agenda y visita a las cabezas principales de su estructura.

Héctor David Ruiz Tamayo es el otro candidato independiente para Victoria del cual aún no percibimos ningún movimiento.

NUEVA AREA DE OPORTUNIDAD.- El comentario final es para referirle que los empresarios de esta capital festejaron la creación de la plataforma “Victoria Digital” que los acerca de manera directa a los consumidores potenciales de sus productos y servicios.

Quien hoy en día no está en la web no existe, quizá algunos tengan sus propios portales pero estar todos en un sitio especial al que podrá ingresar no sólo los habitantes de la localidad, sino de municipios cercanos los potencializa en grado sumo.

La iniciativa de este proyecto corre a cargo del Municipio de Victoria y este martes el alcalde Oscar Almaraz Smer firmó el convenio correspondiente con la empresa Consultora Mexicana encargada de crear la plataforma digital que se inicia con el ingreso de mil 300 negocios, a los que se irán sumando poco a poco todos aquellos que lo soliciten.

Esta es una nueva área de oportunidad para el sector productivo de Victoria y un servicio que dará confort al consumidor y rapidez para localizar el producto que se busca.