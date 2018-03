EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Pichoncitos’ para Vero, Robinson y ‘Truco’

ANTO TOVAR y ALMA REYNA BENAVIDES serán para VERÓNICA SALAZAR en Matamoros, lo que ARMANDO ZERTUCHE y GUSTAVO RICO a ERNESTO ROBINSON en Reynosa: puros ‘pichoncitos’, por lo que las fórmulas que integrarán ROBINSON y VERO con MAKI ORTIZ y CARLOS ‘Chito’ GARCÍA, en sus respectivas cabeceras distritales, serán desde ahora, elecciones municipales con pronunciada intención a favor del PAN.

En efecto, la oficialización de ALMA REYNA BENAVIDES y ARMANDO ZERTUCHE, como precandidatos de MORENA a diputados federales por los distrito IV y IX, con cabeceras en Matamoros y Reynosa anticipan su derrota, pues el esperado “Efecto AMLO” no les alcanzará a ellos para alzarse con las victorias electorales frente a adversarios tan reconocidos y bien posicionados como VERÓNICA SALAZAR VÁZQUEZ y ERNESTO ROBINSON TERÁN, cuya intención del voto los favorece con subrayada amplitud.

Y en el I distrito, la postulación del editor HERIBERTO CANTÚ DEÁNDAR como precandidato de MORENA, quizá no le alcance frente al Agente Aduanal SALVADOR ROSAS, quien pese a no ser un político en toda la amplitud de la palabra, será cubierto por el halo azul de los gobiernos estatal y municipal, que lo ‘remolcarán’ a la victoria, máxime que el alcalde ENRIQUE RIVAS se separará este fin de semana del Ayuntamiento para integrarse de lleno a su reelección.

Ello, mientras los ánimos en el cotarro amagan con caldearse, pues la presumible candidatura de CARLOS CANTUROSAS por la alcaldía encapota de nubes oscuras el horizonte político neolaredense.

Mientras que en el II distrito federal electoral, con cabecera en Reynosa norte, MORENA postulará a la ex alcaldesa priista neoguerrerense OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, ampliamente conocida de Nueva Ciudad Guerrero hacia Nuevo Laredo, pero no hacia el resto del distrito; es decir, de Mier a Reynosa, donde es una ilustre desconocida.

Bajo este escenario, OLGA JULIANA, junto con BENITO SÁENZ BARELLA serán ‘barridos’ en la elección federal por la candidata azul, la todavía diputada local JUANA ALICIA SÁNCHEZ, quien viene muy ‘cuerpeada’ por el Comité Directivo estatal, toda vez que tiene calificación de excelencia como Delegada de Acción Nacional en Reynosa, donde desempeñó una excelente tarea partidista.

Lo que nos recuerda que si JUANITA SÁNCHEZ solicita licencia al Congreso para dedicarse de tiempo completo a su candidatura federal, el Poder legislativo llamará a su suplente, la muy ameritada Directora de Relaciones Públicas de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, LCC MARTHA RUBIO, quien con este nueva responsabilidad agregará otro apunte a su ya largo curriculum profesional.

MARTHITA atiende con su tradicional esmero y sensibilidad su encargo, bajo la Coordinación de FRANCISCO ‘Paco’ GARCÍA JUÁREZ.

Para Río Bravo, MORENA postuló a HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, cuyo nombre no le dice nada a los círculos información política, pero la postulación de CARLOS ULIVARRI como precandidato del PAN a la alcaldía de Río Bravo, hace suponer una victoria azul en toda la línea, máxime que el acelerado desgaste de JUAN DIEGO GUAJARDO como titular del Ayuntamiento, se precipitó en picada tras la reciente visita del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pues el alcaldito riobravense intentó ponerse con Sansón a las patadas.

Y así le fue.

Los astros están perfectamente alineados para que ULIVARRI se alce con la victoria en esa ínsula, pese a que allí empieza a darse una alianza contra natura para sacar adelante a JUAN DIEGO, pero nunca el agua y el aceite han hecho química, por lo que los acuerdos bajo la mesa son nada más de dientes para afuera.

Además, EGIDIO sigue metiendo allí la mano a favor de JUAN DIEGO, lo cual está corrompiendo las buenas conciencias.

Sin embargo y a pesar de que MORENA postulará por el VI distrito a un buen gallo, como lo es el ex secretario de Salud en los tiempos de YARRINGTON, es decir el ex alcalde mantense HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, tenemos la acentuada certidumbre de que ni HÉCTOR con toda su refinada caballerosidad política, ni el desgastado candidato del PRI, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, traen canicas ni municiones para hacer frente electoral contra el abanderado de Acción Nacional, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, quien se llevará la victoria el 1º de julio.

Por Madero, la candidatura del ex diputado local priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, no asusta a nadie, mientras que en el VIII distrito, con cabecera en Tampico, nos queda la impresión de que los morenistas equivocaron la posición de la fórmula, pues a juicio nuestro, la candidata propietaria debió haber sido la ex diputada local priista OLGA SOSA RUIZ, llevando como suplente a MARCELA TREVIÑO, y no a la inversa, como se anunció.

Es verdad que muchos de los candidatos de MORENA le apuestan al “Efecto AMLO”, pero la vigorosa presencia política de candidatos del PAN y el sorprendente despegue que se espera de RICARDO ANAYA en la campaña presidencial que arranca el 30 de marzo, volcarán el escenario en otra dirección.

Y en efecto, el Secretario General del CEN del Partido Encuentro Social, el diazordacense ABDÍES PINEDA MORÍN, va como candidato a Senador plurinominal, como se lo habíamos anticipado aquí.

En Matamoros, por cierto, el Delegado Nacional del Partido Movimiento Ciudadano, DANIEL SOSA CARPIO, integró a sus operadores a las campañas de CARLOS ‘Chito’ GARCÍA y VERÓNICA SALAZAR, en tanto que el MC tendrá 2 posiciones en la futura Administración municipal de la Heroica, que presidirá la ex directora del DIF, VERO SALAZAR.

El equipo de operación política de VERO, por cierto, trabaja a todo tren en la preparación del arranque de su campaña, con un sorprendente despliegue que causará expectación por su pegajoso diseño, pues la incorporación de nuevos elementos de lo más moderno del marketing político dejará con los ‘ojos cuadrados’ a sus adversarios.

‘Chito’, por su parte, sigue recibiendo un copioso ‘escurrimiento’ de ex priistas y morenistas que están tocando diariamente las puertas de su oficina.

Pero de eso le hablaremos después.

“GUERRA SUCIA” EN REDES

En Reynosa, a casi 2 meses del arranque de las campañas municipales, partidos y candidatos emprendieron el manipuleo de redes para distribuir “encuestas” ficticias, en las cuales hacen aparecer como victoriosos a ‘prospectos’ que aparecen en el tercer sitio de sondeos de opinión serios.

Es la “guerra sucia” que se libra en redes sociales, instrumento que no utiliza la fórmula de candidatos que según encuestas serias, va a la cabeza de la preferencia ciudadana, y que encabeza la alcaldesa MAKI ORTIZ con ERNESTO ROBINSON y JUANITA SÁNCHEZ como candidatos a la alcaldía de Reynosa y las diputaciones federales por los distritos IX y II, respectivamente.

NO, A LAS CAMARILLAS

Pero, mientras las camarillas de poder reaccionan en Tamaulipas para reposicionarse en los espacios de dominio, de cara a los comicios del 1º de julio, la sociedad civil vive y reinterpreta una nueva realpolitik en la que el voto corporativo generado a través de los sectores de la economía, Ya-No-Se-Vale, pues su ejercicio forma parte de la más vergonzosa y oscura página de la historia negra de la manipulación de las masas.

Y en ese escenario, plagado de espejismos y señuelos fraguados al calor de la fiebre presidencial, en cuya apuesta miles de ‘grillos’ se juegan el futuro, la sociedad expectante ve y escucha los juegos de palabras e imágenes urdidos para cautivar simpatías y atrapar votos.

En este juego de imágenes y palabras, No-Todo-Es-Cierto, de ahí que la sociedad debe actuar conforme a los hechos, y no a las palabras.

En el Aquí y Ahora, el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA sigue tocando la conciencia de los sectores más vulnerables de la sociedad, pues si bien los alcances de su Gobierno no son plenamente aquilatados en los sectores políticos tradicionalmente favorecidos por las camarillas tricolores, en la base de la pirámide social, allí donde están los más pobres de los pobres, su mensaje de aliento a través del Ejecutor-De-La-Política-Social, se siente, se disfruta y paladea cada peso que llega traducido en despensas, becas, alimentos calientes y atención médica.

De ahí que hay que abrir los ojos ante los intentos manipuladores de las camarillas de poder que, desplazados en el pasado reciente, intentan volver a las mieles del presupuesto a través de engaños falaces para manipular a las masas.

A propósito, el Gobierno de Tamaulipas manifestó su respaldo irrestricto a la Secretaría de Marina en las acciones de seguridad que mantiene en la entidad y, expresó su solidaridad con las familias del elemento fallecido y de las víctimas que hubo durante los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, la noche de este 24 de marzo.

Los ataques a las Fuerzas Federales por parte de grupos de delincuentes son acciones que merecen la más enérgica condena por quienes desean mantener un estado libre y en paz, y quienes buscan la prosperidad de la sociedad, expresó el gobierno estatal.

“Para el Gobierno del Estado, el trabajo que realizan las Fuerzas Federales en favor de la seguridad de las familias tamaulipecas, representa el más alto compromiso de las instituciones hacia algunas de las causas más legítimas de la sociedad, la libertad y la tranquilidad”, asentó el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en un comunicado oficial.

El Gobierno de Tamaulipas reiteró su respaldo a las tareas permanentes de instituciones de gran valor como la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Policía Federal y manifestó que no dará ni un paso atrás en la lucha contra todos aquellos que atenten contra la seguridad de las familias tamaulipecas.

En Reynosa, por cierto, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ realizó este fin de semana un intenso recorrido de obras en las que puso a disposición de los reynosenses nuevas vialidades e inversiones que detonan la calidad de vida de los residentes de este puerto fronterizo.

Así, la Alcaldes inauguró entre otras importantes obras de la ciudad, la Estación de Bombeo de Aguas Residuales número 14, rehabilitada con casi 9.5 millones de pesos y un aula de la escuela primaria Matías Tijerina Guzmán, con la que la inversión suma casi 10 millones de pesos.

CLAUDIA CORTEZ CABRERA, a nombre de los habitantes de Villas de Imaq y colonias aledañas, agradeció a MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ la rehabilitación del cárcamo: “a través de esta obra muchas familias de las colonias presentes tendremos una mejor calidad de vida”.

La presidenta MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, reconoció que “uno de los retos más grandes que tenemos es acabar con esta agua negras en toda la ciudad; hemos hecho y estamos haciendo el plan de obras más grande de la historia de Reynosa”.

Dijo la alcaldesa que con 383 obras en un año, hoy, después de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales número 14 y del aula escolar, tiene que inaugurar 17 calles pavimentadas con concreto hidráulico.

El Ing. JORGE HERRERA BUSTAMANTE, Gerente Técnico de COMAPA, hizo una exposición de los trabajos, en los que destacó que esta Administración Municipal no tuvo que esperar recursos de terceros, porque la alcaldesa MAKI ORTIZ lo invirtió, y que la obra refleja la Coordinación entre COMAPA y el Municipio.

A propósito de Reynosa, con el lema “Construyendo La Paz” y dentro del Plan Unidos por Reynosa segunda etapa, el Gobierno del Estado a cargo de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA arrancó este sábado con los trabajos de pintura de casas-habitación en la colonia La Cañada como parte de la estrategia para fomentar la convivencia y la unión familiar así como la reconstrucción del tejido social.

El propósito es pintar más de 3 mil casas, con colores que transmita paz, afirmó el secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES.

Para ello serán utilizados cerca de 60 mil litros de pintura y participarán tanto voluntarios como grupos de jóvenes y los mismos vecinos.

“Hoy estamos aquí para que juntos, sociedad y gobierno, nos sumemos como uno solo “Unidos por Reynosa”, para pintar la Cañada. Lo que nosotros buscamos con este proyecto es generar las condiciones de paz a través de diversas acciones que el Gobierno del Estado y el Municipal ha desarrollado en diversos polígonos de esta ciudad”, precisó PEÑA FLORES.

Por su parte, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, titular de SEDUMA dijo que se llevarán a cabo trabajos de reforestación de áreas verdes y espacios públicos.

Presidieron el evento el secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES; la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ; la secretaria de Salud, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA; el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ; el representante del Gobierno del Estado en la zona norte, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS; el Director General del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo en Tamaulipas, SALVADOR GONZÁLEZ GARZA; la diputada local ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS y los diputados locales LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN y ÁNGEL ROMEO GARZA así como la representante de los vecinos del sector, GABRIELA POSADA.

Mientras que en Nuevo Laredo, con una inversión superior a 17 millones de pesos, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, entregó a los vecinos de las colonias Jardín, Morelos y Juárez, la construcción de la línea de distribución de 24” con lo que se mejora la eficiencia de distribución del Sector ‘0’ y se garantiza el suministro de agua potable por más de 30 años.

Los trabajos realizados por personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), en coordinación con la Secretaría

de Obras Públicas, permitirán que los vecinos del sector cuenten con buena presión en sus viviendas.

“La conexión de la línea 24 que conecta en Allende y Paseo Colón, permitirá que el suministro de la planta centro mejore la presión en este sector de la ciudad, de esta manera la planta sur ya sólo suministrará hacia el sur de la ciudad. Es una red de conexión de agua completamente nueva que garantiza el suministro de agua por los próximo 30 años”, mencionó el alcalde.

La inversión de esta obra es 17 millones 493 mil 798 pesos en una superficie de construcción de dos mil 827 metros cuadrados; que beneficia a un promedio de 4 mil 500 habitantes del sector.

En la entrega de obras estuvieron presentes las regidoras SILVIA FERNANDEZ e IRENE LOZANO; gerente de COMAPA, RODOLFO GONZÁLEZ; secretario de Obras Públicas, RUBÉN RAMOS; secretaria de Bienestar Social, ALMA ROSA CASTAÑO; director de Obras Públicas, MIGUEL MEDINA; entre otras autoridades municipales.

Vuelvo con las camarillas para referirle que la del Verde Ecologista, encabezada por vividores que han hecho de la simulación y el ‘palerismo’ una lucrativa profesión, acaba de nombrar sus fórmulas.

Y la primera fórmula al senado de la república la encabeza -¡por supuesto!-, PATRICIO KING LÓPEZ, llevando a MELVA SOLÍS GUTIÉRREZ en la segunda fórmula.

Para las diputaciones federales: GUSTAVO PANTOJA VILLARREAL, por el Distrito 01 con cabecera en Nuevo Laredo; BRENDA KU MARTÍNEZ, 02, con cabecera en Reynosa; JOSÉ MANUEL VILLARREAL LONGORIA, 03 con cabecera en Río Bravo; EMILIO XAVIER CASTAÑEDA, 04 con cabecera en Matamoros; DENISSE MERCADO PALACIOS, 05 con cabecera en ciudad Victoria; JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ, 06, con cabecera en Mante; BRENDA LOCES LOYA, 07 con cabecera Madero y Altamira; EMILIO POZO GONZÁLEZ, 08 en Tampico y CLAUDIA XÓCHITL MUNGUÍA CISNEROS, 09 con cabecera en Reynosa.

… De nada.

Por último, el Comedor Universitario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), incrementó su capacidad para brindar sus servicios a un mayor número de alumnos de escasos recursos económicos que estudian en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH).

Cerca de 90 alumnos son atendidos en este comedor que funciona desde el 2012 y que a lo largo de estos años ha observado una mayor demanda, por lo que en un nuevo proyecto fueron ampliadas sus instalaciones ubicadas en el Centro Universitario de Victoria.

La Maestra GABRIELA SOLÍS SEGOVIA, responsable del Comedor Universitario, comenta que este servicio se creó con la finalidad de evitar la deserción escolar: “primero para alumnos forenses y luego para alumnos de escasos recursos de aquí de la ciudad”.

De 10 a 20 jóvenes que se atendían en los primeros años, la población ha ido aumentando: “Los alumnos de escasos recursos son por lo general de aquí, de Tampico, Querétaro, México, Yucatán y otras partes del país”, dijo.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.