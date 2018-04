Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

Periodo Vacacional, “Santifica” Arranque de Campañas.

El periodo vacacional de semana santa, no fue impedimento para que algunos candidatos y partidos políticos iniciaran sus campañas proselitistas en busca del voto, aunque otros más resultaron ser muy “religiosos” y prefirieron esperar a que pasara la semana mayor para arrancar con su labor.

Por ejemplo los abanderados del PRI y la coalición “Por Tamaulipas al Frente” a la diputación federal del 08 distrito, ELVIA HOLGUERA ALTAMIRANO y CHARO GONZÁLEZ, respectivamente, iniciaron su campaña a las 00:00 horas del viernes 30 de marzo, al igual que la candidata del PRI al mismo cargo en el 07 distrito, GRISELDA CARRILLO REYES y el de la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, ZEFERINO LEE RODRIGUEZ, ambos en el municipio de Altamira, mientras que en Madero, el Partido Acción Nacional realizó una caravana automovilística por calles de la urbe petrolera.

Pero quienes decidieron comenzar hasta el domingo 1 de abril, fueron los tres candidatos presidenciales, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y RICARDO ANAYA CORTÉS, quienes argumentaron que por respeto a las familias que participan en actividades religiosas durante la semana mayor, preferían postergar su arranque de campaña… Aunque para ser realistas, debemos decir que el realizar actividades en días festivos, es algo improductivo para los políticos, ya que nadie los “pela”, debido a que los ciudadanos prefieren pasar tiempo con su familia, que ir a hacer bola en un acto proselitista.

Pero ya después de iniciada la carrera, no hay quien los detenga, pues se ha visto a los diferentes abanderados a cargos de elección popular bastante movidos.

Solo hay que ver en Tampico a CHARO GONZÁLEZ, de la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, también a ELVIA HOLGUERA ALTAMIRANO del PRI, quienes buscan la diputación federal en el octavo distrito, por lo que a diario se les observa en recorridos, saludando ciudadanos en diversos puntos del municipio porteño, en reuniones y actividades varias.

Quienes se están quedando atrás son los de la Coalición “Juntos Haremos Historia “, y no es para menos, ya que la renuncia de su candidata, MARCELA TREVIÑO UNDA, les impide tener posibilidad de ganar el distrito 8, ya que primero deberán resolver quien los representará en la boleta electoral.

En lo que corresponde al distrito 07, que comprende los municipios de Altamira y Aldama, quienes han tenido más actividad son los aspirantes por el PRI, GRISELDA CARRILLO REYES, así como por la coalición “Juntos Haremos Historia”, ERASMO GONZALEZ ROBLEDO.

Ya han estado en esta zona sur de Tamaulipas, las formulas a las senadurías, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y MARIA ELENA FIGUEROA SMITH, de “Por México al Frente”, ALEJANDRO GUEVARA COBOS del PRI, así como GUADALUPE COVARRUBIAS de “Juntos Haremos Historia”.

Esto es solo el inicio de 90 días de una lucha electoral que concluirá el primero de julio con una jornada intensa que tendrá como colofón, la designación ciudadana de presidentes municipales, diputados federales, senadores y el presidente de la república.

Mención aparte es la que merecen las candidatas de partidos como Nueva Alianza y el Verde Ecologista, quienes sin una estructura muy grande y con caras nuevas, busca que los ciudadanos volteen a verlos como una buena opción.

KATHY BARRÓN BATEMAN del PANAL y BRENDA LOCES LOYA del PVEM, son aspirantes a una curul, y que anteriormente no estaban involucradas en la política, por lo que tendrán esa desventaja, pero tratarán de compensarlo con entusiasmo y ganas de lograr algo importante para el partido que representan… Veremos que les depara a estas nóveles políticas, esta nueva aventura emprendida.

“JC”, Una Sorpresa…

Mucho se dice que el PRI en Tamaulipas se encuentra tan deteriorado que es difícil haga algo importante en el siguiente proceso electoral, pero siempre habrá que estar atentos a lo que pueda o no hacer el ex invencible.

Pero gran sorpresa ha causado observar en redes sociales, los comentarios que se emiten en el caso de encuestas que realizan medios electrónicos, como portales de internet, (los cuales no representan nada oficial y no brindan una tendencia real, ya que no son casas encuestadoras, sino que se trata de un monitoreo de la popularidad que tiene cada aspirante), pero al momento de colocar el nombre de los tres aspirantes a la presidencia municipal de Ciudad Madero, nos hemos encontrado con la sorpresa de la aceptación que tiene el abanderado del PRI a la alcaldía, JULIO CESAR BARRIENTOS CISNEROS, pues solo hay que revisar los comentarios que se emiten y se observa que de cada diez, 4 o 5 son a favor del ex síndico, lo que le representa un buen augurio.

Con esto, no estamos señalando que tendrá las preferencias electorales, pero se considera que la respuesta que obtiene es muy positiva, tomando en cuenta que el partido que representa se encuentra de capa caída en el estado… Pero no hay que descartar el arraigo que tiene entre las bases, ya que eso le puede ayudar a JULIO CESAR BARRIENTOS, a dar una sorpresa…

¿Entregarán Carta de Residencia?…

Este viernes 6 de abril, a las 14 horas, concluye el término para el ayuntamiento de Ciudad Madero realice la entrega de la Carta de Residencia al empresario ADRIAN OSEGUERA KERNION, esto de acuerdo al dictamen emitido por el Tribunal Electoral, en el que solicita al municipio maderense la entrega del documento en un lapso de tres días hábiles, (la notificación del tribunal al ayuntamiento fue realizada el martes).

Se deja en claro que en caso de omisión por parte de la autoridad municipal, el responsable de la entrega, en este caso el secretario del ayuntamiento, se haría acreedor a una fuerte sanción.

Solo hay que esperar si se cumple con esta resolución y se acaba esta novela generada por la falta de sensibilidad y sobre todo la falta de criterio para tratar y dar respuesta a un derecho que tiene cualquier ciudadano, pero tal parece que a los gobiernos, sin importar el nivel que sea, les gusta transitar siempre por el camino difícil…

Facto Extra…

Si los ven, alguien por favor avísenle a los candidatos a la diputación federal por el distrito 07, de la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, JESÚS ZEFERINO LEE RODRÍGUEZ y al independiente, PEDRO GUSTAVO BARRAGÁN NUÑO, que el proceso electoral ya comenzó desde el 30 de marzo, recuérdenles que “Santo que no es visto, no es Adorado”… DE FACTO!!!…

