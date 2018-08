La@Red

PIDE ENCINAS A LOPEZ OBRADOR NO DEFRAUDE A LOS MEXICANOS

Cosa rara pero rescatable nos parece la actitud asumida por una de las mejores cartas de la Izquierda, como lo es el senador con licencia Alejandro Encinas, el que jugándose el cargo para el que ha sido propuesto por López Obrador en la conferencia “Primero de Julio” que se llevó a cabo en la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que MORENA ganó en el proceso electoral pasado y remarcó que “debemos de exigirle mucho al nuevo gobierno, que no defraude lo que se le ha mandatado en las urnas”.

Categórico el senador con licencia, ex diputado federal y ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que propuso López Obrador como Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en su gobierno, apuntó que hay que celebrar el triunfo, “pero no debemos darnos el beneficio de la duda, es importante que asumamos que haber ganado implica dar respuestas concretas”.

Agregó el también ex Secretario de Gobierno del D.F, ex Secretario de Desarrollo Económico y ex Secretario del Medio Ambiente en el Distrito Federal, que ahora que MORENA ganó en el proceso electoral pasado “debemos de exigirle mucho al nuevo gobierno, que no defraude lo que se le ha mandatado en las urnas”.

Con sus 64 años de edad –de barba y pelo blanco– Alejandro Encinas al que ya hemos entrevistado antes en Ciudad Victoria, dijo que en el país “el viejo régimen no ha terminado de morir, pero lo nuevo esta por construirse, por lo que consideró que el nuevo gobierno va a entrar en serio a temas como el nuevo aeropuerto, la reforma educativa y la Ley de Seguridad Interior”.

Encinas dijo que ahora las prioridades deben ser fortalecer el mercado interno, sacar el campo del abandono y de la pobreza, detener la caída en la producción petróleos y derivados, financiar medidas sin recurrir a la adeuda pública ni aumento de impuestos, combatir la inseguridad con oportunidades de trabajo y estudio para todos los jóvenes.

Del nuevo cargo que desempeñará en la Secretaría de Gobernación dijo que conlleva una gran responsabilidad porque esta relacionado con casos de violaciones a los derechos humanos.

En un hecho sin precedentes Estados Unidos y México acordaron poner en marcha una estrategia conjunta para combatir al crímen organizado, habiéndose fijado la captura del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes (a) “El Mencho”, como uno de los objetivos prioritarios.

El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PRG, Alberto Elías Beltrán, en ausencia de Procurador, en suplencia del procurador, dijo que por primera vez autoridades locales de Chicago, estatales y federales de la Unión Americana, junto con México, implementarán acciones para debilitar a los carteles que operan ya en ambos países.

Dijo que uno de los objetivos principales es el Cartel de Jalisco Nueva Generación, afectado en los últimos seis meses don la captura de cuando menos 30 de sus integrantes, entre éstos la esposa de “El Mencho”, Rosalinda González Valencias.

Elías Beltrán apunto que Oseguera Cervantes cuanta con órdenes de aprehensión en México y solicitudes de detención con fines de extradición hechas por parte del gobierno de EEUU.

Cabe señalar que Elías Beltrán realizó una gira de trabajo a Chicago donde se reunió con el Jefe de Operaciones en la sede de la DEA, Anthony D. Williams, además del agente especial a cargo de la División de la DEA en Chicago, Brian M McKnight y con el superintendente de la Policía, Eddie Johnson.

Por su parte el subprocurador de la PGR estuvo acompañado por una delegación mexicana, integrada por Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (<SEIDF), Omar Hamid García Harfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, entre otros funcionarios.

Seguramente gente del equipo de López Obrador interesada en desligar al tabasqueño de la otrora dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, sacaron a la luz toda una historia de los enfrentamientos que han tenido, pero, pero, pero, como que pesó más la loza de la relación que se da con Fernando González, su yerno; René Fujiwara, nieto y Rafael Ochoa Guzmán, su mano derecha, los que sin ningún recato, sino todo lo contrario, se sumaron abiertamente a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Como era de esperarse el futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma, tenía que entrar en escena para defender a su jefe de Macuspana, Tabasco, habiendo asegurado que el apoyo de los tres mencionados fue individual y dijo además no ver de que manera le vaya a beneficiar a nadie más que al país que se hayan sumado tantas expresiones alrededor de AMLO.

Tal como estaba previsto ayer miércoles el equipo de transición de López Obrador recibió el dictámen técnico sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que va a quedar el vaso de Texcoco, pero, pero, pero en la reunión que tuviéron López Obrador y Javier Jiménez Spriú, próximo titular de la SCT, no hubo acuerdo que celebrar ya que a ultima hora recibieron información “que nos obliga a hacer un replanteamiento”, por lo que el dictámen será dado a conocer hasta mañana viernes.

Por su parte la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dió a conocer ayer miércoles que considera que seria lamentable la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que hay mucha inversión comprometida.

Al igual que otros morenos si que está bañado el próximo Secretario de Seguridad Pública en el nuevo gobierno, Alfonso Durazo Montaño, el que un somero juicio falto de seriedad asegura que al asumir el cargo recibirá una seguridad en ruinas. Como periodistas podemos asegurar que esa dependencia del Gobierno Federal y su personal están más equipados y preparados que nunca para el desempeño de su función. A veces hay que medir nuestros juicios y no hablar a la ligera.

Si que le ha llovido en su milpita a López Obrador al haber anunciado que del programa deportivo 2018-2024 de su gobierno el béisbol será prioridad. Ni duda nos queda el tabasco se quedó en el siglo pasado. Por cierto hasta ahora AMLO no ha dicho porque no lo acompañó la señora Beatriz a recibir la Constancia de Mayoría como Presidente Electo, será que algo anda mal en Dinamarca ? .

La carrera de Licenciatura en Negocios Internacionales (LNI) que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS-Campus Victoria) se encuentra en el proceso para acreditar la calidad del programa educativo.

Por esa razón se llevó a cabo la visita de evaluación por parte del comité de académicos del Consejo para la Acreditación del Comercio Internacional (CONACI), quienes estuviéron en las instalaciones de éste plantel univesitario.

Por cierto el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, recibió en el Centro Universitario de Victoria a los integrantes del comité que pertenecen a instituciones de educación superior de Chihuahua, Guadalajara y Durango. Posteriormente el comité de evaluación fue acompañado por el director del FADYCS, Enrique Alfaro Dávila y la Coordinadora de la Carrera del LNI, Iris Yadid Godina Muñoz, para dar seguimiento a la visita de evaluación y revisión de evidencias académicas. Y vamos por más.

