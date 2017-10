PARTIO EN DOS AL PAN LA RENUNCIA DE MARGARITA ZAVALA

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PARTIÓ EN DOS AL PAN LA RENUNCIA DE MARGARITA ZAVALA

La renuncia de Margarita Zavala que propició por su tozudes el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, para nosotros como analistas políticos partió en dos al Partido Acción Nacional, justo a escasos ocho meses de las elecciones presidenciales a realizarse en México el domingo Primero de julio del 2018.

Muy tarde se dió cuenta Ricardo Anaya que no prestó oídos a los reclamos de la otrora primera dama que intentó por las buenas ser la candidata presidencial del Acción Nacional, que por lo visto era su gran anhelo, pero su ánimo en ese sentido no ha decaído en lo absoluto y después de haber entregado su renuncia al PAN ya se apresta para contender en el 2018 como candidata independiente.

Después de haber anunciado que renunciaría al PAN, a última hora el jueves la estuvo buscando, habiendo logrado contactarla vía celular, conviniendo ambos en reunirse ayer viernes en razón de estar fuera de la Ciudad de México. No sabemos se dio el encuentro o nó, lo que salió al aire fue la nota de la renuncia de la esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Dijo que lleva dos años buscando el diálogo”.

El máximo dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, en su desesperación señaló que dado que esto no ha sido posible, “quiero expresarle a Margarita que estoy convencido que México es mucho más grande que cualquiera de nosotros en lo individual, que la división del PAN solo le sirve al PRI y que la división del PAN no le conviene a México”. “Por eso le hago el llamado a doña Margarita”.

“Por eso hago un llamado a Margarita a que hagamos un último esfuerzo de diálogo, sincero, generoso, para preservar la unidad del PAN”, dijo Ricardo Anaya. Que lástima que su llamado ya esté fuera de tiempo.

Entre los notables del Acción Nacional, incluyendo a senadores y diputados federales, la opinión sobre la histórica decisión que tomó Margarita Zavala esta dividida; los gobernadores panistas han guardado reserva sobre de su posicionamiento, pero para bien o mal el paso de aspirante presidencial ya está dado.

El senador y otrora gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llegó al extremo de comparar la salida de Margarita Zavala del PAN con la salida de la “pus” de un absceso. Pero, pero, pero en contrapunto el senador panista y presidente del Senado de México, Ernesto Javier Cordero Arroyo, asegura que ya fuera del PAN Margarita Zavala se ve a llevar los votos y Ricardo Anaya se va a quedar con la estructura del partido que no va más allá de 280 mil votos.

Roberto Gil Zuarth, que es uno de lo senadores del PAN más renombrado, no se anduvo con rodeos y dijo que apoyará a Margarita Zavala, tras su renuncia al partido. Dijo que en lo personal todavía no ha tomado una decisión sobre permanecer ó salir del Acción Nacional, pero subrayó que “ser panista no es aparecer en el padrón de militantes, sino una forma de vida”.

Con todo y que era una detención anunciada la del otrora gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, como analistas políticos percibimos que su captura, la que se llevó a cabo ayer viernes por la mañana entrando a Ciudad Victoria por carretera de sur a norte, cayó como bomba a nivel estado y fue tan fuerte el ruido que la noticia cobró de inmediato interés nacional e internacional.

La nota fué confirmada en conferencia de prensa por el Fiscal Anticorrupción, Javier Castro Oermaechea, varias horas después de que la detención del ex gobernador ya le había dado la vuelta al mundo, imputándole los delitos de peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Añadió que el Ing. Hernández Flores fué recluido en el penal de Ciudad Victoria “desde ésta mañana” y adelantó “en éstos momentos ó un poco más tarde” deberá estar rindiendo su declaración preparatoria ante el juez que conoce del caso.

A pregunta expresa Castro Ormaechea dijo a los periodistas que fuéron agentes de la Policía Ministerial del Estado, pertenecientes a la Procuraduría de Justicia del Estado, los que cumplimentaron la órden de aprehensión que se giró por el Juez Segundo Penal en ésta ciudad, en contra del ex gobernador del estado, Eugenio Hernández Flores, el que en las últimas semanas promovió diversos amparos.

Por cierto después de trascender que el Ing. Eugenio Hernández Flores había sido detenido, el dirigente del PRI-Estatal, Sergio Guajardo Maldonado, dio a conocer que el presidente del comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, confirmó que pospuso su visita a Tamaulipas que estaba programada para hoy sábado al mediodía en el Paradise de Ciudad Victoria.

“Por cuestiones de agenda, nuestro dirigente nacional nos estará acompañando en una fecha posterior”, dijo Guajardo Maldonado a los medios de información.

Ochoa Reza se iba a reunir con la clase política del estado para hablar sobre la estrategia electoral que pondrá en marcha el PRI de cara a las elecciones del 2018, pero no se hizo. A decir verdad como periodistas no creemos habernos perdido de gran cosa, ya que el evento del partido seria a puerta cerrada, como en el PAN.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del 5º. Inforne del Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuri Breña señaló que si bien será necesario ajustar el Paquete Económico 2018 para enfrentar la reconstrucción tras los sismos de septiembre, se deberá hacer con responsabilidad para evitar calamidades financieras en las finanzas pública. No que nó.

Del 5 al 9 de octubre en Bolivia le harán un gran homenaje al famoso “Che” Guevara al cumplirse 50 años de su muerte en ese país sudamericano, donde perdió la vida en 1967.

No quisiéramos decirlo pero no sabemos que hizo el Che Guevara por Cuba y menos todavía por Bolivia. Entendemos que era hijo de familia acomodada, incluso que graduó de doctor y que padecía asma desde su niñez hasta que murió. Pero lo que nos sorprende es que haya quien lo vea como el ideólogo de la revolución cubana. Y Fidel Castro que hizo entonces, acaso era su ayudante, perdonando la ignorancia, digo, no.

Que lamentable del accidente carretero en el que perdió la vida Manuel Veloz Martell, que en el gobierno de los vientos del cambio se venía desempeñando como coordinador de giras del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el que el mismo día del percance a través de sus cuentas de redes sociales les hizo extensivas sus condolencias “a la familia y amigos” por el fallecimiento de Veloz Martell –que murió en el hospital– al que describió como “un gran ser humano y excepcional colaborador. Descanse en paz”.

El INE es noble y buena gente, así lo creemos porque amplió seis días el plazo para aquellos que están interesados en contender por algún cargo de elección popular en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, como candidatos independientes.

La ampliación del plazo, según éste Instituto se debe a la suspensión de plazos decretada por el INE como consecuencia del sismo del pasado19 de septiembre, que afectó a diversos estados del país.

