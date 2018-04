Candelero

Perdió Meade en el debate; ganaron los otros

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

Meade perdió este primer debate.

Zavala se vio muy segura y “echada pa’delante”.

“El Bronco”, hizo viral en las redes su propuesta de cortarle la mano a los rateros.

“El Peje” medio capoteó la embestida que le dieron, y

Anaya, fue “el ganón” en las acusaciones que todos se han hecho y que repitieron en este debate en el que no hubo propuestas que interesaran a los mexicanos.

Lo sorprendente fue que ¡se empezaron a atacar Anaya y Meade olvidándose del Peje!..

No ocurrió lo que en el imaginario colectivo se pensaba.

Muchos creyeron que Meade aprovecharía las andanadas de los otros candidatos contra López Obrador para posicionar sus propuestas entre los ciudadanos y así llegar al segundo lugar en las preferencias electorales acortando la diferencia que le lleva López Obrador.

Y fue al contrario, Anaya se afianzó en la segunda posición y puedo adelantar que aparecerá en las encuestas que se den a conocer hoy mismo, logrando lo que Meade no supo o no pudo aprovechar.

Aparte de que Anaya de la coalición “Por México al Frente” compuesta por el PAN, PRD y MC es habilidoso en la retórica política, tiene la particularidad de que se aplica a estructurar en forma personal los eventos trascendentales como éste debate al que, para prepararlo, le dedicó dos horas diarias con casi un mes de anticipación.

Debes saber amig@ lector@, que por la debilidad de Meade, lo sucedido en el debate pudiera ser el inicio del “Plan B” que es el de fortalecer más a Anaya contándose, además, con la participación como “alfil” del “Bronco” para ahora sí, abiertamente, echarle montón al “Peje”.

Margarita Zavala no cuenta en ese “Plan B” del PRI-AN por el rompimiento total que tiene con Anaya y seguirá su campaña “por la libre”.

Se intuye que aunque está consciente de que no ganará las elecciones, ella persiste porque su propósito ulterior es litigar su reingreso al PAN para postularse y ganar, ahí sí, la Presidencia de su partido en el que ha militado desde jovencita, llevando como respaldo el capital político de cuando menos cinco millones de votos que espera obtener en las elecciones presidenciales del 1 de Julio. Por cierto, te recuerdo que su marido el ex Presidente Calderón, sigue siendo militante panista y, como ya te diste cuenta, ellos quieren apoderarse de “su partido”.

“El Bronco” ya tiene muy definida su participación en éste proceso electoral.

Hasta ahora, creo que en las encuestas veremos que “El Peje” seguirá en primer lugar a pesar de la zarandeada que le dieron Anaya, Meade, “El Bronco” y Margarita.

Pero no hay que adelantar vísperas, ya que faltan dos debates más en los que Meade pudiera hacer lo que no supo o no pudo lograr en éste, que era reposicionarse. Si en el segundo debate que será el 20 de Mayo en Tijuana en el campus de la Universidad Autónoma de Baja California, Meade desperdicia esta nueva oportunidad, Anaya por razón natural, se reforzará más en la segunda posición avanzando en el “Plan B” del PRI-AN para llegar al tercer debate que será el 12 de Junio en Mérida en el Museo del Mundo Maya con todas las baterías contra López Obrador y hacer que pierda, por tercera ocasión, la Presidencia de México.