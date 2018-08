PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Piel sensible

Cuentan las malas lenguas que aquellas autoridades que ya van de salida, porque simplemente no lograron convencer a la ciudadanía de que les permitieran seguir gobernándolos por otros tres años, pues andan con la piel muy sensible y es que dicen que cualquier pregunta que les hagan los chicos de los diversos medios de comunicación, sobre el estado en el que se encuentra su ciudad, pues la consideran como un ataque y hasta se hacen los ofendidos, todo porque les recuerdan como les fallaron a la ciudadanía.

Dicen que la piel es tan sensible, que hasta regañadas se llevan aquellos integrantes del cabildo que se ponen a comparar sus comunidades con otras ciudades fronterizas de Tamaulipas, donde sí se han realizado obras en beneficio de la ciudadanía.

Pero no cabe duda que no hay más ciego que el que no quiere ver, pero como quiere que hablen de las cosas bonitas en la ciudad, si estas son muy poquitas o como pretenden que no se vean los baches, la falta de alumbrado público, las bolsas de basura acumuladas en los diversos sectores, que nuevamente esta entre las primeras quejas de la ciudadanía.

Por lo que no es justificable el enojo de aquellos que ya se van, si fue precisamente por esas deficiencias en los servicios que la comunidad, pues no los quiso respaldar en sus aspiraciones a permanecer otros tres años en el poder, ya que la basura y los baches pues no se pueden esconder.

Por cierto aquellos que llegaran el próximo 1 de octubre, pues ya traen toda una radiografía sobre las condiciones en las que encontraran a sus municipios, por lo que ya se preparan para arrancar en las primeras horas programas de pavimentación, como se hará en el fronterizo municipio de Matamoros, donde Mario López alcalde electo ante los medios de comunicación, a los cuales informo que está trabajando en cuatro puntos fundamentales para el inicio de su administración, como lo es la integración del plan municipal de infraestructura, la toma de protesta que será el 30 de septiembre para el primero de octubre asumir funciones, así como el inicio del proceso de la entrega-recepción y por último la conformación del gabinete ampliado del primer nivel, que será dado a conocer en septiembre.

Y como no ya no queda de otra, pues el gobierno priista encabezado por Jesús de la Garza pondrán a disposición de Mario López los proyectos y recursos para que se den continuidad a los mismos, recursos que ya están etiquetados.

Por lo que este 15 de agosto deberán iniciar los trabajos de transición entre el equipo de Mario López y Jesús de la Garza, otorgándole otros 15 días más a lo establecido en el Código Municipal, que establecen los 30 días de este proceso.

Con esto Mario López y su equipo de transición tendrá la oportunidad de revisar toda la obra pública, lo que está en proceso, lo que ya se terminó, todo lo que dentro de la ley permite, las finanzas públicas, para lo que se solicitara la intervención del tesorero y de algunos contadores para el análisis de las finanzas públicas.

Según afirmó el alcalde electo que se está definiendo el lugar donde se habrá de llevar su toma de protesta, a la que será invitados representantes de la federación, del estado, de las fuerzas vivas y por supuesto representantes del pueblo.

Mario López sabe del compromiso al frente del gobierno municipal en el que se deberá manejar bien los recursos, que la gente se sienta a gusto que los servicios públicos, que sean más eficientes, digitalizar Catastro, ingresos la parte de Sedatu de permisos, proyectando la unificación de Bomberos y protección civil con Transito en sola corporación más eficiente y más competitiva.

Afirmando que en un año es el tiempo más que suficiente para que se vean los cambios en el nuevo gobierno.

En cuanto a la electrificación en la playa Bagdad, afirmó que se está analizando con la CFE conseguir una planta de energía o en su caso conseguir unas plantas móviles de cierta capacidad, para ofrecer la energía a los residentes de la playa.

Recalcando que en el tema de pavimentación que aquellas calles que se encuentren en muy mal estado ya no se aplicara el bacheo, porque eso sería tirar el dinero a la basura, sino más bien se realizaran trabajos de pavimentación.

Proyectando la integración de 25 camiones para la recolección de basura, así como otras unidades con plataforma para que acuden a aquellos lugares donde se dificulte el acceso a las unidades recolectoras, para que no se expongan a sufrir daños para así no descuidar el servicio a la ciudadanía.

Por otra parte tres panistas se preparan para asumir funciones como diputados federales en la LXIV Legislatura el próximo 1 de septiembre, siendo estos Salvador Rosas Quintanilla del distrito 01 con cabecera en Nuevo Laredo y Vicente Verastegui Ostos del distrito 06 con cabecera en El Mante, ambos personajes arribaron por el principio de mayoría relativa, mientras que por la representación proporcional llega a la diputación federal la reynosense Noemí Alemán Hernández, aunque aún no se define quien de los tres será el coordinador de la mini bancada del PAN por Tamaulipas.

En tanto se corren rumores de que el ex candidato a la diputación federal, Ernesto Robinson se estaría integrando al gabinete estatal, dentro de los ajustes que estarían aplicando en las próximas semanas.

Comentarios guerragris@hotmail.com