EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PES y PT se suman a RIGO; MC, con ‘Chito’

Las dirigencias estatales de los Partidos Encuentro Social y del Trabajo, se sumaron a la propuesta del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a favor de RIGOBERTO GARZA FAZ para la alcaldía de Reynosa, en tanto que el diputado federal morenista ALFREDO BASURTO, enlace nacional de MORENA en Tamaulipas, confirmó haber entregado a la Comisión Nacional de Elecciones los documentos del ex legislador reynosense, para oficializar su registro como aspirante a candidato de ese instituto político.

Y hoy, si no se dan cambios de última hora, el ex presidente del comité municipal del PRI y ex Secretario Técnico de la Administración municipal de EVERARDO VILLARREAL SALINAS, RIGOBERTO GARZA FAZ, comparecerá en conferencia de prensa ante los medios para hacer su primera declaración pública después que decidió contender por MORENA para presidente municipal.

GARZA FAZ fue inscrito como aspirante a candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacionala ante el Consejo Político estatal de MORENA, por el diputado federal ALFREDO BASURTO, enlace nacional de ese instituto político en Tamaulipas, dado que los estatutos del partido no instituyen como obligatorio que el aspirante entregue personalmente sus documentos al órgano respectivo.

El diputado BASURTO, legislador federal de MORENA por Zacatecas y actual Enlace Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, recorrió ayer estaciones de radio para anunciar el trabajo de registro de aspirantes a las alcaldías por Tamaulipas.

En información compartida por el presidente del Consejo Político estatal de MORENA, ANTONIO LEAL DORIA, ese partido registró en su jornada del miércoles a 148 aspirantes a presidentes municipales y síndicos, de los cuales 69 aspiran a las alcaldías, y 79 a síndicos.

Por otra parte, confirmó que la dirigencia nacional de MORENA presentó como propuestas para el Senado a AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ENRIQUE TORRES MENDOZA y JAIME MORENO.

Es decir, la dirigencia estatal de MORENA dejó fuera de sus propuestas al ex legislador reynosense JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

De acuerdo a la mecánica de postulación en base al convenio de coalición con los Partidos Encuentro Social y Del Trabajo, todos los perfiles que reciban la mejor calificación, irán a la Comisión Coordinadora de Candidaturas, y allí se van a definir por consenso quienes son los mejores propuestas para el puesto.

En el caso de RIGO GARZA FAZ, las dirigencias estatales del PES y PT, suscribieron oficios de respaldo a su precandidatura, junto con el de MORENA.

¿SE SUMA EL PANAL?

De otro lado, en Reynosa empezó a correr la versión de que el Partido Nueva Alianza podría sumarse también a la postulación de RIGO GARZA FAZ, pues el ex diputado local ROGELIO ORTIZ MAR, uno de los puntales del SNTE en Tamaulipas -actual Delegado Nacional del Sindicato Magisterial en Coahuila-, podría venirse a operar a favor de GARZA FAZ.

ORTIZ MAR, ex diputado local de la LXII legislatura, fue impulsado en su campaña como candidato del V distrito, Reynosa Norte, precisamente por RIGOBERTO GARZA FAZ, con quien forjó una férrea amistad que todavía persiste a pesar de que uno y otro están desempeñando actividades en distintos territorios.

Sin embargo, la postulación de GARZA FAZ, proyecto que comparte desde hace años su amigo ROGELIO ORTIZ MAR, hará que la amistad se solidifique y sea oportunidad para que ROGELIO venga a compartir su energía, su capacidad y su experiencia en la campaña de RIGO, quien indudablemente será el candidato de MORENA a la alcaldía.

GRILLA DEL ‘JR’

Pero como nunca falta un pelo en la sopa, a nivel de territorio se percibió una ‘grilla’ rastrera del tal ‘JR’, quien está empecinado en que el candidato de MORENA a la alcaldía sea el ex dirigente de las juventudes del PRI, ARMANZO ZERTUCHE, a quien aprentemente alienta e impulsa, pese a que ZERTUCHE es un político de temporal que solo aparece en el escenario en los tiempos de campaña.

‘JR’ debería preocuparse por su aspiración personal, pues la dirigencia estatal de MORENA lo excluyó de sus propuestas para el Senado, lo cual significa que el ‘JR’ debe buscar su posibilidad vía México, pues en Tamaulipas No-Lo-Quieren.

Desde otra vertiente, le comparto que el delegado nacional del Partido Movimiento Ciudadano, DANIEL SOSA, la Regidora BLANCA CARPIO, la suplente de diputada ANGÉLICA MALDONADO y un grupo de militantes de Movimiento Ciudadano, estuvieron en las instalaciones del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en Cd. Victoria, para demostrar el apoyo en el registro como precandidato por la presidencia municipal de Matamoros del licenciado CARLOS GARCÍA, con esto se reafirma la coalición “Por México al Frente” en el municipio fronterizo.

El Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, declaran que competirán democráticamente en unidad después de cumplir con todos los requisitos como coalición, sumándose cada vez más personas poniendo al frente al Licenciado CARLOS GARCÍA.

“Venimos a apoyar a CARLOS porque sabemos que es una persona capaz y fuerte para sacar adelante a nuestro municipio, todos sabemos que nuestro municipio está en un gran bache, pero con la coalición y en unidad podremos sacarlo adelante, “Movimiento Ciudadano Matamoros, le brinda todo su respaldo porque creemos en el proyecto que realizaremos juntos, por fin se logró concretar una de nuestras metas, Tamaulipas por fin tiene un frente totalmente ciudadano en el cual buscamos únicamente poner a México al Frente, y con CARLOS GARCÍA sacaremos a los malos gobiernos de Matamoros“, comenta el delegado nacional DANIEL SOSA CARPIO.

De otro lado, el PRI acabó de “amarrar” ayer su paquete de precandidatos a senadores y diputados federales de mayoría relativa, en una ceremonia encabezada por el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, JAIME ELIO QUINTERO GARCÍA, quien recibió la documentación de manos de los precandidatos que llevarán las siglas del Revolucionario Institucional a la contienda constitucional del 1º de julio.

La fórmula para las 2 senadurías, entregaron documentos al Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de procesos Internos, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALÁ CARMONA.

Para diputados federales: JUAN DE DIOS JUANES CARRIZALES, por el distrito I, de Nuevo Laredo; BENITO SÁENZ BARELLA y GUSTAVO RICO DE SARO, por los distritos II y IX de Reynosa, respectivamente; por el III, con cabecera en Río Bravo, COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA; por el IV, de Matamoros, ANTO ADÁN MARTE TLÁLOC; por el V, con cabecera en ciudad Victoria, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS.

Por el VI, de ciudad Mante, entregó documentos FLORENTINO SÁENZ COBOS; por el VII de ciudad Madero, GRISELDA CARRILLO REYES y por el VIII, con cabecera en Tampico, ELVIA HELGUERA ALTAMIRANO.

Una vez que concluyó la etapa de registro, se integrará la documentación para proceder después a la organización de las Convenciones de Delegados, que validarán estas propuestas con el voto de los Delegados partidistas.

Las Convenciones distritales se celebrarán en cada una de las cabecxeras, mientras que la de Senadores se llevará a cabo en la capital del Estado.

Analistas que ven con sentido crítico la lista de priistas para el Congreso de la Unión, creen que ninguno de los 11 prospectos a senadores y diputados federales tienen posibilidades de ganar la elección; unos, por su sentido de pertenencia a grupos o personajes de la política que van en picada, y los demás porque se trata de precandidatos “nacidos para perder”.

GRISELDA CARRILLO, FLORENTINO SÁENZ COBOS, YAHLEEL ABDALÁ y ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS tienen el sello egidista, mientras que de los dos de Reynosa, uno pertenece a las filas del ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS, y el otro, BENITO SÁENZ, es uno de los escuderos del ex alcalde OSCAR LUEBBERT.

Falta ver quiénes vienen por el PAN… y quienes por MORENA, para hacer un balance general y un diagnóstico.

En Río Bravo, por cierto, si el PRI decide postular al payaso de rodeo JUAN DIEGO GUAJARDO para la reelección, indudablemente que arrastrará a la derrota a COPITZI, pues aunque esta tiene el sello y el respaldo del diputado EDGAR MELHEM SALINAS, la realidad es que el desgaste que registra JUAN DIEGO por su pésima actuación como alcalde de Río Bravo, le va a generar un costo político a COPITZI.

Esta esta posibilidad real, es urgentísimo que COPITZI se deslinde a la voz de ya de esta JUAN DIEGO, marioneta de EGIDIO TORRE, so riesgo de que su sombra nefasta acabe de contaminarla.

Quienes conocen la historia política de Río Bravo, no saben a estas alturas quién ha sido el peor alcalde, de entre GILBERTO SILVA ESPINOSA y JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, cada quien por sus desbarres.

En Tampico, por cierto, la renuncia al PRI por parte de la ex diputada tricolor ROSA MARÍA MUELA MORALES, se unió a la de otra legisladora, OLGA SOSA RUIZ, quien de plano se unió al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, como parte de la escalada de dimisiones que se están dando en las filas del Revolucionario Institucional, a las que se agregan las de los ex legisladores priistas RIGO GARZA FAZ y ERNESTO ROBINSON TERÁN, quienes aunque no han mostrado oficio de renuncia, es un hecho que al ser postulados por un partido diferente al PRI a cargos de elección popular, automáticamente quedan fuera.

Antes de que se me pase, deje decirle que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el Anteproyecto de Dictamen que da cuenta de 40 aspirantes que cumplen con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a una diputación federal en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

El proyecto, que será remitido al Consejo General para su discusión y, en su caso, aprobación, aporta el resultado de la verificación definitiva realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con lo dispuesto en el artículo 371, numeral 3 de la LGIPE, que establece tener cuando menos el apoyo ciudadano equivalente al 2% de la Lista Nominal de Electores del distrito electoral correspondiente y cumplir con el criterio de distribución geográfica en por lo menos la mitad de las secciones electorales.

En sesión privada, la Comisión conoció que de 240 ciudadanos registrados, 187 cumplieron con los requisitos previstos en la Ley y la Convocatoria.

Durante el periodo de captación del apoyo ciudadano 143 aspirantes continuaron vigentes y sólo 64 aspirantes alcanzaron preliminarmente el número de apoyos requeridos al finalizar el plazo.

Durante el proceso de revisión final que efectuó la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, detectó diversas inconsistencias en los expedientes electrónicos de las cédulas de respaldo.

Una vez concluido el periodo de recolección de apoyos ciudadanos, se determinó realizar una revisión de 28 aspirantes debido principalmente a dos razones: 1) las inconsistencias en los apoyos ciudadanos entregados a esta autoridad electoral superaron el 10%, y 2) al hacer una proyección de la tasa de inconsistencias registradas, el porcentaje de cumplimiento estimado se encontraba en el límite del umbral de apoyo exigido por la Ley.

En otro tema, al realizar una supervisión en la construcción de las nuevas oficinas del Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros junto a autoridades del vecino país del norte, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA indicó que la modernización y ampliación de esta sede diplomática, confirma la buena voluntad que existe en ambos lados de la frontera para mantener y mejorar su histórica relación de amistad, negocios y colaboración.

“Nuestras familias habitan en ambos lados de la frontera, y ambos lados, buscamos impulsar la economía, el desarrollo y la seguridad de nuestras poblaciones fronterizas. Generar más oportunidades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias de ambos países”, sentenció.

El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA acudió a la obra del complejo diplomática estadunidense, la oficina consular más antigua de EE.UU. en un país extranjero, en atención a la invitación realizada por el cónsul general de Matamoros, OTTO HANS VAN MAERSSEN, quien señaló que la obra resalta la importancia de la colaboración entre las dos naciones.

“Compartimos mucho, además de ser vecinos, valores, metas, aspiraciones y nuestros países están entrelazados de forma única y distinta a muchos países”, agregó el funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo Estatal manifestó que la construcción de las nuevas oficinas del Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, permite refrendar la voluntad del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el ámbito de sus competencias, de fortalecer la buena vecindad entre ambas naciones.

“En el Tiempo de Todos, la unidad y buena disposición para enfrentar juntos los grandes retos regionales determinará, en buena medida, incrementar la competitividad que se demanda en ambos lados de la frontera”, expuso el mandatario tamaulipeco.

El nuevo Consulado General de los EE. UU. inició su construcción en enero de 2016 y su conclusión está prevista para la primavera de 2019. Hasta la fecha se han completado 1.5 millones de horas trabajadas, alrededor de 500 trabajadores, principalmente mano de obra mexicana y tamaulipeca, laboran diariamente en el proyecto que actualmente registra 63 por ciento de avance físico.

Por su parte, el alcalde de la Heroica, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, expresó: “Nuestra heroica Matamoros es sede de un gran proyecto, que reafirma las relaciones de buena vecindad con el gobierno de los Estados Unidos de América y confirma la confianza en nuestra ciudad al construir un recinto de estas dimensiones”, al dar la bienvenida a las autoridades de la unión americana que nos visitaron, con motivo de supervisar los avances de dicha construcción.

“Matamoros da la bienvenida a la comunidad diplomática internacional, así como al gobernador del estado FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA”, dijo el presidente, a quien acompañó en este recorrido por las instalaciones, de lo que será esta sede diplomática.

En el recorrido estuvieron presentes también, el cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, OTTO VAN MAERSSEN; representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otras personalidades de nuestra localidad.

En el proyecto de construcción participan más de 400 trabajadores mexicanos y empresas mexicanas.

De acuerdo con las autoridades del vecino país, esta representación diplomática abrirá sus puertas en mayo de 2019 y es uno de los 9 consulados americanos establecidos en México, el cual se edifica con una inversión de 176 millones dólares.

Cambio de orientaciópn temática para compartirle que, en Reynosa, el Programa de Becas Municipales 2018, fue rediseñado por la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y el Gabinete Municipal, aportando una cifra récord superior a los 45 millones de pesos, que la Presidenta Municipal dio a conocer este jueves 1º de febrero, en el evento de apertura para inscripción de solicitantes del grado preescolar que se prolonga al viernes 2, como únicos días e hizo entrega simbólica de dos vales para estudiantes de todos los niveles académicos y de finalización de carrera.

Recibió a los asistentes el Secretario de Desarrollo Social, EDUARDO BLADINIERES CÁMARA, quien resaltó que “la doctora MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, ha presentado al Honorable Cabildo de Reynosa el Programa de Becas más Grande de los últimos tiempos y el Honorable Cabildo, compartiendo la visión de que un pueblo educado es un pueblo con mejor futuro, ha respondido solidario aprobando este hermoso proyecto que, finalmente, es un proyecto de Todos”.

MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ aseguró que a su Gobierno le corresponde “generar una vida más digna para todos, incluyendo oportunidades para todos aquellos que deseen tener una vida con futuro y con proyecto de paz, con la ayuda del Cabildo, que ha sido muy solidario en este tema, hemos podido avanzar con el programa de Becas Más Grande en la Historia de Reynosa”.

La alcaldesa MAKI ORTIZ entregó un vale simbólico por más de 26 millones a estudiantres representes de todos los niveles educativos, arte y deporte, y otro por 10 millones para el programa de Titulación de Universitarios.

Mientras que en Nuevo Laredo, continúa el programa ‘Mi Escuela Digna y Moderna’ llevando beneficios a los planteles, en esta ocasión, el gobierno municipal destinará 706 mil 290 pesos para mejorar la primaria ‘Fundadores’ matutina, ‘Obrero Mundial’ vespertina y Jardín de Niños ‘Adriana González Hernández’.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, mencionó que aunque no es facultad del municipio atender el tema de educación, sí tiene una obligación moral.

“Estamos obligados moralmente como primera autoridad a responder a las necesidades y exigencias de la ciudadanía, poderles cumplir, dar resultados para decir que hay un gobierno aliado, amigo, preocupado y ocupado por la educación”, enfatizó el alcalde.

Se construirán baños para docentes, aplicarán impermeabilización a las área de usos múltiples y pondrán vitropiso en la dirección de la primaria ‘Fundadores’.

En ‘Obrero Mundial’ vespertina, harán entrega e instalarán un aire acondicionado para aula y rehabilitarán baños con una superficie de construcción de 149 metros cuadrados.

La inversión que se destinará a estas obras es de 300 mil pesos en cada instituto. Mientras que en el jardín de niños se invertirán 106 mil 290 pesos en equipamiento de 6 mini splits con instalación incluída, una bocina amplificada con bluetooth y 4 pantallas smart tv de 32” para uso educativo

RIVAS CUÉLLAR, junto con síndicos, regidores y demás funcionarios municipales, dio arranque a las obras y entregó un kit deportivo a los directores de cada plantel, además se dirigió al muro de los valores donde plasmó sus manos al lado de los alumnos.

A propósito de Nuevo Laredo, ya se supo que el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR echará la casa por la ventana este jueves 8 de febrero, al celebrar su cumple en un evento de masas, pues se supone que el pueblo será el principal protagonista de este agasajo a su alcalde.

¿Habrá ‘destape’?… es pregunta.

Por cierto, con el firme propósito del Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de seguir brindando a las familias tamaulipecas momentos de sana convivencia para recuperar el tejido social, el secretario de Bienestar Social (SEBIEN), instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social de las Violencias que titula ERNESTO FERRARA THERIOT, llevar a cabo la segunda etapa de actividades deportivas y de recreación en diferentes parques del estado.

Por ello, en el Parque de Bienestar “Pajaritos” de Ciudad Victoria se ofrece badminton, campismo, ajedrez, así como la impartición de talleres de piñatas y danza, juegos y dinámicas de integración y promoción de valores.

En tanto en los parques de “El Palmar” y “Luis Donaldo Colosio” se ofrecen, juegos y dinámicas de promoción de valores, y la práctica del deporte Badminton. Esta última es impartida por el profesor JESÚS ALBERTO GALLARDO SOTO, quien es miembro de la Asociación de Badminton.

Todas las actividades están dirigidas a niños, niñas y jóvenes tamaulipecos y se ofrecen los días sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

La idea es que estas actividades se lleven a cabo en todos los parques de Bienestar para que las y los tamaulipecos tengo momentos de convivencia y sana diversión.

Aquí un paréntesis para mencionar una de cal, por las que van de arena, pues la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) da a conocer que derivado del incumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos sancionó a un Agente del Ministerio Público y dio de baja a un elemento de la Policía Investigadora.

La suspensión del agente, adscrito a la Agencia Primera del Ministerio Público en Madero, fue determinada por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal, tras considerar procedente la sanción por el incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.

En el caso del elemento adscrito a la Unidad General Investigadora Número 1, en el municipio de Altamira, dependiente de la Policía Investigadora de la PGJT, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Miembros de la Carrera Policial, determino procedente la remoción del agente, por incumplir sus obligaciones como servidor público.

Por último, estudiantes y maestros de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), trabajan la propuesta “Plan Maestro Laguna del Carpintero”, que busca contribuir a la transformación y conservación del entorno de este importante sitio natural ubicado en el corazón de Tampico.

Con ese objetivo se llevó a cabo un taller y sesión de trabajo en el Centro de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la FADU en el Centro Universitario Sur de la UAT, en el que se definieron aspectos generales de la propuesta, tales como la edificabilidad y su morfología.

Al respecto, el Dr. MIGUEL ÁNGEL BARTORILA GALLETO, jefe del grupo de trabajo a cargo del proyecto, explicó que se busca generar diseños novedosos de manzanas en vivienda vertical, tomando en cuenta la viabilidad económica, asociada a la diversidad urbana en relación a los aspectos abiertos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.