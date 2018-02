DIALOGANDO

“Pichones” los gallos del PRI.

“2 de febrero del 2016, no se olvida”

Por Roberto Olvera Pérez

Frio, sereno y calculador, el representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Tomás Vanoye Carmona, dijo que los “gallos” del tricolor presentados hace días (Senadurías y Diputaciones Federales) por ese instituto político como sus carta fuertes a ese cargo de elección popular, los ve como “pichones” para la contienda del 2018.

Tampoco le interesa y se preocupa por sus adversarios políticos, pues a simple vista se ve que ese instituto político trae muy flaca la caballada, ya no es aquel partido de antes que presumía de candidatos, ahora se ve la desbandada hacia otros partidos sobre todo hacia MORENA, que tampoco asusta.

Esto se notó el pasado fin de semana con los registros de los precandidatos priistas, que por cierto muy desangelado estuvo a la hora de presentar su documentación ante su Comisión de Procesos Internos, por lo que con esto su partido seguirá arrasando electoralmente porque los vientos de cambio seguirán pegando fuerte en todo Tamaulipas.

“Que pobre anda el PRI de candidatos y tan desangelados dijo el representante del PAN ante el INE, tras advertir que no por tener contrincantes tan débiles se van a confiar. No, vamos por más y por los electores que creen en el actual gobierno de la alternancia pacifica, que ya querían un cambio verdadero.

Remarcó que van a trabajar en forma directa con el electorado, tocaremos puertas, casa por casa, barrio por barrio, colonia tras colonia y todos los lugares apartados de Tamaulipas, donde en las campañas formales llevarán propuestas claras y de diálogo directo con los votantes, nos la ponen fácil para los candidatos azules.

Así mismo dijo, que las campañas políticas serán de mucho contacto con la gente, no habrá eventos masivos, sólo en algunos casos en los cierres de campaña para evitar y no exponer al elector ante la violencia que se ha suscitado últimamente, situación que no desconoce el partido, hoy en el gobierno.

Vamos con las mejores cartas, vamos con los mejores candidatos en todo Tamaulipas, vamos con las mejores propuestas para transformar el Estado y vamos por el triunfo electoral el próximo 1° de julio del 2018, agregó.

Por cierto, el 2 de Febrero del 2016 no se olvida y mucho menos en Tamaulipas, pues fue cuando el actual gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, pidió licencia ante el Senado de la Republica en esta LXIII Legislatura para buscar la gubernatura del estado y ahí están los resultados. Al buen entendedor pocas palabras bastan. Sobre esa solicitud el aún Coordinador de la fracción del PAN en la Cámara Alta Fernando Herrera Ávila, no escatimo el éxito que obtendría el hoy gobernador de todos los tamaulipecos, que le apuesta siempre a que haya paz, orden, seguridad y crecimiento en la entidad.

NOTAS CORTAS

1.- Con los recientes registros de precandidatos priistas a un cargo de elección popular, ya se ven por ahí los desleales y traidores a su partido, de tal manera que ya andan brincando como “chapulines” a otros institutos políticos. Lo cierto que ese “chapulinero” no se ven cargándose al PAN, pues el blanquiazul en Tamaulipas no necesita de desechos, sobras y mucho menos mugre, que nada más sirven para ensuciar la casa. Pero el que si recoge esos desperdicios es MORENA, al que por cierto ya le apodan la ambulancia, pues todo levanta.

2.- Por salir la convocatoria del PRI a las alcaldías y no todo es negativo, pues de los aspirantes de este instituto a dicho cargo más que puesto esta el actual dirigente estatal del Sector popular, ex alcalde y ex diputado local, Efraín de León León, para su tierra natal Valle Hermoso, es el mejor posicionado y con altas posibilidades de ganar el próximo domingo 1 de Julio.

El vallermosense ha guardado hermetismo sobre su posible registro como precandidato, es disciplinado y eso habla bien de él, que es un político con madurez y conocimiento de causa de las decisiones que se toman en las altas esferas del priismo. Trascendió que ha sostenido importantes reuniones con los que deciden el futuro del tricolor en ese municipio y al parecer todo va bien en su proyecto, por lo que a Efraín no lo pierda de vista en los días por venir.

3.- Una de revoltijo: En las inscripciones definitivas 2018-2019, la SET, garantiza para cada alumno un espacio en las escuelas de educación básica. La inscripción arrancó este primero de febrero para concluir el 15 del presente mes, por lo que el gobierno del estado a través de esta dependencia estatal invita a los padres de familia a que acudan a la escuela más cercana a su domicilio para que realicen dicho trámite escolar…La Universidad del Norte de Tamaulipas, que preside el Rector MBA. José Francisco Chavira Martínez, en sus 45 Campus y 45 extensiones territoriales en todo el estado, se encuentra con mucha actividad, los alumnos dando su mayor esfuerzo para llegar a ser buenos profesionistas y ayudar al progreso de la entidad. En Nuevo León ni se diga, es la que tiene más presencia de nuestro estado. Enhorabuena…El “autoempleo” para emprendedores en los municipios arrancó exitosamente en Nuevo Laredo, donde asistieron más de 200 asistentes y es organizado por el gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo que preside la siempre atenta María Estela Chavira Martínez. En esta cruzada se les apoya con herramientas y maquinaria hasta por 25 mil pesos. Bien por la Secretaría, pero sobre todo por el gobernador de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en cuanto a la generación de empleos…Recordatorio: Aquellos o aquellas de la Dirección de Comunicación Educativa de la SET, o de otros departamentos de esta dependencia estatal que sacaron “El Niño Dios” en la reciente Rosca de Reyes, no se les olvide que este viernes es el Día de la Candelaria, pues hay que cumplir con lo prometido para que les vaya bien en los días por venir. Que vengan los tamales, el champurrado y lo que quiera llevar, pues a la gorra, no hay quien corra.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com