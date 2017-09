Candelero

Peña Nieto Va por tres Sexenios más

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

La tirada del Presidente Peña Nieto es que su PRI mantenga la Presidencia de la República, mínimo, tres sexenios más, o sea ganando las elecciones del 2018, 2024 y 2030 y con eso garantizará el tricolor su renovada hegemonía que se acabó en el gobierno de Ernesto Zedillo por lo que el PAN les arrebató el poder nacional con Fox en el 2000 y con Calderón en 2006.

Para lograr ese propósito de mantener la Presidencia tres sexenios más, Peña Nieto creó su plataforma de Reformas Estructurales con las que también finca la plataforma para el cambio de régimen de gobierno.

Entiendo que solo se requiere tiempo para que veamos gobiernos de coalición que empezarán el 2018 por algunos seleccionados Municipios y Estados para llegar al Gobierno Federal quizás el 2024, dependiendo como se presente el panorama político en éste futuro muy cercano ya.

Para evitar que las fuerzas de oposición puedan filtrarse y detonen este mega proyecto de control político nacional de Peña Nieto, se aprobará en “fast track” por el Senado la Ley de la Fiscalía General para que así el actual Procurador Raúl Cervantes Andrade se convierta con “pase automático” en el Primer Fiscal General de la República.

Pero además, para reforzar el blindaje, el PRI-Gobierno logrará que también se apruebe la Ley de Seguridad Interior con la que se darán mayores atribuciones legales a las Fuerzas Armadas –Ejército y Marina- en la lucha por recuperar la seguridad pública, reforzando a la Policía Federal, a la Gendarmería y a los Mandos Unicos Policíacos en los Estados que dependerán directamente del Gobernador.

No se aprobarán los Mandos Mixtos como pretendían algunos personajes interesados que hubiera en algunas Entidades.

Tengo que apuntar que algunos líderes políticos de oposición repelan por ciertos artículos en la Ley de Seguridad Interior, aduciendo que las tropas podrán realizar detenciones arbitrarias con fondo político y que contarán con la complacencia del Fiscal General Raúl Cervantes Andrade porque no es ni será autónomo ni independiente, pues tiene confirmadísima militancia priista, ya que ha sido dos veces diputado federal, director jurídico del CEN, abogado de Peña Nieto en su campaña presidencial y actualmente es Senador del PRI con licencia.

Como dato colateral comentan que todo este entramado legal se encargó de realizarlo su primo Humberto Castillejos Cervantes cuando fungía como director Jurídico de la Presidencia de la República quien, para evitar mayores especulaciones, fue relevado “jugosamente” de sus funciones tras cumplir con tan valiosa tarea.

Así que usted de por hecho que los principales temas pendientes por aprobar tanto en Cámara de Diputados como en la de Senadores, quedarán resueltos, para complacencia del señor Presidente Peña Nieto, para cuando regrese de China el próximo día 6 de este mes.

Adendum:

Ya de pilón, tal como le anuncié en el anterior Candelero donde por falta de espacio solo publiqué 9 de los 14 puntos que en su propuesta de requisitos para la Fiscalía General de la República presentaron las organizaciones integradas en el “Colectivo #Vamos por una Fiscalía que Sirva”, los 5 puntos que faltaron aquí los apunto, pero le adelanto que tal propuesta de requisitos entregada al Senado, creo que por ahora debe estar en un cajón, porque para los legisladores que mayoritean el Congreso, “el Jefe es el Jefe y hay que cumplirle” y el Jefe máximo por ahora es y pretende seguir siendo por tres sexenios más, como factótum de poder, el señor Presidente Peña Nieto.

PUNTOS FALTANTES

10.- Medio de impugnación de nombramientos.

(Se establece a nivel de nombramientos la existencia de un recurso efectivo para impugnar los diversos procedimientos de nombramiento y remoción que lleve a cabo el Senado del Fiscal General, Fiscales Especializados y Consejeros).

11.- Planeación

(Plan estratégico: durante los primeros meses de su gestión, el FG lo presentará al Senado sobre dos rublos: a).- Persecución Penal: A partir del diagnóstico de la criminalidad, indicará los objetivos de mediano y largo plazo para abatir la incidencia delictiva. b).- Desarrollo Interno de la Institución: Indicará la situación interna prevaleciente en la institución y en razón de ello trazará objetivos de mediano y largo plazo para el desarrollo institucional y la optimización en los niveles de desempeño.

Plan de trabajo: Presentará también anualmente un programa de trabajo con metas verificables de desempeño que garanticen el cumplimiento del plan estratégico.

12.- Se cumplirán con Informes Anuales tanto el Fiscal General como los titulares de las Fiscalía Especializadas, el Organo Interno de Control y el Consejo del Ministerio Público de la Federación y comparecerán ante cualquiera de las Cámaras cuando se les cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. En las comparecencias se garantizará la participación de la Sociedad Civil.

13.- Servicio de Carrera: Se enfatiza el mérito como principio rector del ingreso, ascensos y permanencia de los servidores públicos en la FG.

14.- Régimen transitorio.

Inicio de vigencia: las nuevas disposiciones constitucionales entrarán en vigor cuando se cumplan dos condiciones:

a).- Una vez que el Congreso emita y/o reforme en un plazo de 90 días las leyes secundarias necesarias por virtud de la reforma, siendo la más importante la Ley Orgánica de la FG, pero además habrá necesidad de adecuar un elevado número de leyes).

b).- Se me emita la declaratoria de que ha entrado en vigor la autonomía constitucional de la FG, para lo cual deberán haberse realizado todos los nombramientos de la FG.

Comisión de Designaciones.- En 30 días el Senado deberá integrarla para que inmediatamente después inicien los concursos y se hagan los nombramientos.

Conforme a los procedimientos de elección, se elimina el “pase automático” del Procurador General de la República en funciones, a Fiscal General, sin embargo puede participar cumpliendo con el nuevo perfil y de acuerdo al procedimiento de concurso público y la evaluación de la Comisión de Designaciones.

La elección del Organo Interno de control corre en paralelo a los anteriores

nombramientos, pero es llevado por la Cámara de Diputados, no por la de Senadores.

Fepade y Fiscalía Anticorrupción se mantiene lo establecido en los transitorios del Decreto del 2014. Se nombran antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional. Se modifica la vigencia del cargo ampliándolo a 5 años a partir de que hayan tomado posesión. Actualmente se prevé que duren hasta el 30 de noviembre del 2018. También se modifica la previsión actual de que podrán ser removidos libremente por el Fiscal General con posibilidad de objeción por el Senado, y en lugar de ello se establece que se remoción operará conforme a las nuevas reglas descritas anteriormente.

En el esquema de transición se pretende evitar que el tránsito de la actual PGR a la nueva FGR sea un mero cambio de nombre que no modifique de fondo el actual entramado institucional(reglas de operación, perfil de sus funcionarios, cultura organizacional, corrupción interna, etc.) que ha llevado a que el Ministerio Público no esté a la alturas de las necesidades y expectativas ciudadanas y que explican en gran medida la ineficiencia y con ello, los preocupantes niveles de impunidad en el país.

-x-x-x-

Yo deseo, fervorosamente, por el bien de la Nación, que sino todos, algunos de éstos puntos, sean tomados muy en cuenta por los asesores jurídicos del Presidente Peña Nieto y por los señores legisladores de las diferentes fuerzas política que componen el Congreso de la Unión.

La nación se los demanda.